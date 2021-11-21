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«Интер» — «Наполи». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

21 ноября 2021, 13:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» — «Наполи», который состоится 21 ноября 2021 года

«Интер»

Миланский клуб достаточно стабильно выступает на данном отрезке сезона, но по-прежнему отстает от лидеров на семь пунктов. Команда Индзаги набрала 25 очков и идет на третьем месте в турнирной таблице. В предстоящем поединке с «Наполи» команда может сократить отставание и создать дополнительную интригу в Серии А. В игре с лидером чемпионата коллективу не помогут трое игроков из-за травм.

07 ноября «Интер» разошелся миром с «Миланом» (1:1), а 31 октября команда на своем поле легко разобралась с «Удинезе» (2:0).

«Наполи»

Неаполитанцы демонстрируют отличную игру во всех турнирах и являются лидерами как в чемпионате Италии, так и в группе Лиги Европы. Во внутреннем первенстве «Наполи» набрал 32 очка и выиграл все матчи, кроме двух, которые были сведены к ничьей. В центральном матче тура против чемпиона Италии всех болельщиков ждет интересный и зрелищный поединок, в котором клубу не смогут помочь три футболиста ввиду различных повреждений.

07 ноября «Наполи» разошелся миром с «Вероной» (1:1), а 31 октября с большим трудом обыграли на выезде аутсайдера «Салернитану» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Интер» – 2.27
  • Ничья – 3.5
  • Победит «Наполи» – 3.37

Статистика

  • «Интер» и «Наполи» проиграли всего по одному матчу из десяти последних во всех турнирах
  • «Интер» забивал в 14 из 15 последних матчей на своем поле
  • Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Интер» выиграл три из четырех последних матчей на своем поле с «Наполи»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.5. Оба клуба находятся в хорошей физической форме и матч будет напряженным с опасными моментами у обоих ворот. Прогнозируем интересную и результативную ничью в предстоящем поединке.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
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mgvq46ea2a6g
21 ноября в 20:29
Футбольный клуб Интер (Милан) одержит победу.
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r5sgfz2xdrdp
21 ноября в 20:28
Футбольный клуб Интер (Милан) выиграет матч.
Gahi
Gahi
21 ноября в 13:33
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
21 ноября в 13:10
Думаю, что ОЗ для этого матча актуально
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