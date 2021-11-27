«Бавария» — «Арминия». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 ноября 2021, 11:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Бавария» — «Арминия», который состоится 27 ноября 2021 года

«Бавария»

Подопечные Юлиана Нагельсмана находятся в хорошей физической форме и идут с максимальным результатом в Лиге Чемпионов. Последнее поражение в Бундеслиге стало скорей случайностью, чем неприятным «звоночком». Клуб лидирует во внутреннем первенстве с 28 очками и опережает главного конкурента на один пункт. В связи с карантином клубу не смогут помочь сразу несколько исполнителей.

19 ноября «Бавария» проиграла на выезде «Аугсбург» (1:2), а 23 ноября команда обыграла «Динамо» Киев в Лиге Чемпионов (2:1).

«Арминия»

Коллектив не может найти свою игру и плетется внизу турнирной таблицы. «Арминия» смогла набрать только девять очков и смогла забить девять мячей, что является одним из худших результатов в чемпионате. В матче с чемпионом Германии коллективу придется обороняться и рассчитывать на редкие контратаки. В предстоящей игре коллективу не смогут помочь два травмированных футболиста.

20 ноября «Арминия» разошлась миром с «Вольфсбургом» (2:2), а шестого числа обыграла на выезде «Штутгарт» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» – 1.095

Ничья – 12.5

Победит «Арминия» – 26

Статистика

«Бавария» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из семи матчей «Арминии» на выезде завершились исходом «обе забьют»

«Бавария» выиграла девять из десяти поединков у «Арминии» на своем поле

Три из четырех последних встреч между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Баварии» с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.704. Хозяева имеют очень хорошую статистику личных встреч с оппонентом и выглядят гораздо сильнее аутсайдера чемпионата. Прогнозируем крупную победу «Баварии».