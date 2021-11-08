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«Спартак» интересуется Лантратовым

вчера, 19:44

Голкипер «Химок» Илья Лантратов может сменить клубную прописку ближайшей зимой.

На 25-летнего вратаря претендует «Спартак». Москвичи рассчитывают, что смогут приобрести игрока за 2 млн евро.

Ранее Лантратовым интересовались другие топ-клубы РПЛ.

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Все комментарии
Zubr1
Zubr1
сегодня в 14:05
Спартаку надо менять всю нынешнюю защиту во главе сджикия иконечно максименко.Как былоьы правильно со стороны руководства
galem72
galem72
сегодня в 11:14
Просто трансфер первой необходимости... В центр-то всё в порядке.
Alexnvr
Alexnvr ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 00:55
Цена вопроса этих аренд? У половины клубов воспитанники в арендах. Вы видели суммы контрактов хотя бы от журналистов двоих новичков? Сравните с арендными и прочими трансфернутыми.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Alexnvr (раскрыть)
сегодня в 00:31, ред.
Почему не играют?! Спартак же не резиновый а воспитанников штампует! И Спартак это не Гинеровское купи-продай и не Газпромовское - наберем а потом выберем! И к чему вообще тема про продажу паспортистов, с Чаловым опарафинился лучший менеджмент?! И да, Спартак хоть "за последние 5 лет" чемпионом был, а кто-то уже 7-ой год ждет! И кто сказал что прибыли от продаж нет, у Спартака более 10-ка в арендах в российских клубах!
Alexnvr
Alexnvr ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 00:25
А почему они в Спартаке не играют? Местов нет? Даже Рукаку в Зените. Разговор шёл о прибыли с продажи, то есть о трансферах. Те кто приходит в Спартак с других школ, да и свои воспитанники разбегаются по другим клубам, ибо либо игроки не видят перспективы, либо их агенты, но скорее всего селекционный отдел муйнёй занимается. И это очень большая проблема СпаМа.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Alexnvr (раскрыть)
сегодня в 00:18
Это я то "соринку"?! А разве не ты начал?! Что ж вы так за свои слова не отвечаете?! Каюсь, забыл про Головина, а еще кто?! Может назвать тебе клубы РПЛ где Спартаковцы играют?! Впрочем что их называть, таблицу посмотри - Спартаковцы в каждом есть!
Alexnvr
Alexnvr ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 00:15
Коко это легенда)))) Взяли бесплатно и продали за какие-то деньги. Такой "легендой" и гордиться грех)))) Зачем сравнивать с кем-то когда речь идёт именно о СпаМе? ЦСКА - Головин, про Зенит ничего сказать не могу - они на скупку работают, Локо Миранчука. А что о Спартаке? Вы пытаетесь засунуть соринку в чужой глаз, когда у вас бревно торчит. Не хочу в негативном ключе спорить. Но факты вы сами видите и знаете.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Alexnvr (раскрыть)
сегодня в 00:02, ред.
Где ты говорил про паспортистов?! Хочешь сказать что Спартак купил много паспортистов чтобы потом их продать?!))) Отмазки такие отмазки! Впрочем могу и про паспортистов: Кокорин! Может кто-то больше продал?! Кто, Зенит, ЦСКА?!
Кого, Дзюбу, Чалова?!) У нас только двоих паспортистов продали, Спартак - Кокошу и Локо - Миранчука!
санек002
санек002 ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 22:43
только сейчас промес не оправдывает свою цену
Alexnvr
Alexnvr ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 22:38, ред.
Я про паспортистов говорил. Есть фамилии? Ибо речь идёт о Хлусевиче и Лантратове.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Alexnvr (раскрыть)
вчера в 22:02
Сожалеем что ты так мало знаешь! Тот же Промес был продан в Севилью дороже чем дважды куплен!) Еще можно вспомнить Фернандо, Зе Луиша, а остальных уже сам поищи, а то и так много подсказок!)
Alexnvr
Alexnvr ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 21:45, ред.
Зачем бежать впереди паровоза(не путать с Локомотивом)? За СпаМом и другие клубы бы потянулись. Но идти в Спартак - это нечто. Сугубо моё мнение. Я не могу назвать ни одного игрока СпаМа в новейшей истории, который бы ушёл дороже, чем его купили.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 21:36
Химки-то более перспективный клуб, чем спартак, не нужно Лантратову губить свою карьеру.
YVG
YVG
вчера в 20:37
Будет вторым Максименко, ищут нового козла опущения, старый уже надоел зевать.
Сп62
Сп62
вчера в 19:55
Давно надо было забрать, а они всё интересуются. Или 1:7 подтолкнул?
протон
протон
вчера в 19:48
Началось набивания цены , лимитному игроку
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:47
У него свои киперы хорошие...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:47
Он как только узнал об интересе Спартака, сразу в антисборную попал. Бедняга подумал, за что ?
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 19:47
Умеет Спартак портить карьеры. За Хлусевичем и Лантратова решили за бабло лишить будущего? Хотя смотря какое будущее эти пока игроки решили себе сделать.
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