«Локомотив» пролетел мимо плей-офф Лиги Европы. Задумки Гисдоля могут лишить и Лиги конференций .

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26 ноября 2021, 00:12

«Локомотив» разгромлен «Лацио» в Москве. «Соккер.ру» — о матче, полном безнадежности.

Грустный исход

«Локомотив» продолжил неутешительную серию в еврокубках. Он не может победить в Европе уже на протяжении 16 матчей. Причем в 11 случаях железнодорожники проигрывали, а еще пять встреч закончились вничью. В последний раз «Локомотив» выигрывал в еврокубках у «Байера» в сентябре 2019 года со счетом 2:1. Нельзя назвать обнадеживающей и статистику выступлений «Локомотива» конкретно под руководством Маркуса Гисдоля.

Во всех турнирах он провел с командой восемь матчей. Но только в двух из них смог победить – с «Сочи» и «Нижним Новгородом». Еще три завершились вничью, три – поражением. Картина, мягко говоря, удручающая. И она вполне отвечает тому, что можно было наблюдать на поле в домашней игре с «Лацио». Если у итальянцев Лучано Спаллетти накануне приключения в Москве не удались, то парням Розарио Агро, то есть Маурицио Сарри удалось повеселиться сполна.

Теперь «Локомотив» сохранил шансы только на третье место в группе, но для этого обязательно нужно обыграть в гостях «Марсель» в последнем туре. Тогда железнодорожники попадут в диковинную Лигу конференций. Правда, только в стыковые матчи, где сыграют за право выйти в 1/8 финала со вторыми командами из групп Лиги конференций. Если «Локо» в Марселе не победит, то останется даже без такой «евровесны для нищих».

Тотальный контроль «Лацио»

Поскольку российские клубы нечасто радуют успехами в еврокубковых матчах, в среде любителей футбола, журналистов, разного рода экспертов появилось интересное занятие – искать что-то в игре любой российской команды, в чем она была «достойной». Кто-то у нас «достойно сопротивлялся», кто-то «достойно держался», кто-то «достойно контратаковал», иные «достойно боролись» и так далее. Суть ясна.

Вот «Локомотив» некогда характеризовали «достойным прессингом». Пытаясь найти, что же такого особенного в Гисдоле. Кажется, если достойный прессинг где-то в замыслах тренера железнодорожников и был, то на игру с «Лацио» его взять забыли. На некоторых отрезках матча «Локомотив» владел мячом 30 процентов времени. Римляне практически не испытывали никаких трудностей с контролем игры, мяча, территории.

Они держали противника на коротком поводке. Первый удар в створ ворот Стракоши случился только в районе 70-й минуты. К тому времени игроки «Лацио» нанесли уже пять точных ударов по воротам Худякова. Кстати, Даниил стал рекордсменом, выйдя на игру в финальной части еврокубкового турнира в возрасте 17 лет и 10 месяцев. Он стал самым молодым российским вратарем в этом статусе. Завершился же матч со счетом 15:7 по ударам в пользу «Лацио», а по точным попаданиям — 9:1.

При этом более 80 процентов передач римлян были точными, тогда как у «Локомотива» этот показатель упал ниже 70, что даже по меркам чемпионата России весьма низко. Словом, даже фанаты поиска чего-то достойного поражения в данном случае вряд ли смогли бы отыскать нечто такое. «Локомотив» не бежал, не прессинговал, не комбинировал. Римлянам не приходилось перенапрягаться, чтобы ликвидировать атаки железнодорожников в зародыше. Чаще всего игроки «Локо» сами упирались в кого-то из римлян метрах в 30 от ворот Стракоши.

Почему-то футболисты «Лацио» ловко справлялись со скоростным владением мячом и дриблингом, тогда как игроки «Локомотива» со скрипом и страданиями пытались его обработать и провести хотя бы пару-тройку метров вперед. Работая с мячом, железнодорожники теряли контроль не только над ним, но и над своим телом, над ногами, зрение становилось туннельным, а походка напоминала первые шаги косули после рождения. Никаких шансов при этом впереди и быть не могло.

Легко отделались

И одно дело, когда неуверенность в собственных движениях накрывает в атаке. Другой расклад, когда это происходит в обороне. Неточные движения, промахи, «грязная» работа с мячом. Это в конечном счете привело к тому, что «Лацио», который при всем своем доминировании не мог долго забить, все же это сделал.

Подкат Сильянова в штрафной был запоздалым, безрассудным и безнадежным, отражая степень реакции всех игроков «Локо», кроме Худякова. Качество отбора толпой у Иммобиле, когда был заработан второй пенальти «Лацио», тоже характерен. Пришедший помогать обороне Баринов (который старался помочь всем и везде), конечно, сыграл сначала в мяч, но потом продолжил движение ногой, а опытный Чиро быстро нашел нужный контакт.

И Иммобиле, и Дзакканьи ранее потеряли контроль над мячом, но воспользовались тем, что оппоненты сыграли не так чисто, как могли бы, воспользовались их помарками, выудив из них максимум – пенальти. А дальше было унижение и разрыв. Два нереализованных выхода один на один, гол Педро, перекладина Милинковича-Савича. «Лацио» развлекался, даже не потея.

И тут нужно отметить качество замен Сарри. Педро, Катальди, Милинкович-Савич, Муричи, да даже вышедший на десять минут Лаццари – все выпущенные тренером «Лацио» свежие игроки действительно добавляли скорости, резкости, качества. Римляне улучшали свое движение и работу с мячом на глазах. Пока «Локомотив» терялся все больше и больше. Понятно, что ресурсы скамейки несопоставимы. Но тренерский штаб железнодорожников и не пытался что-то исправить.

Матч-менеджмент

Помнится, что Николича, предшественника Гисдоля, хвалили хотя бы за умение подстраиваться под обстоятельства на поле и управлять игрой, схемой и заменами. Ему неплохо удавалось рулить ситуацией прямо в игре. Результат мог быть разным, но изменения происходили, попытки были видны. Ничего подобного у Гисдоля не видно.

Партия дала задание на выращивание молодежи – программа выполняется. А каким путем будет это происходить, насколько органично и качественно эта молодежь будет прогрессировать, терпя такие побои на поле, это вопрос второй. Да и программа, кажется, близка к свертыванию. Потому что у назначенного главным и ответственным за спортивную составляющую «Локомотива» Ральфа Рангника появился вариант с отъездом в «Манчестер Юнайтед» на позицию временщика.

Это если верить определенным слухам. И авантюра в «Локомотиве», где все разрушили под эту гоп-компанию во главе с Рангником, может быть быстро свернута – железнодорожники рискуют вновь остаться у разбитого корыта и с напрочь испорченным сезоном. Хотя нельзя ли сказать, что он уже испорчен?