Агент хавбека «Боки» прокомментировал информацию о предложении «Зенита»

Агент Алессандро Мессина, представляющий интересы полузащитника «Бока Хуниорс» Кристиана Медины, прокомментировал информацию, согласно которой «Зенит» предложил за игрока 6,5 млн евро.
Не знаю о предложении «Зенита» по Кристиану, но могу сказать, что его опция выкупа равна 14 млн евро.
Помнится, в своё время Реал за дайвера лярд отступных назначил. В итоге тот перешёл в Юве за сотку. Это просто не более, чем пугалка. Только на каждого игрока своя сумма. И торг всегда уместен...
Помнится, в своё время Реал за дайвера лярд отступных назначил. В итоге тот перешёл в Юве за сотку. Это просто не более, чем пугалка. Только на каждого игрока своя сумма. И торг всегда уместен...
Может Зенит и не предлагал ничего, а новость родил сам агент, что бы дороже втюхнуть третьему клубу.
Они торгуются, делают ходы и контр ходы, заявляют и отказываются от заявлений.
Мне неприятно что они это делают в общественном информационном пространстве, вываливая море лжи на обычных людей.
Я бы предложил создать торговую биржу. Как торгуют нефтью, металлами и прочим. Выставил документы на партию леса, собрал предложения, отдал по максимальной цене. Всё. А представьте если бы хозяин леса сказал, да нет я не по этой цене хотел продать. Да мне вообще за лес ничего не предлагали. Коллапс мировой экономики, если действовать по правилам которые сейчас работают на рынке игроков. Но все молчат, а значит откаты, чёрный нал и прочие прелести в футболе процветают. И могут съесть весь футбол.
Может Зенит и не предлагал ничего, а новость родил сам агент, что бы дороже втюхнуть третьему клубу.
Они торгуются, делают ходы и контр ходы, заявляют и отказываются от заявлений.
Мне неприятно что они это делают в общественном информационном пространстве, вываливая море лжи на обычных людей.
Я бы предложил создать торговую биржу. Как торгуют нефтью, металлами и прочим. Выставил документы на партию леса, собрал предложения, отдал по максимальной цене. Всё. А представьте если бы хозяин леса сказал, да нет я не по этой цене хотел продать. Да мне вообще за лес ничего не предлагали. Коллапс мировой экономики, если действовать по правилам которые сейчас работают на рынке игроков. Но все молчат, а значит откаты, чёрный нал и прочие прелести в футболе процветают. И могут съесть весь футбол.