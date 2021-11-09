«Спартак» рассчитывает продлить контракты с Рассказовым, Бакаевым и Кутеповым. Таковы правила игры в лимит

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09 ноября 2021, 21:09

Мастерам заплатите чеканной монетой.

Это не ложная тревога

На фоне результатов команды и индивидуальных достижений футболистов, о которых пойдет разговор, болельщики «Спартака» восприняли информацию о желании клуба продлить контракты с Ильей Кутеповым, Николаем Рассказовым и Зелимханом Бакаевым чуть ли не как личное оскорбление. Вернее, футбольный уровень обоих защитников эксперты «Твиттера» и многочисленных форумов сравняли с землей, лишив Илью и Николая права на реабилитацию, в то время как Зелимхану готовы дать шанс, но удивляются его аппетиту: сторона Бакаева не спешит принимать предложение в размере 1.7 млн евро в год. «По-моему, вы слишком много кушать. В смысле зажрались».

В гласе народа всегда содержится зерно истины, особенно, если это глас искренних и заинтересованных в успехе своей команды людей, а не ангажированных лидеров мнений, которые гонятся за славой и личной наживой. Встречаются и такие. Мир большой, а Интернет и того больше. Возвращаясь к нашим героям, Кутепов, Рассказов и Бакаев регулярно дают повод, чтобы усомниться в их футбольных талантах, и казалось бы, истекающие в 2022 году контракты — отличный шанс поставить точку в токсичных отношениях. Так, да не так.

В эпоху лимита россиянами не разбрасываются

Российский футбол никогда не слезет с бюджетной иглы и не придет к сколь-нибудь устойчивой бизнес-модели, пока внутренние правила системы заставляют клубы перерасходовать средства на посредственных футболистов, внесенных в «Красную книгу». Лимит на легионеров создает искусственный дефицит россиян, которые уже давно на шею сели и ноги свесили.

Логику «Спартака» в желании продлить контракты с игроками сомнительного качества легко распознать, да и вообще это для нас, насмотревшихся английских и испанских чемпионатов, наши футболисты с техникой а-ля «я в валенках» выглядят сомнительно, а изнутри обедненного рынка ситуация выглядит иначе. Те же Кутепов, Рассказов и Бакаев — одни из лучших. Не лучшие на своих позициях, но вторые, третьи, пятые. Они реально высоко в рейтинге российских футболистов.

Понимаю, с дивана кажется, что футболистов — море, но это иллюзия. Во всяком случае, если говорить о россиянах. За спинами Рассказова, Кутепова и Бакаева игроки еще ниже уровнем (да, всегда есть хуже), а молодежь в лучшем случае такая же классом, но совсем без опыта. Самородки вроде Захаряна — исключение из правил, подтверждающие основное правило.

Да и попробуйте привлечь молодого к главной команде, дайте сыграть 10 матчей и столкнетесь с ураганом из агентов, запросов, амбиций, аукционов, которые в какой-то момент занимают весь мир футболиста. На этом топливе можно какое-то время проехать, но часто оно заканчивается после подписания выгодного контракта. Но мы немного отвлеклись. Ключевая мысль: новых и сильных российских футболистов взять неоткуда, приходится нянчиться с теми, кто есть. И часто знакомое зло лучше непознанного.

В РПЛ особая формула расчета цены/качества

После выступления президента разговоры об отмене лимита как-то в одночасье пропали из эфира. Сугубо количественные ограничения — зло, но если уж идти по этому пути, то до конца, не ограничиваться одним только лимитом на легионеров, который вносит дисбаланс в футбольную систему. Ограничили конкуренцию? Ограничьте и максимальную зарплату для российских футболистов.

Наша лига — наши правила, и РПЛ никто не мешает накрыть выгодоприобретателей легионерского лимита потолком зарплат. По крайней мере, это исключит аукционы и часть агентских игр, а бонусная часть за достижения будет мотивировать тех, кто посчитает себя обделенным. Ну, и двери европейских чемпионатов всегда открыты: уезжайте, доказывайте, зарабатывайте в других лигах.

Потому что в России зарабатывать не обязательно, можно просто получать. Вот какие стимулы у Ильи Кутепова, который в 24 года сыграл на чемпионате мира, после чего подписал контракт со «Спартаком» с годовой зарплатой в 2.3 млн евро в год? После этого знаменательного события защитник сыграл 50 матчей за «красно-белых» за три года, почти 4000 игровых минут.

Кутепов понимает, что такие царские условия по новому контракту ему не светят, да и в принципе нужно постараться остаться в «Спартаке», однако российский паспорт и не критичный возраст для центрального защитника (28 лет) позволяют разговаривать с клубом на равных. Илья ведь в двойном дефиците: мало того, что россиянин, так еще и представитель редкого амплуа. Да и о значке заслуженного мастера спорта не забываем. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться.

«Спартак» вынужден будет платить порядка 4 млн евро в год Кутепову, Бакаеву и Рассказову

Допустим, Кутепов, если его решат оставить, упадет по новому контракту с 2.3 млн евро до 1.5. Рассказов, кстати, вполне играет на свои деньги, ведь у него сейчас скромная зарплата в 0.23 млн евро в год. Как игрок основного состава попросит не меньше миллиона и будет прав — опять же, в условиях лимита.

Бакаев пока не согласился на 1.7 миллиона евро в год, и у него тоже есть причины крутить носом: он-то действующий игрок сборной России, такой оклад ему могут предложить еще два-три клуба РПЛ , а еще можно рассчитывать на подписной бонус, если уйдет из «Спартака» свободным агентом.

Но представьте, что переговоры со всей троицей заканчиваются успешно, и «Спартак» берет на себя обязательства по зарплате на 4-4.5 млн евро перед футболистами, которые необязательно делают команду сильнее или даже играют в стартовом составе. Они просто не самые плохие из имеющихся и без них никуда, потому что лимит требует жертв. И принимает эти жертвы в твердой валюте.