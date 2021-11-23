«Барселона» — «Бенфика». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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23 ноября 2021, 15:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Барселона» — «Бенфика», который состоится 23 ноября 2021 года

«Барселона»

Каталонский клуб немного воспрял духом после прихода Хави на тренерский мостик, однако качество игры команды все еще оставляет желать лучшего. Сейчас «сине-гранатовые» идут на втором месте с шестью очками и на два пункта опережают нынешнего соперника. Еще одной проблемой для тренерского штаба является большое количество травмированных игроков, что может повлиять на результат.

20 ноября «Барселона» минимально обыграла «Эспаньол» (1:0), а шестого числа команда упустила победу в матче с «Челси» (3:3).

«Бенфика»

Португальцы после победы над «Барселоной» на своем поле (3:0) выглядели главным фаворитом на второе место в группе, однако два матча с «Баварией» откинули коллектив на третье место с четырьмя очками. «Бенфику» устраивает победа, чтобы вновь стать главным претендентом на плей-офф, ведь в последнем туре команда играет с аутсайдером группы на своем поле. Ничейный результат также оставит теоретически шансы на общий успех.

19 ноября «Бенфика» крупно обыграла «Пасуш де Ферейра» в кубке Португалии (4:1), а восьмого числа коллектив разгромил «Брагу» (6:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 1.704

Ничья – 4.06

Победит «Бенфика» – 5.21

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Барселоны» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Барселона» забивала в 13 из 15 последних поединках на своем стадионе

Пять последних матчей «Бенфики» завершились исходом «обе забьют»

Пять последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.746. «Барселона» в некоторых отрезках матча будет атаковать большими силами и «Бенфика» может этим воспользоваться, хоть и сама имеет проблемы в обороне. Прогнозируем большое количество мячей в этом поединке.