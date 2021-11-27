«Ницца» — «Мец». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 ноября 2021, 15:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ницца» — «Мец», который состоится 27 ноября 2021 года

«Ницца»

Команда преобразилась в этом сезоне и идет в группе лидеров чемпионата Франции. Коллектив набрал 26 очков и занимает третью позицию в турнирной таблице. С учетом отрыва ПСЖ от остальных оппонентов команде будет сложно побороться за чемпионство, но финишировать в зоне Лиги Чемпионов ей вполне по силам. В предстоящей встрече «Ницца» не сможет рассчитывать на троих футболистов, ввиду различных травм.

21 ноября «Ницца» выиграла на выезде у «Клермона» (2:1), а седьмого числа команда проиграла на своем поле «Монпелье» (0:1).

«Мец»

«Мец» идет на последнем месте в турнирной таблице и выиграл всего одну игру в чемпионате. Коллектив не может стабильно набирать очки как в прошлом сезоне, поэтому в активе клуба всего девять очков. Перед матчем с «Ниццой» тренерскому штабу следует поработать над ошибками и наладить игру в обороне, чтобы постараться зацепиться за очки. В предстоящем поединке клубу не смогут помочь три травмированных игрока.

21 ноября «Мец» сыграл в результативную ничью с «Бордо» (3:3), а седьмого числа разошелся миром с «Марселем» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ницца» – 1.4

Ничья – 4.98

Победит «Мец» – 9.03

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Ниццы» завершились исходом «обе забьют»

«Мец» выиграл всего два поединка из десяти последних матчей

«Вильярреал» проиграл четыре последних матча «сине-гранатовым»

«Ницца» на своем поле выиграла пять матчей у «Меца» из десяти, а проиграла только в одном

Прогноз

Поставить на победу «Ниццы» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.653. Хозяева хорошо проводят сезон и в матче с последней командой чемпионате у них не должно возникнуть проблем. Предполагаем, что «Ницца» одержит уверенную победу в поединке.