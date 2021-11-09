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Агент хавбека «Боки» прокомментировал информацию о предложении «Зенита»

вчера, 13:16

Агент Алессандро Мессина, представляющий интересы полузащитника «Бока Хуниорс» Кристиана Медины, прокомментировал информацию, согласно которой «Зенит» предложил за игрока 6,5 млн евро.

Не знаю о предложении «Зенита» по Кристиану, но могу сказать, что его опция выкупа равна 14 млн евро.

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Все комментарии
алексей гончаров
алексей гончаров ответ David Young (раскрыть)
вчера в 19:24
Ещё бы защиту и нападение усилить
David Young
David Young ответ алексей гончаров (раскрыть)
вчера в 19:19
Думаю что он сумеет довольно быстро адаптироваться если перейдёт.
алексей гончаров
алексей гончаров
вчера в 19:13
Пусть покупают реально если заиграет то это плюс
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 19:01
14 млн евро для Зенита? Это же мелочи) Хотя не все аргентинцы в свое время прижились в Питере!
протон
протон
вчера в 17:26
Скорей утка. Нам нужен цз и нап. Причём ЦЗ - уже критично. Не нравится мне ситуация с Яриком, как бы не полыхнуло... И останемся с Чистяковым и Ловреном - вообще класс...
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:06
А здесь молодой игрок, который является основным и через пару лет может 30-50 млн. стоить. Здесь не такие огромные деньги прописаны и Бока вполне может стоять на этом ценнике до конца.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:04
Так он Реалу уже не нужен был. Возраст + высокая зарплата. 100 это огромные деньги за возрастного игрока.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 14:55
Да без разницы, смысл-то понятен.
Помнится, в своё время Реал за дайвера лярд отступных назначил. В итоге тот перешёл в Юве за сотку. Это просто не более, чем пугалка. Только на каждого игрока своя сумма. И торг всегда уместен...
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:31
Это Газпром не из пугливых. Не надо путать.
Бубнин
Бубнин
вчера в 14:25
Наверное не так поняли аргентинцы. 6,5 млн. больше похожи на предложенную "Зенитом" зарплату.
memphis
memphis
вчера в 14:25
Мессина и Кристиан. Совпадение?)
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:24
Точнее Газпром )
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:17
Агент делает свою работу.
Bombardier
Bombardier
вчера в 14:06
На 1 млн. увеличилась)))
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 13:57
Ну вот так сейчас проходят покупки-продажи игроков. Информационные вбросы, фейки, враньё в микрофон.
Может Зенит и не предлагал ничего, а новость родил сам агент, что бы дороже втюхнуть третьему клубу.
Они торгуются, делают ходы и контр ходы, заявляют и отказываются от заявлений.
Мне неприятно что они это делают в общественном информационном пространстве, вываливая море лжи на обычных людей.
Я бы предложил создать торговую биржу. Как торгуют нефтью, металлами и прочим. Выставил документы на партию леса, собрал предложения, отдал по максимальной цене. Всё. А представьте если бы хозяин леса сказал, да нет я не по этой цене хотел продать. Да мне вообще за лес ничего не предлагали. Коллапс мировой экономики, если действовать по правилам которые сейчас работают на рынке игроков. Но все молчат, а значит откаты, чёрный нал и прочие прелести в футболе процветают. И могут съесть весь футбол.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:39
Если хотят продать то пойдут на уступки.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:32
Эти опции пишут для отпугивания, только Зенит не из пугливых...
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:27
Как то не срастается цена
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:17
Значит не купят!
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