Лэмпард – основной претендент на пост главного тренера «Норвича»

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вчера, 15:11

Боссы «Норвича» ищут нового тренера. Главным претендентом на этот пост считается , ранее возглавлявший «Челси».

В шорт-листе руководства «Норвича» еще есть бывший рулевой дортмундской «Боруссии» , экс-наставник «Ньюкасла» , а также , который был в тренерском штабе «Астон Виллы».

Напомним, что «Норвич» отправил в отставку 45-летнего немецкого наставника . Примечательно, что тренер был уволен после первой победы в текущем розыгрыше АПЛ .