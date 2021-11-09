Бывший скаут «Зенита»: «Мы вели Самошникова и Макарова»

Бывший начальник отдела молодежного скаутинга «Зенита» Армен Маргарян рассказал, как в петербургском клубе отказались от подписания полузащитника «Динамо» Дениса Макарова и защитника «Рубина» Ильи Самошникова.
Я следил за ФНЛ и имел представление о футболистах, которые усилили бы «Зенит». Вели среди прочих Макарова и Самошникова.
Кто отмел эти варианты? На позицию Ильи подписали Караваева. И не сказать, что Самошников или, например, Ненахов тогда были сильнее. Илья тех лет — скорее кот в мешке, а не гарантия качества.
Макаров объективно не смог бы пробиться в основу «Зенита». Дениса оценивать очень опасно. У него два топ-качества: удар и создание себе момента для него — а остальные на среднем уровне или даже ниже. Когда у Дениса «режим Бога», он выдает супер-игры, а в неудачные дни от него больше вреда, чем пользы. Нет четкого ответа, как увеличить число хороших дней и сократить плохие — это вопрос не только тренера, но и внутреннего состояния Макарова. А в системе «Зенита» на тот момент росли не менее талантливые Лесовой и Мостовой.
Армен Маргарян объясняет отказ от Макарова наличием на тот момент в составе питерской молодёжки двух тоже перспективных игроков Даниила Лесового и Андрея Мостового, котрые гораздо талантливее чем Денис, но как можно сравнивать "жирное с кислым"? Ведь оба конкурента Макарова в основном играют на позиции левого вингера в то время, как Денис играет на правом краю поля, потому, как у Мостового и Лесового ударная нога правая, а у Макарова рабочая нога левая, в общем абсолютно противоположные фланги. Все трое ещё бы могли использоваться в центре, но никак не взаимозаменяемыми. Сейчас что есть, то есть, каждый играет на своей любимой позиции, Макаров в составе главной команды Газпрома, а Лесовой и Макаров в Динамо. Может со временем они и смогут сыграть в одной команде, но для этого необходимо одному динамовцу сначала залечить травму и потом обоим выходить на свой прошлогодний уровень, тогда будет шанс получить приглашение в сборную, где они все втроём порадуют своей игрой наших болельщиков. Удачи парням и без травм.
Армен Маргарян объясняет отказ от Макарова наличием на тот момент в составе питерской молодёжки двух тоже перспективных игроков Даниила Лесового и Андрея Мостового, котрые гораздо талантливее чем Денис, но как можно сравнивать "жирное с кислым"? Ведь оба конкурента Макарова в основном играют на позиции левого вингера в то время, как Денис играет на правом краю поля, потому, как у Мостового и Лесового ударная нога правая, а у Макарова рабочая нога левая, в общем абсолютно противоположные фланги. Все трое ещё бы могли использоваться в центре, но никак не взаимозаменяемыми. Сейчас что есть, то есть, каждый играет на своей любимой позиции, Макаров в составе главной команды Газпрома, а Лесовой и Макаров в Динамо. Может со временем они и смогут сыграть в одной команде, но для этого необходимо одному динамовцу сначала залечить травму и потом обоим выходить на свой прошлогодний уровень, тогда будет шанс получить приглашение в сборную, где они все втроём порадуют своей игрой наших болельщиков. Удачи парням и без травм.