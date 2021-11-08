«Спартак» интересуется Лантратовым

Голкипер «Химок» Илья Лантратов может сменить клубную прописку ближайшей зимой.
На 25-летнего вратаря претендует «Спартак». Москвичи рассчитывают, что смогут приобрести игрока за 2 млн евро.
Ранее Лантратовым интересовались другие топ-клубы РПЛ.
Голкипер «Химок» Илья Лантратов может сменить клубную прописку ближайшей зимой.
На 25-летнего вратаря претендует «Спартак». Москвичи рассчитывают, что смогут приобрести игрока за 2 млн евро.
Ранее Лантратовым интересовались другие топ-клубы РПЛ.
Кого, Дзюбу, Чалова?!) У нас только двоих паспортистов продали, Спартак - Кокошу и Локо - Миранчука!
Кого, Дзюбу, Чалова?!) У нас только двоих паспортистов продали, Спартак - Кокошу и Локо - Миранчука!