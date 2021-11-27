«Кельн» — «Боруссия» М. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1637964337

27 ноября 2021, 01:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Кельн» — «Боруссия» М, который состоится 27 ноября 2021 года

«Кельн»

«Кельн» уже давно не показывает уверенной игры в чемпионате Германии, которая была на самом старте сезона. Коллектив не может выиграть несколько матчей и опускается все ниже по турнирной таблице. Переде стартом очередного тура «Кельн» занимает 12 место и имеет в активе всего 15 очков. Команде следует играть с большей концентрацией и уделить внимание обороне, ведь 21 пропущенный мяч входит в пять худших результатов Бундеслиги.

21 ноября «Кельн» сыграл вничью с «Майнцом» (1:1), а седьмого числа команда разошлась миром с «Унион Берлин» (2:2).

«Боруссия» М

Команда в последних матчах неплохо себя проявила и набрала восемь очков в пяти встречах. Это позволило «Боруссии» М продвинуться на несколько строчек вперед и сейчас она занимает восьмое место, набрав 18 очков. Клуб претендует на более высокие места, поэтому футболистам придется играть с полной концентрацией и самоотдачей до последней минуты матча. Сразу пять человек не смогут помочь клубу в предстоящем поединке ввиду различных травм.

20 ноября «Боруссия» М крупно обыграла «Гройтер Фюрт» (4:0), а пятого числа разошелся миром с «Майнцом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кельн» – 2.81

Ничья – 3.68

Победит «Боруссия» М – 2.54

Статистика

«Боруссия» М выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Кельн» одержал всего три победы

«Кельн» не проигрывает на своем поле уже 11 матчей подряд (включая товарищеские поединки)

«Боруссия» М выиграла три последних матча из четырех с «Кельном»

Три последних поединка между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.649. В последних личных встречах команд болельщики увидели много забитых мячей. Предполагаем, что и в этот раз футбол будет результативный и интересный. Прогнозируем верховую встречу клубов.