«Локомотив» пролетел мимо плей-офф Лиги Европы. Задумки Гисдоля могут лишить и Лиги конференций .

«Локомотив» разгромлен «Лацио» в Москве. «Соккер.ру» — о матче, полном безнадежности.
Грустный исход
«Локомотив» продолжил неутешительную серию в еврокубках. Он не может победить в Европе уже на протяжении 16 матчей. Причем в 11 случаях железнодорожники проигрывали, а еще пять встреч закончились вничью. В последний раз «Локомотив» выигрывал в еврокубках у «Байера» в сентябре 2019 года со счетом 2:1. Нельзя назвать обнадеживающей и статистику выступлений «Локомотива» конкретно под руководством Маркуса Гисдоля.
Во всех турнирах он провел с командой восемь матчей. Но только в двух из них смог победить – с «Сочи» и «Нижним Новгородом». Еще три завершились вничью, три – поражением. Картина, мягко говоря, удручающая. И она вполне отвечает тому, что можно было наблюдать на поле в домашней игре с «Лацио». Если у итальянцев Лучано Спаллетти накануне приключения в Москве не удались, то парням Розарио Агро, то есть Маурицио Сарри удалось повеселиться сполна.
Теперь «Локомотив» сохранил шансы только на третье место в группе, но для этого обязательно нужно обыграть в гостях «Марсель» в последнем туре. Тогда железнодорожники попадут в диковинную Лигу конференций. Правда, только в стыковые матчи, где сыграют за право выйти в 1/8 финала со вторыми командами из групп Лиги конференций. Если «Локо» в Марселе не победит, то останется даже без такой «евровесны для нищих».
Тотальный контроль «Лацио»
Поскольку российские клубы нечасто радуют успехами в еврокубковых матчах, в среде любителей футбола, журналистов, разного рода экспертов появилось интересное занятие – искать что-то в игре любой российской команды, в чем она была «достойной». Кто-то у нас «достойно сопротивлялся», кто-то «достойно держался», кто-то «достойно контратаковал», иные «достойно боролись» и так далее. Суть ясна.
Вот «Локомотив» некогда характеризовали «достойным прессингом». Пытаясь найти, что же такого особенного в Гисдоле. Кажется, если достойный прессинг где-то в замыслах тренера железнодорожников и был, то на игру с «Лацио» его взять забыли. На некоторых отрезках матча «Локомотив» владел мячом 30 процентов времени. Римляне практически не испытывали никаких трудностей с контролем игры, мяча, территории.
Они держали противника на коротком поводке. Первый удар в створ ворот Стракоши случился только в районе 70-й минуты. К тому времени игроки «Лацио» нанесли уже пять точных ударов по воротам Худякова. Кстати, Даниил стал рекордсменом, выйдя на игру в финальной части еврокубкового турнира в возрасте 17 лет и 10 месяцев. Он стал самым молодым российским вратарем в этом статусе. Завершился же матч со счетом 15:7 по ударам в пользу «Лацио», а по точным попаданиям — 9:1.
При этом более 80 процентов передач римлян были точными, тогда как у «Локомотива» этот показатель упал ниже 70, что даже по меркам чемпионата России весьма низко. Словом, даже фанаты поиска чего-то достойного поражения в данном случае вряд ли смогли бы отыскать нечто такое. «Локомотив» не бежал, не прессинговал, не комбинировал. Римлянам не приходилось перенапрягаться, чтобы ликвидировать атаки железнодорожников в зародыше. Чаще всего игроки «Локо» сами упирались в кого-то из римлян метрах в 30 от ворот Стракоши.
Почему-то футболисты «Лацио» ловко справлялись со скоростным владением мячом и дриблингом, тогда как игроки «Локомотива» со скрипом и страданиями пытались его обработать и провести хотя бы пару-тройку метров вперед. Работая с мячом, железнодорожники теряли контроль не только над ним, но и над своим телом, над ногами, зрение становилось туннельным, а походка напоминала первые шаги косули после рождения. Никаких шансов при этом впереди и быть не могло.
Легко отделались
И одно дело, когда неуверенность в собственных движениях накрывает в атаке. Другой расклад, когда это происходит в обороне. Неточные движения, промахи, «грязная» работа с мячом. Это в конечном счете привело к тому, что «Лацио», который при всем своем доминировании не мог долго забить, все же это сделал.
Подкат Сильянова в штрафной был запоздалым, безрассудным и безнадежным, отражая степень реакции всех игроков «Локо», кроме Худякова. Качество отбора толпой у Иммобиле, когда был заработан второй пенальти «Лацио», тоже характерен. Пришедший помогать обороне Баринов (который старался помочь всем и везде), конечно, сыграл сначала в мяч, но потом продолжил движение ногой, а опытный Чиро быстро нашел нужный контакт.
И Иммобиле, и Дзакканьи ранее потеряли контроль над мячом, но воспользовались тем, что оппоненты сыграли не так чисто, как могли бы, воспользовались их помарками, выудив из них максимум – пенальти. А дальше было унижение и разрыв. Два нереализованных выхода один на один, гол Педро, перекладина Милинковича-Савича. «Лацио» развлекался, даже не потея.
И тут нужно отметить качество замен Сарри. Педро, Катальди, Милинкович-Савич, Муричи, да даже вышедший на десять минут Лаццари – все выпущенные тренером «Лацио» свежие игроки действительно добавляли скорости, резкости, качества. Римляне улучшали свое движение и работу с мячом на глазах. Пока «Локомотив» терялся все больше и больше. Понятно, что ресурсы скамейки несопоставимы. Но тренерский штаб железнодорожников и не пытался что-то исправить.
Матч-менеджмент
Помнится, что Николича, предшественника Гисдоля, хвалили хотя бы за умение подстраиваться под обстоятельства на поле и управлять игрой, схемой и заменами. Ему неплохо удавалось рулить ситуацией прямо в игре. Результат мог быть разным, но изменения происходили, попытки были видны. Ничего подобного у Гисдоля не видно.
Партия дала задание на выращивание молодежи – программа выполняется. А каким путем будет это происходить, насколько органично и качественно эта молодежь будет прогрессировать, терпя такие побои на поле, это вопрос второй. Да и программа, кажется, близка к свертыванию. Потому что у назначенного главным и ответственным за спортивную составляющую «Локомотива» Ральфа Рангника появился вариант с отъездом в «Манчестер Юнайтед» на позицию временщика.
Это если верить определенным слухам. И авантюра в «Локомотиве», где все разрушили под эту гоп-компанию во главе с Рангником, может быть быстро свернута – железнодорожники рискуют вновь остаться у разбитого корыта и с напрочь испорченным сезоном. Хотя нельзя ли сказать, что он уже испорчен?
Смотрите Англию и не портите себе нервы.
Смотрите Англию и не портите себе нервы.
Действительно хороший тренер же был Николич....Цорнам надо бы лучше знать ...от добра добра не ищут....Так какого же.....???
Действительно хороший тренер же был Николич....Цорнам надо бы лучше знать ...от добра добра не ищут....Так какого же.....???
Николич -красавчик был , ничего в системе Палыча до первых сборов менять не стал и выигрывал, здесь полная перестройка.
Какой раз уже в Локомотиве революция? И в последний ли?
Николич -красавчик был , ничего в системе Палыча до первых сборов менять не стал и выигрывал, здесь полная перестройка.
Какой раз уже в Локомотиве революция? И в последний ли?
Я думаю что совсем не корректно сравнивать два разных клуба играющих в двух совершенно разных чемпионатах. И ничего сверх естественного в проигрыше Локомотива я думаю что нет . Команда как правильно подметил автор под руководством немецкого тренера Гисдоля сыграла всего восемь матчей и требовать от неё победы над топ клубом Италии, как-то даже странновато . Ещё один огромный нюанс, что в Локомотиве только в этом сезоне сменилось весь менеджерский состав . Сейчас в команде проходит перестройка всей системы подготовки и тактических схем . А любое новое перестроение , для того чтобы весь механизм заработал как предполагалось необходимо время. И я думаю что Локо после того как тренерский штаб определиться с основным составом и будут приобретения в зимнее трансферное окно, то и команда в скором времени будет показывать совсем другой футбол ⚽️ . Ведь как говорится и Москва не сразу строилась . Всему своё время . А пока пожелаем Удачи руководству и тренерскому штабу Удачи в достижении поставленных задач и целей !!!
Всем Добра !!!
Я думаю что совсем не корректно сравнивать два разных клуба играющих в двух совершенно разных чемпионатах. И ничего сверх естественного в проигрыше Локомотива я думаю что нет . Команда как правильно подметил автор под руководством немецкого тренера Гисдоля сыграла всего восемь матчей и требовать от неё победы над топ клубом Италии, как-то даже странновато . Ещё один огромный нюанс, что в Локомотиве только в этом сезоне сменилось весь менеджерский состав . Сейчас в команде проходит перестройка всей системы подготовки и тактических схем . А любое новое перестроение , для того чтобы весь механизм заработал как предполагалось необходимо время. И я думаю что Локо после того как тренерский штаб определиться с основным составом и будут приобретения в зимнее трансферное окно, то и команда в скором времени будет показывать совсем другой футбол ⚽️ . Ведь как говорится и Москва не сразу строилась . Всему своё время . А пока пожелаем Удачи руководству и тренерскому штабу Удачи в достижении поставленных задач и целей !!!
Всем Добра !!!