Бывший скаут «Зенита»: «Мы вели Самошникова и Макарова»

Бывший начальник отдела молодежного скаутинга «Зенита» Армен Маргарян рассказал, как в петербургском клубе отказались от подписания полузащитника «Динамо» и защитника «Рубина» .

Я следил за ФНЛ и имел представление о футболистах, которые усилили бы «Зенит». Вели среди прочих Макарова и Самошникова.

Кто отмел эти варианты? На позицию Ильи подписали Караваева. И не сказать, что Самошников или, например, Ненахов тогда были сильнее. Илья тех лет — скорее кот в мешке, а не гарантия качества.

Макаров объективно не смог бы пробиться в основу «Зенита». Дениса оценивать очень опасно. У него два топ-качества: удар и создание себе момента для него — а остальные на среднем уровне или даже ниже. Когда у Дениса «режим Бога», он выдает супер-игры, а в неудачные дни от него больше вреда, чем пользы. Нет четкого ответа, как увеличить число хороших дней и сократить плохие — это вопрос не только тренера, но и внутреннего состояния Макарова. А в системе «Зенита» на тот момент росли не менее талантливые Лесовой и Мостовой.