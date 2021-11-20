«Фиорентина» — «Милан». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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20 ноября 2021, 16:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Фиорентина» — «Милан», который состоится 20 ноября 2021 года

«Фиоретина»

В нынешнем сезоне команда из Флоренции показывает более интересный футбол и достигает лучших результатов, чем в прошлом году. Перед стартом очередного труа «Фиорентина» набрала 18 очков и идет на седьмом месте. Коллектив мощно играет дома и много проигрывает на выезде. В предстоящем матче на своем поле футболисты «Фиорентины» окажут достойное сопротивление попробуют все же отобрать очки у одного из лидеров Серии А.

06 ноября «Фиорентина» минимально уступила «Ювентусу» (0:1), а 31 октября разобралась на своем поле со «Специей» (3:0).

«Милан»

После 12 туров чемпионата Италии «красно-черные» продолжают лидировать вместе с «Наполи», уступая тем лишь по дополнительным показателям. У «Милана» серьезные амбиции на этот сезон, а так как в Лиге Чемпионов для клуба многое упущено, остается сосредоточиться на высоких местах во внутреннем первенстве. В предстоящей игре коллективу не смогут помочь сразу пять футболистов ввиду различных травм.

07 ноября «Милан» сыграл вничью с «Интером» (1:1), а 31 октября обыграл на выезде «Рому» (2:1). Оба матча прошли в рамках Серии А.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фиорентина» – 2.93

Ничья – 3.39

Победит «Милан» – 2.59

Статистика

Пять последних матчей «Фиорентины» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Милан» выиграл четыре из пяти последних матчей на выезде во всех турнирах

Семь из девяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Фиорентина» не может выиграть на своем поле у «Милана» уже пять поединков подряд

Прогноз

Поставить на победу «Милана», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.59. «Красно-черные» великолепно показывают себя в чемпионате Италии и сделают все, чтобы остаться лидером в турнирной таблице с «Наполи», а может быть и единолично.