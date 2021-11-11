Греция – Испания. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1636619251

11 ноября 2021, 11:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2022 Греция – Испания, который состоится 11 ноября 2021 года

Греция

Сборная Греции сохраняет теоретические шансы на второе место, но для этого команде необходимо обыгрывать Испанию и надеяться на ее еще одно поражение, во что верится с трудом. Коллектив набрал девять очков и находится на третьем месте и в некоторых поединках откровенно не добрал очки, что сейчас сказалось на ситуации в группе. Тем не менее, встреча команд обещает быть интересной и напряженной.

12 октября сборная Греции проиграла на выезде Швеции (0:2), а девятого числа обыграла Грузию (2:0). Оба матч прошли в рамках квалификации к ЧМ 2022.

Испания

Команда Испании сама виновата в своем турнирном положении. За два тура до окончания отбора коллектив идет только на втором месте и может оказаться в поединках плей-офф за выход из группы. Испания набрала 13 очков в шести матчах и имеет неплохую статистику забитых и пропущенных мячей (13:5). Сборная Испании приложит все усилия, чтобы выиграть два поединка и будет ждать осечки соперника.

10 октября Испания уступила Франции в Лиге Наций (1:2), а шестого октября в этом же турнире оказалась сильнее Италии (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Греция – 8.85

Ничья – 4.38

Победит Испания – 1.434

Статистика

Восемь из десяти последних матчей Греции завершились исходом «обе забьют»

Испания проиграла только один матч в основное время на выезде из десяти последних

Шесть из восьми матчей между сборными закончились исходом «обе забьют»

Испания выиграла пять из восьми матчей у Греции за последнее время

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Предполагаем, что обе команды смогут поразить ворота соперника, но Испания одержит верх в этом поединке. Вероятнее всего, в этом поединке будет забито большое количество мячей.