«Бохум» — «Фрайбург». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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26 ноября 2021, 23:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Бохум» — «Фрайбург», который состоится 27 ноября 2021 года

«Бохум»

Команда является новичком нынешнего сезона Бундеслиги, вернувшись в нее спустя несколько лет и пытается набирать очки, где это возможно, чтобы сохранить место на следующий футбольный год. Перед стартом очередного тура клуб находится ближе к низу турнирной таблицы с набранными 13 баллами и от зоны вылета его отделяет всего одно очко. В предстоящей встрече команде не смогут помочь четыре футболиста ввиду различных травм.

20 ноября «Бохум» минимально проиграл на выезде «Байеру» (0:1), а шестого числа обыграл на выезде «Хоффенхайм» (2:0).

«Фрайбург»

«Фрайбург» не смог набрать очков в последних двух матчах, но предыдущий запас баллов позволяет команде удерживать третье место. В предстоящей игре коллективу очень важно показать, что предыдущие неудачи было краткосрочным отрезком и стабильно продолжить набирать очки оставаясь в группе лидеров. «Фрайбург» пропустил всего 11 мячей, что является лучшим результатом в Бундеслиге.

21 ноября «Фрайбург» уступил на своем поле «Айнтрахту» Ф (0:2), а шестого числа проиграл на выезде «Баварии» (1:2)

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бохум» – 3.36

Ничья – 3.27

Победит «Фрайбург» – 2.39

Статистика

«Фрайбург» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Бохум» одержал пять побед

Четыре из пяти выездных матчей «Фрайбурга» завершились исходом «обе забьют»

«Бохум» выиграл две последние встречи у «Фрайбурга»

Четыре из пяти последних матчей между клубами на поле «Бохума» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Фрайбурга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.39. Гости выглядят более уверенно и не будут откладывать свою победу на конец матча. Предполагаем, что «Фрайбург» уже в первом тайме завладеет преимуществом и доведет дело до логического завершения.