Команда с урезанным потенциалом. «Атлетико» и Симеоне уперлись в стену

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27 ноября 2021, 23:43

Щекотливое положение.

Если в современном футбольном мире и осталось что-то стабильное, то это репутация «Атлетико» и Диего Симеоне. Эта многолетняя связка кажется неразделимой. Причем они вместе переживали разные времена, но все равно при упоминании «Атлетико» всплывают образы, созданные Симеона. А когда говоришь про Диего, сразу же возникают вполне конкретные ассоциации с игровыми и эмоциональными эпизодами из игр «Атлетико». Но сейчас «матрасники» оказались в необычном положении, которое может пошатнуть веру в непоколебимость связки этой команды и этого тренера.

За тур до конца группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» расположился на последнем месте. Это выглядит диковинно как минимум. «Матрасники» проиграли три матча подряд в ЛЧ . Последний – на этой неделе. Они уступили «Милану» со счетом 0:1. Конечно, все еще возможно. Впереди матч с «Порту», который опережает «Милан» и «Атлетико» на одно очко. А миланцы сыграют с ушедшим в далекий отрыв «Ливерпулем».

Но нынешние «матрасники» не вселяют уверенности в том, что они способны одолеть «драконов» в их логове. В самой игре «Атлетико» ощущаются проблемы фундаментального свойства. Недаром испанские СМИ после матча с «Миланом» назвали мадридцев трусливыми. Определение малоприятное и вряд ли появилось из пустого места.

Привычка закрываться

В составе «Атлетико» много талантливых атакующих футболистов, однако старую привычку тяжело перебороть. «Матрасники» подспудно стремятся «закрыть» любую игру, ограничивая тем самым не только и не столько соперника, сколько собственный потенциал. Порой кажется, что «Атлетико» в любой ситуации готов довольствоваться ничьей.

В игре с «Миланом» Симеоне снял Луиса Суареса и Антуана Гризманна, послав ясный сигнал: защищайте то, что есть. Слишком часто тренер будто настраивает своих подопечных как отважных аутсайдеров, хотя «Атлетико» уже давно выбрался из этого статуса, привитого периодами доминирования «Барселоны» и «Реала» в Ла Лиге, где даже после чемпионских титулов «матрасники» воспринимались психологически максимум как третья сила.

В прошлом сезоне дома, например, с «Челси» «Атлетико» играл порой в формацию чуть ли не с шестью защитниками. Когда в команде полно атакующих игроков, такой футбол выглядит рудиментарным. И одно дело, когда ты можешь четко и уверенно защищаться. Когда-то «Атлетико» это умел безупречно, и этот подход давал результат. Но не сейчас.

Слабость в обороне

«Атлетико» в нынешнем сезоне в среднем пропускает больше одного гола за матч. Он пропустил 20 мячей в 18 играх. И по меркам «матрасников» ранее это было немыслимо. По привычке говорят о том, что у «Атлетико» шикарный состав в обороне. Но к нему есть вопросы в нынешнем сезоне. Симеоне, например, может сыграть в три центральных защитника, но у него на три позиции всего четыре человека. И им не хватает стабильности.

Савич был великолепен в прошлом сезоне, но сейчас не блистает, а у него разница в игре в зависимости от формы колоссальна. Хименес тоже может быть одним из лучших в Ла Лиге на своей позиции, но и он недотягивает до своего оптимального уровня. А Эрмосо и Фелипе в принципе не обладают пока таким качеством и никогда не славились стабильной игрой на высоте. Слухи о том, что Симеоне просит боссов купить Година весьма показательны.

Отсутствие идей

Впервые при Симеоне «Атлетико» на своем поле не выиграл на групповом этапе ни одного домашнего матча. Есть ощущение, что команде уже не хватает тактических инструментов, чтобы взламывать защиту противника. Тут можно обвинять как чисто тактические замыслы, так и ту же психологию. С одной стороны соперники приспособились к действиям «матрасников», с другой – они сами привыкли действовать определенным образом и не ломают эту стену собственного стереотипного представления о себе.

Причем это уже видно и не только на уровне еврокубков. Например, в прошлом матче с «Осасуной» «Атлетико» сделал 40 забросов в штрафную, играя впереди с одним Гризманном против оппонентов, которые статистически хороши в верховой борьбе в нынешнем сезоне. Дожать «Осасуну» удалось в самом конце игры, но это не выглядит чем-то, шедшим по плану. Пока сказывается разница в классе между «Атлетико» и подобными соперниками. Это позволяет держаться «матрасникам» высоко в Ла Лиге. Но уже в Лиге чемпионов вскрывает проблемы, которые рано или поздно аукнутся и в чемпионате, где потери очков участятся.

Персональные проблемы

Не только в командном или тактическом аспекте «Атлетико» стал проседать. Степень извлечения максимального эффекта из отдельно взятого игрока и его таланта нельзя назвать высокой. Снова в Испании начинают вспоминать о сумасшедшей цене Феликса, который ее должен по потенциалу «отбивать», но по факту этого не делает. Вспоминают и неудачный вояж Гризманна в «Барселону», откуда он вернулся совсем «не тем».

Из Лемара и Льоренте тоже не извлекается максимум. Даже Карраско, который зачастую становится единственным светлым пятном в игре, не всегда вывозит. Невозможно найти первопричину этих проблем: в тактике ли они, либо сама тактика и командная работа вырастают из неэффективности отдельных персонажей. К персональным проблемам можно отнести и кадровые. Причем они не только обусловлены травмами.