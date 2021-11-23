«Янг Бойз» — «Аталанта». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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23 ноября 2021, 16:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Янг Бойз» — «Аталанта», который состоится 23 ноября 2021 года

«Янг Бойз»

Швейцарский клуб после победы в первом туре не смог развить свой успех и после четырех туров группового этапа набрал всего три очка. Команда вряд ли сможет претендовать на плей-офф Лиги Чемпионов, но третье место им вполне по силам, если коллектив сможет одержать победу в предстоящем поединке. В игре с «Аталантой» клубу не смогут сразу пять футболистов ввиду различных травм.

06 ноября «Янг Бойз» разошелся миром с «Грассхопером» (1:1), а второго числа в рамках Лиги Чемпионов команда уступила «Вильярреалу» (0:2).

«Аталанта»

Коллектив из Бергамо не проигрывает уже несколько поединков подряд во всех турнирах и пребывает в хороших физических кондициях. Перед стартом пятого тура итальянский клуб идет на третьем месте с пятью очками и нуждается в победе, если хочет остаться в борьбе за плей-офф Лиги Чемпионов. Во внутреннем первенстве Италии «Аталанта» занимает пятое место с 25 очками и отстает от лидеров на семь баллов.

20 ноября «Аталанта» разгромила на своем поле «Специю» (5:2), а шестого числа одолела на выезде «Кальяри» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Янг Бойз» – 4.3

Ничья – 4.15

Победит «Аталанта» – 1.819

Статистика

«Янг Бойз» проиграл четыре из шести последних поединков во всех турнирах

Девять последних матчей «Аталанты» завершились исходом «обе забьют»

«Янг Бойз» забивал на своем поле в девяти из десяти последних матчей

«Аталанта» пять выездных матчей подряд забивает не меньше двух мячей за игру

Прогноз

Поставить на победу «Аталанты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.819. Играть на искусственном поле «Янг Бойз» всегда непросто любому сопернику, поэтому предполагаем, что швейцарцы смогут забить в этой игре. Тем не менее, «Аталанта» должна победить в решающем для себя матче и набрать важные три балла.