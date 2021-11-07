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Лэмпард – основной претендент на пост главного тренера «Норвича»

вчера, 15:11

Боссы «Норвича» ищут нового тренера. Главным претендентом на этот пост считается Фрэнк Лэмпард, ранее возглавлявший «Челси».

В шорт-листе руководства «Норвича» еще есть бывший рулевой дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр, экс-наставник «Ньюкасла» Стив Брюс, а также Джон Терри, который был в тренерском штабе «Астон Виллы».

Напомним, что «Норвич» отправил в отставку 45-летнего немецкого наставника Даниэля Фарке. Примечательно, что тренер был уволен после первой победы в текущем розыгрыше АПЛ.

«Канарейки» набрали всего 5 баллов в 11 играх и занимают 20-е место в турнирной таблице АПЛ.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:21
Не думаю что захочет.
протон
протон
вчера в 17:53
Попробуйте тандем Лэмпард-Терри
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:34, ред.
Интересно, неожиданно, результат работы Лэмпарда сложно предсказать..

Если мы вспомним итоги работы Фрэнка в "Челси", а это полное фиаско, то для руководства "Норвич" приглашение Лэмпарда таит риск что Фрэнк не оправдает надежды, ожидания...
Но с другой стороны вряд ли кто-то из топ-тренеров или просто востребованных тренеров пойдёт в команду которая занимает 20-ое место в турнирной таблице АПЛ.

У Ф.Лэмпарда есть шанс доказать что он хороший тренер и неудачи в "Челси" это досадное недоразумение и не более того...
Риск как для "Норвич", так для Лэмпарда, но особого выбора нет как у "Норвич", так и у Лэмпарда... Если всё таки Фрэнк возглавит команду "Норвич" в качестве главного тренера, то это будет очень интересно... Но рискнёт ли, если пригласят?!
dimagas2
dimagas2
вчера в 15:20
Должен потянуть.
Bensurr
Bensurr
вчера в 15:15
Физрук
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:12
Хорошая кандидатура.
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