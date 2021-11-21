«Райо Вальекано» — «Мальорка». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1637496611

21 ноября 2021, 15:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Райо Вальекано» — «Мальорка», который состоится 22 ноября 2021 года

«Райо Вальекано»

За все сыгранные матчи нового для себя сезона в сильнейшем чемпионате Испании команда уже успела обыграть «Барселону» и достойно сыграть с «Реалом». Сейчас коллектив идет на седьмом месте с 20 очками, что является хорошим результатом для него. Матч с «Мальоркой» может стать хорошим шансом набрать очередные три очка и как минимум сохранить свою позицию до следующего тура, а может быть и подняться немного выше.

06 ноября «Райо Вальекано» уступил в один мяч «Реалу» Мадрид (1:2), а первого числа команда разошлась миром с «Сельтой» (0:0).

«Мальорка»

Дела у «Мальорки» идут не так радужно, как у «Райо Вальекано» и коллектив выигрывал очень давно. Клуб занимает 13 место, имея в активе 15 очков и тренерскому штабу необходимо срочно вносить изменения, чтобы привести команду к победам. Разница мячей «Мальорки» также оставляет желать лучшего (13:19). В игре с «Райо Вальекано» можно ожидать интересной, но закрытой игры.

07 ноября «Мальорка» сыграла вничью с «Эльче» (2:2), а 31 числа команда разошлась миром с «Кадисом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Райо Вальекано» – 1.925

Ничья – 3.42

Победит «Мальорка» – 4.74

Статистика

Четыре последних матча «Мальорки» завершились ничейным результатом

«Райо Вальекано» не проигрывает на своем поле уже семь поединков подряд

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Райо Вальекано» выиграл три из пяти последних встреч с «Мальоркой» на своем поле

Прогноз

Поставить на победу «Райо Вальекано», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.925. Коллектив уверенно играет на своем поле и имеет хорошую статистику личных встреч с оппонентом. Прогнозируем успех хозяев в предстоящем поединке.