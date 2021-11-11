Грузия — Швеция. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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11 ноября 2021, 10:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2022 Грузия – Швеция, который состоится 11 ноября 2021 года

Грузия

Команда Грузии не смогла оказать достойное сопротивление более сильным конкурентам по группе и перед заключительными турами квалификации занимает предпоследнее место с четырьмя очками, по дополнительным показателям опережая Косово. Коллектив доигрывает турнир, но может существенно повлиять на распределение мест вверху таблицы, поэтому встреча будет интересной и непредсказуемой.

12 октября Грузия обыграла на выезде Косово (2:1), а девятого числа команда на своем поле уступила Греции (0:2).

Швеция

Шведская сборная отлично провела квалификацию, где проиграла только один матч и набрала 15 очков. Команда лидирует в своей группе, опережая главного конкурента на два пункта, и чтобы остаться на первом месте ей требуется набирать баллы в оставшихся поединках. Коллектив пропустил всего три мяча и постарается сохранить этот результат в следующих встречах, оформив прямую путевку в Катар.

12 октября Швеция обыграла Грецию (2:0), а девятого числа оказалась сильнее Косово (3:0). Оба матча прошли в рамках квалификации к ЧМ 2022.

Котировки БК Pinnacle

Победит Грузия – 8.26

Ничья – 4.42

Победит Швеция – 1.454

Статистика

Грузия проиграла семь матчей из последних десяти во всех турнирах, а Швеция уступила в двух поединках

Швеция забивала в 13 из 15 последних матчах на своем поле

Грузия смогла забить на своем стадионе только в четырех из десяти поединков за последнее время

В матче первого круга между сборными сильнее оказалась Швеция (1:0)

Прогноз