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Бывший скаут «Зенита» рассказал, как отказался от трансфера Джикии

вчера, 10:43

Бывший начальник отдела молодёжного скаутинга «Зенита» Армен Маргарян рассказал о некоторых несостоявшихся трансферах петербургского клуба.

Просматривал ли «Зенит» Зобнина? Я тогда работал в аналитическом отделе. Академия Коноплёва разваливалась, их было необходимо куда-то продать, и в «Зенит» ребят привозили пачками. Рома сыграл в контрольном матче, проявил себя, но стороны не договорились по деньгам. Хотя тогда уже было видно: Зобнин — игрок с потенциалом.

Были ли просчёты? Конечно. Самый большой из них — Джикия. Когда меня попросили характеристику по нему, я не сильно следил за «Амкаром» — больше был сфокусирован на международной селекции (впрочем, там так никого и не купили — только продали Халка, Витселя и Гарая). Решение нужно было принимать в цейтноте, я уделил ему достаточно много времени и зарубил.

Чётко помню все свои доводы. Уже когда Георгий перешёл в «Спартак», я осознал, как был неправ. Джикия был самым сильным защитником из доступных на российском рынке тогда, да ещё с такими скоростными данными и левой ногой. Очень бы помог «Зениту». Но справедливости ради: моя точка зрения совпала с мнением коллег, которые его тогда вели.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:01
Дела давно минувших дней.
Bombardier
Bombardier
вчера в 11:47
Значит, так было надо. Всё, что ни делается и т.д.
makkie
makkie
вчера в 11:38
Редко какой скаут признает собственные ошибки.
Так что питерскому Маргарину респект!)
112910415
112910415
вчера в 11:24
ох, нелёгкая это работа
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 10:56
Это говорит о том, что недостаточно компетентные и внимательные люди работали в скаутинге Зенита.
drug01
drug01
вчера в 10:47
Теперь жалеет наверно
ДСА
ДСА
вчера в 10:46
Всех всё же не возьмешь.
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