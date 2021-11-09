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«Спартак» рассчитывает продлить контракты с Рассказовым, Бакаевым и Кутеповым. Таковы правила игры в лимит

09 ноября 2021, 21:09
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Мастерам заплатите чеканной монетой.

Это не ложная тревога

На фоне результатов команды и индивидуальных достижений футболистов, о которых пойдет разговор, болельщики «Спартака» восприняли информацию о желании клуба продлить контракты с Ильей Кутеповым, Николаем Рассказовым и Зелимханом Бакаевым чуть ли не как личное оскорбление. Вернее, футбольный уровень обоих защитников эксперты «Твиттера» и многочисленных форумов сравняли с землей, лишив Илью и Николая права на реабилитацию, в то время как Зелимхану готовы дать шанс, но удивляются его аппетиту: сторона Бакаева не спешит принимать предложение в размере 1.7 млн евро в год. «По-моему, вы слишком много кушать. В смысле зажрались».

В гласе народа всегда содержится зерно истины, особенно, если это глас искренних и заинтересованных в успехе своей команды людей, а не ангажированных лидеров мнений, которые гонятся за славой и личной наживой. Встречаются и такие. Мир большой, а Интернет и того больше. Возвращаясь к нашим героям, Кутепов, Рассказов и Бакаев регулярно дают повод, чтобы усомниться в их футбольных талантах, и казалось бы, истекающие в 2022 году контракты — отличный шанс поставить точку в токсичных отношениях. Так, да не так.

В эпоху лимита россиянами не разбрасываются

Российский футбол никогда не слезет с бюджетной иглы и не придет к сколь-нибудь устойчивой бизнес-модели, пока внутренние правила системы заставляют клубы перерасходовать средства на посредственных футболистов, внесенных в «Красную книгу». Лимит на легионеров создает искусственный дефицит россиян, которые уже давно на шею сели и ноги свесили.

Логику «Спартака» в желании продлить контракты с игроками сомнительного качества легко распознать, да и вообще это для нас, насмотревшихся английских и испанских чемпионатов, наши футболисты с техникой а-ля «я в валенках» выглядят сомнительно, а изнутри обедненного рынка ситуация выглядит иначе. Те же Кутепов, Рассказов и Бакаев — одни из лучших. Не лучшие на своих позициях, но вторые, третьи, пятые. Они реально высоко в рейтинге российских футболистов.

Понимаю, с дивана кажется, что футболистов — море, но это иллюзия. Во всяком случае, если говорить о россиянах. За спинами Рассказова, Кутепова и Бакаева игроки еще ниже уровнем (да, всегда есть хуже), а молодежь в лучшем случае такая же классом, но совсем без опыта. Самородки вроде Захаряна — исключение из правил, подтверждающие основное правило.

Да и попробуйте привлечь молодого к главной команде, дайте сыграть 10 матчей и столкнетесь с ураганом из агентов, запросов, амбиций, аукционов, которые в какой-то момент занимают весь мир футболиста. На этом топливе можно какое-то время проехать, но часто оно заканчивается после подписания выгодного контракта. Но мы немного отвлеклись. Ключевая мысль: новых и сильных российских футболистов взять неоткуда, приходится нянчиться с теми, кто есть. И часто знакомое зло лучше непознанного.

В РПЛ особая формула расчета цены/качества

После выступления президента разговоры об отмене лимита как-то в одночасье пропали из эфира. Сугубо количественные ограничения — зло, но если уж идти по этому пути, то до конца, не ограничиваться одним только лимитом на легионеров, который вносит дисбаланс в футбольную систему. Ограничили конкуренцию? Ограничьте и максимальную зарплату для российских футболистов.

Наша лига — наши правила, и РПЛ никто не мешает накрыть выгодоприобретателей легионерского лимита потолком зарплат. По крайней мере, это исключит аукционы и часть агентских игр, а бонусная часть за достижения будет мотивировать тех, кто посчитает себя обделенным. Ну, и двери европейских чемпионатов всегда открыты: уезжайте, доказывайте, зарабатывайте в других лигах.

Потому что в России зарабатывать не обязательно, можно просто получать. Вот какие стимулы у Ильи Кутепова, который в 24 года сыграл на чемпионате мира, после чего подписал контракт со «Спартаком» с годовой зарплатой в 2.3 млн евро в год? После этого знаменательного события защитник сыграл 50 матчей за «красно-белых» за три года, почти 4000 игровых минут.

Кутепов понимает, что такие царские условия по новому контракту ему не светят, да и в принципе нужно постараться остаться в «Спартаке», однако российский паспорт и не критичный возраст для центрального защитника (28 лет) позволяют разговаривать с клубом на равных. Илья ведь в двойном дефиците: мало того, что россиянин, так еще и представитель редкого амплуа. Да и о значке заслуженного мастера спорта не забываем. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться.

«Спартак» вынужден будет платить порядка 4 млн евро в год Кутепову, Бакаеву и Рассказову

Допустим, Кутепов, если его решат оставить, упадет по новому контракту с 2.3 млн евро до 1.5. Рассказов, кстати, вполне играет на свои деньги, ведь у него сейчас скромная зарплата в 0.23 млн евро в год. Как игрок основного состава попросит не меньше миллиона и будет прав — опять же, в условиях лимита.

Бакаев пока не согласился на 1.7 миллиона евро в год, и у него тоже есть причины крутить носом: он-то действующий игрок сборной России, такой оклад ему могут предложить еще два-три клуба РПЛ, а еще можно рассчитывать на подписной бонус, если уйдет из «Спартака» свободным агентом.

Но представьте, что переговоры со всей троицей заканчиваются успешно, и «Спартак» берет на себя обязательства по зарплате на 4-4.5 млн евро перед футболистами, которые необязательно делают команду сильнее или даже играют в стартовом составе. Они просто не самые плохие из имеющихся и без них никуда, потому что лимит требует жертв. И принимает эти жертвы в твердой валюте.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
10 ноября в 17:39
- Автору статьи - 5 +++! Всё в точку!! Ну вот - с языка снял!!!

- Встречный вопрос - А КОМУ ОН НУЖЕН, ЭТОТ ЛИМИТ???

- Болельщикам? Большинство - НЕТ!!! Тренерам? Большинство - НЕТ!!!

- Тогда кому???

- Да всем этим АГЕНТАМ, плюс "чиновникам от футбола"; левые "бабки" рубить...

- Жаль, что не нашлось нормального Специалиста, чтобы Президенту всё это объяснить...
Roger Young
Roger Young
10 ноября в 14:32
Спасибо за статью. Вот поэтому и не смотрю российскую премьер-лигу.
Beekeeper
Beekeeper
10 ноября в 12:48
Главное Рассказова оставьте, он монолит вашей обороны.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
10 ноября в 11:26
Я не понимаю проблемы лимита. Сейчас 8 легионеров может позволить любая команда. Добавляем вратаря с родных просторов. И на старт нужно найти одного российского парня. Я понимаю что есть травмы, дисквалификации, кому то нужен отдых. Я понимаю что не в каждом матче смогут выйти все восемь легионеров. Но дефицита российских игроков нет.
Что происходит в Спартаке? Все вакансии иностранцев заняты, полно лишних, они отправлены в аренды. Но не все выходят в старте. Их уровень не устраивает тренерский штаб. Это плохая работа на рынке. Их купили, они не играют. Или неправильная работа с игроком в клубе, раз он не может набрать форму. Лимит тут не причём. Купили много, а заиграли мало. То же самое по российским игрокам. Игроков полный штат, а играть не кому. А зачем брали, если теперь на поле не хотите выпускать?
Зачем Ещенко? Легенда? Понимаю, а играть кто? Ребров вон сидел в запасе, а как замаячило на поле выходить, сразу объявил об окончании. Теперь Максименко на трибуне, Селихову далеко до стабильности. И всё. Завтра Селихов травмируется (не дай бог, конечно) или сделает 3-4 результативных ошибки. Кого ставить будете? Опять лимит клясть? А правда вот: Заранее не просчитывали, Реброва не анализировали, аккуратно, тихо. новичка не подбирали. Теперь матеря лимит будете Лантратова за 6 лямов евро брать. А могли бы летом в 1-2 ляма уложиться. Вот и весь лимит.
Серж 129
Серж 129
10 ноября в 08:57
Кутепова оставлять одназначно, Рассказов это уровень Тамбова, а зверька лучше продать вечно недовольный и обиженный геморой спартака
volga.kot
volga.kot
10 ноября в 00:59
Игрочишки явно не тянут на уровень такого клуба и на свои раздутые гонорары!!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
09 ноября в 23:28
Вроде у Дембеле в "Барселоне" сделали зарплату, зависящую от проведенных матчей. А что нашим мешает подобное провернуть?
batog
batog
09 ноября в 22:05, ред.
От Рассказова надо избавляться, из него ничего не выйдет!!! Уже 6 лет ничего не вышло!!!! У Бакаева и Кутепова проскакивают хорошие игры (да же отличные). Бакаев отлично защиту противника напрягает, да плюс 2-3 результативных действия за игру.
Сп62
Сп62
09 ноября в 21:47
Новость обрадовала и успокоила. Особенно приятно это прочитать на ночь. Всем добра.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
09 ноября в 21:20, ред.
А если лимит отменят, то разные мозесы,ларсоны,понсы,жиги,айртоны и пр. подшевеют.? У них контракты тоже будь здоров. Надо умнее писать договора, чтобы на халяву как Кутепов не получать. Играешь, зарабатывай, не играешь, сидишь на лавке, значит минимум. О чем спор?
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