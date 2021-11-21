«Райо Вальекано» — «Мальорка». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Райо Вальекано» — «Мальорка», который состоится 22 ноября 2021 года
«Райо Вальекано»
За все сыгранные матчи нового для себя сезона в сильнейшем чемпионате Испании команда уже успела обыграть «Барселону» и достойно сыграть с «Реалом». Сейчас коллектив идет на седьмом месте с 20 очками, что является хорошим результатом для него. Матч с «Мальоркой» может стать хорошим шансом набрать очередные три очка и как минимум сохранить свою позицию до следующего тура, а может быть и подняться немного выше.
06 ноября «Райо Вальекано» уступил в один мяч «Реалу» Мадрид (1:2), а первого числа команда разошлась миром с «Сельтой» (0:0).
«Мальорка»
Дела у «Мальорки» идут не так радужно, как у «Райо Вальекано» и коллектив выигрывал очень давно. Клуб занимает 13 место, имея в активе 15 очков и тренерскому штабу необходимо срочно вносить изменения, чтобы привести команду к победам. Разница мячей «Мальорки» также оставляет желать лучшего (13:19). В игре с «Райо Вальекано» можно ожидать интересной, но закрытой игры.
07 ноября «Мальорка» сыграла вничью с «Эльче» (2:2), а 31 числа команда разошлась миром с «Кадисом» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Райо Вальекано» – 1.925
- Ничья – 3.42
- Победит «Мальорка» – 4.74
Статистика
- Четыре последних матча «Мальорки» завершились ничейным результатом
- «Райо Вальекано» не проигрывает на своем поле уже семь поединков подряд
- Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Райо Вальекано» выиграл три из пяти последних встреч с «Мальоркой» на своем поле
Прогноз
Поставить на победу «Райо Вальекано», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.925. Коллектив уверенно играет на своем поле и имеет хорошую статистику личных встреч с оппонентом. Прогнозируем успех хозяев в предстоящем поединке.