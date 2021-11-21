«Интер» — «Наполи». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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21 ноября 2021, 13:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» — «Наполи», который состоится 21 ноября 2021 года

«Интер»

Миланский клуб достаточно стабильно выступает на данном отрезке сезона, но по-прежнему отстает от лидеров на семь пунктов. Команда Индзаги набрала 25 очков и идет на третьем месте в турнирной таблице. В предстоящем поединке с «Наполи» команда может сократить отставание и создать дополнительную интригу в Серии А. В игре с лидером чемпионата коллективу не помогут трое игроков из-за травм.

07 ноября «Интер» разошелся миром с «Миланом» (1:1), а 31 октября команда на своем поле легко разобралась с «Удинезе» (2:0).

«Наполи»

Неаполитанцы демонстрируют отличную игру во всех турнирах и являются лидерами как в чемпионате Италии, так и в группе Лиги Европы. Во внутреннем первенстве «Наполи» набрал 32 очка и выиграл все матчи, кроме двух, которые были сведены к ничьей. В центральном матче тура против чемпиона Италии всех болельщиков ждет интересный и зрелищный поединок, в котором клубу не смогут помочь три футболиста ввиду различных повреждений.

07 ноября «Наполи» разошелся миром с «Вероной» (1:1), а 31 октября с большим трудом обыграли на выезде аутсайдера «Салернитану» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 2.27

Ничья – 3.5

Победит «Наполи» – 3.37

Статистика

«Интер» и «Наполи» проиграли всего по одному матчу из десяти последних во всех турнирах

«Интер» забивал в 14 из 15 последних матчей на своем поле

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Интер» выиграл три из четырех последних матчей на своем поле с «Наполи»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.5. Оба клуба находятся в хорошей физической форме и матч будет напряженным с опасными моментами у обоих ворот. Прогнозируем интересную и результативную ничью в предстоящем поединке.