Лэмпард – основной претендент на пост главного тренера «Норвича»

Боссы «Норвича» ищут нового тренера. Главным претендентом на этот пост считается Фрэнк Лэмпард, ранее возглавлявший «Челси».
В шорт-листе руководства «Норвича» еще есть бывший рулевой дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр, экс-наставник «Ньюкасла» Стив Брюс, а также Джон Терри, который был в тренерском штабе «Астон Виллы».
Напомним, что «Норвич» отправил в отставку 45-летнего немецкого наставника Даниэля Фарке. Примечательно, что тренер был уволен после первой победы в текущем розыгрыше АПЛ.
«Канарейки» набрали всего 5 баллов в 11 играх и занимают 20-е место в турнирной таблице АПЛ.
Если мы вспомним итоги работы Фрэнка в "Челси", а это полное фиаско, то для руководства "Норвич" приглашение Лэмпарда таит риск что Фрэнк не оправдает надежды, ожидания...
Но с другой стороны вряд ли кто-то из топ-тренеров или просто востребованных тренеров пойдёт в команду которая занимает 20-ое место в турнирной таблице АПЛ.
У Ф.Лэмпарда есть шанс доказать что он хороший тренер и неудачи в "Челси" это досадное недоразумение и не более того...
Риск как для "Норвич", так для Лэмпарда, но особого выбора нет как у "Норвич", так и у Лэмпарда... Если всё таки Фрэнк возглавит команду "Норвич" в качестве главного тренера, то это будет очень интересно... Но рискнёт ли, если пригласят?!
Если мы вспомним итоги работы Фрэнка в "Челси", а это полное фиаско, то для руководства "Норвич" приглашение Лэмпарда таит риск что Фрэнк не оправдает надежды, ожидания...
Но с другой стороны вряд ли кто-то из топ-тренеров или просто востребованных тренеров пойдёт в команду которая занимает 20-ое место в турнирной таблице АПЛ.
У Ф.Лэмпарда есть шанс доказать что он хороший тренер и неудачи в "Челси" это досадное недоразумение и не более того...
Риск как для "Норвич", так для Лэмпарда, но особого выбора нет как у "Норвич", так и у Лэмпарда... Если всё таки Фрэнк возглавит команду "Норвич" в качестве главного тренера, то это будет очень интересно... Но рискнёт ли, если пригласят?!