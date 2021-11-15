Черногория – Турция. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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15 ноября 2021, 18:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2022 Черногория – Турция, который состоится 16 ноября 2021 года

Черногория

Сборная Черногории показала невыразительные выступления, и еще за несколько туров до конца потеряла реальные шансы на выход из группы. Перед заключительным матчем в активе команды 12 очков и четвертое место, которое не может радовать болельщиков. Предстоящий матч имеет турнирное значение только для соперника Черногории, поэтому встреча не будет лишена интриги и смысла.

13 ноября Черногория сыграла вничью с Нидерландами (2:2), а 11 октября команда проиграла на выезде Норвегии (0:2).

Турция

Сборная Турции после осечек своих прямых конкурентов получила неплохой шанс побороться за второе место. Перед заключительным туром квалификации команда набрала 18 очков и немного опережает Норвегию лишь по дополнительным показателям. Победа в предстоящем матче не позволит турецким футболистам занять место ниже второго, что вполне устроит коллектив. В матче с немотивированной Черногорией, команда постарается с первых минут оказать серьезное давление на соперника для получения результата.

13 ноября Турция разгромила Гибралтар (6:0), а 11 октября команда выиграла сложный матч у Латвии на выезде (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Черногория – 5.41

Ничья – 3.82

Победит Турция – 1.657

Статистика

Четыре из пяти последних матчей Черногории завершились исходом «обе забьют — нет»

Пять последних выездных матчей Турции завершились тоталом больше 2.5 мячей

Два последних поединка между сборными завершились счетом (2:2)

Черногория выиграла три матча из последних десяти на своем стадионе

Прогноз

Поставить на победу Турции, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.657. Сборная умеет добиваться результатов и в этом поединке постарается захватить инициативу и в первом тайме получить преимущество. Прогнозируем победу гостей в этом поединке.