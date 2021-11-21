«Гранада» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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21 ноября 2021, 12:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Гранада» — «Реал» Мадрид, который состоится 21 ноября 2021 года

«Гранада»

Команда является типичным середняком чемпионата Испании, который может забрать очки у любого соперника. Клуб после 13 сыгранных поединков в Примере смог набрать 11 очков, что позволяет ему занимать только 17 место. Тем не менее, плотность команд в турнирной таблице достаточно высокая и два успешных результата смогут полностью перевернуть ситуацию. В игре с клубом из Мадрида коллективу не смогут помочь три футболиста по различным травмам.

06 ноября «Гранада» проиграла «Эспаньолу» (0:2), а первого числа на выезде обыграла «Леванте» (3:0).

«Реал» Мадрид

Подопечные Карло Анчелотти стабильно выступает в чемпионате Испании и с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице. Однако, коллектив провел на одну игру меньше своих конкурентов и может выйти на первое место в перспективе. «Сливочные» имеют хорошую разницу мячей (28:13) и постараются ее улучшить в предстоящем матче. В игре с «Гранадой» гостям не смогут помочь Эден Азар, Гарет Бэйл и еще два футболиста по разным причинам.

06 ноября «Реал» Мадрид минимально обыграл «Райо Вальекано» (2:1), а 30 октября команда обыграла на выезде «Эльче» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гранада» – 7.18

Ничья – 4.57

Победит «Реал» Мадрид – 1.497

Статистика

«Гранада» проиграла только один матч из последних пяти в чемпионате Испании

«Реал» Мадрид выиграл семь из десяти последних встреч во всех турнирах

«Реал» Мадрид выиграл 12 последних поединков у «Гранады»

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Реала» Мадрид с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.37. «Королевский» клуб лидер чемпионата по потерянным очкам и приложит все усилия, чтобы не растерять свое превосходство и продолжить пребывание в группе лидеров. Прогнозируем уверенную победу клуба из столицы Испании.