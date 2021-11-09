Агент хавбека «Боки» прокомментировал информацию о предложении «Зенита»

Агент Алессандро Мессина, представляющий интересы полузащитника «Бока Хуниорс» , прокомментировал информацию, согласно которой «Зенит» предложил за игрока 6,5 млн евро.

Не знаю о предложении «Зенита» по Кристиану, но могу сказать, что его опция выкупа равна 14 млн евро.