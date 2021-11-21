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«Райо Вальекано» — «Мальорка». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

21 ноября 2021, 15:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Райо Вальекано» — «Мальорка», который состоится 22 ноября 2021 года

«Райо Вальекано»

За все сыгранные матчи нового для себя сезона в сильнейшем чемпионате Испании команда уже успела обыграть «Барселону» и достойно сыграть с «Реалом». Сейчас коллектив идет на седьмом месте с 20 очками, что является хорошим результатом для него. Матч с «Мальоркой» может стать хорошим шансом набрать очередные три очка и как минимум сохранить свою позицию до следующего тура, а может быть и подняться немного выше.

06 ноября «Райо Вальекано» уступил в один мяч «Реалу» Мадрид (1:2), а первого числа команда разошлась миром с «Сельтой» (0:0).

«Мальорка»

Дела у «Мальорки» идут не так радужно, как у «Райо Вальекано» и коллектив выигрывал очень давно. Клуб занимает 13 место, имея в активе 15 очков и тренерскому штабу необходимо срочно вносить изменения, чтобы привести команду к победам. Разница мячей «Мальорки» также оставляет желать лучшего (13:19). В игре с «Райо Вальекано» можно ожидать интересной, но закрытой игры.

07 ноября «Мальорка» сыграла вничью с «Эльче» (2:2), а 31 числа команда разошлась миром с «Кадисом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Райо Вальекано» – 1.925
  • Ничья – 3.42
  • Победит «Мальорка» – 4.74

Статистика

  • Четыре последних матча «Мальорки» завершились ничейным результатом
  • «Райо Вальекано» не проигрывает на своем поле уже семь поединков подряд
  • Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Райо Вальекано» выиграл три из пяти последних встреч с «Мальоркой» на своем поле

Прогноз

Поставить на победу «Райо Вальекано», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.925. Коллектив уверенно играет на своем поле и имеет хорошую статистику личных встреч с оппонентом. Прогнозируем успех хозяев в предстоящем поединке.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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shlomo
shlomo
21 ноября в 21:04
Хозяева не проиграют
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