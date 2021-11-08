«Спартак» интересуется Лантратовым

Аллегри разочаровала реализация – могли забить больше.

В Лиге чемпионов осталось сыграть два матча.

Знаменитые футболисты попали в передряги на выходных.

«Спартак» сыграл вничью с «Лестером» на выезде. «Соккер.ру» — об исходе важного