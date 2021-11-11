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Сборной Карпина пока не существует. Тренер в поисках нового состава и отказывается от старых догм

11 ноября 2021, 16:14
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Записки с фронта – вынужденный жанр.

У Валерия Георгиевича обратный отсчет времени

Доводилось видеть в комментариях, особенно после матчей с Мальтой и Словакией, что ничего в сборной не поменялось. Многие авторы таких заявлений не учитывают, что Карпин заходит на посадку на чужом самолете на одном крыле. У Черчесова было пять лет, в итоге получили матчи с Сербией и Данией как финалы тренерского пути.

У Карпина было несколько недель на анализ хорватов, а дальше официальные матчи без сборов и спаррингов. В итоге четыре победы и ничья с фаворитами. Фактор везения учтем, но Черчесов в лучших своих проявлениях тоже был удачливым. Путевку на ЧМ-18 получил просто так, а на Евро-2020 отправил состав отборочной группы.

В Лиге Наций дважды в элиту не попадал. Качество футбола суммарно за последние годы после ЧМ-18 терпимое, но без восторгов. Эмоции домашнего мундиаля подогрели, но и тогда отмечали все стандартный момент. Видим второй номер с топовыми соперниками, боязнь мяча, атакующая игра отрезками.

Прессинг зависит от текущего состояния футболистов, но высокое давление команде сложно повторить. Оборона состоит из футболистов, чьи клубы много пропускали в еврокубках. Игра на ноль дается сложно. Карпин не прохлаждается, а похож на героя одного из главных рождественских фильмов – «Крепкий орешек».

В оригинале кино называется по смыслу чуть иначе, «Die hard» («упертый», «твердолобый», «консервативный»). Обыгрывают решительность героя, который готов сражаться с армией злодеев. Валерий Георгиевич пошел босым по стеклу воевать туда, где другие отказались. Сборная легко могла проиграть дома Хорватии и растерять очки дальше.

Но не сделала этого, ведь тренер упрямый, меняет команду в мелочах до финального отсчета в Сплите. Очевидно, что положительные перемены не всегда отражаются количественными параметрами. Особенно когда у сборной приемный отец, которому не всегда будет везти. Например, на матч с хорватами назначили скандального и слабого арбитра.

Карпин с порога проверил десятки разных футболистов

Дзюба, Фернандес, Оздоев, Шунин, Семенов и Жирков играли у Черчесова, но для оценки их возможностей у тренера было много лет. Все из списка вне действующей заявки Карпина, и только Магомед выбыл из-за травмы. При этом Валерий Георгиевич готов доверять Джикии, Кузяеву, Головину, Баринову, Караваеву, Дивееву и Миранчуку, которые играли на Евро-2020.

Новички тоже есть. Сафонов был основным у Черчесова в последних матчах. Матвей пропустил первые игры Карпина, но вернулся в основу. Смолов снова в сборной, давно не было. Зобнин не наигрался у нового тренера, зато Бакаева, Ерохина, Сутормина и Захаряна увидели. Десяток игроков получили практику, хотя Черчесов их или не замечал, или не мог отметить, ведь тот же Самошников выстрелили недавно.

Часть процессов естественная. Например, сложно рассчитывать на Черышева, когда у него не идут дела в «Валенсии». И логично заметить Терехова, когда «Сочи» в ударе. У Карпина непростые отношения с форвардами. Соболева не жалует, хотя Александр не хуже, чем нынешний Заболотный. И экзамены проходят в жестких условиях. Тюкавину дали тренировки и пару минут – временно отсеяли в молодежку.

Сыграли мало минут для выводов вместо наблюдений

Рано умничать. Результаты выше ожиданий, но ни разу не получилось сыграть для души, трудовые будни в чистом виде. Значит, делимся наблюдениями, а не диагнозами.

- На Евро-2020 все три матча, сыграв больше 180 минут, провели восемь человек. Четверо — Дзюба, Зобнин, Оздоев и Фернандес, не входят в основную обойму Карпина прямо сейчас. Состав начали менять летом, появились Дивеев, Баринов и Сафонов, а сейчас продолжают.

- Поскольку отбор ЧМ-2022 растянут во времени, то два тренера перепробовали уже 36 футболистов. Объединяют их Кузяев, Джикия и Головин. Карпин активно привлек Баринова и Дивеева, четыре раза доверял Смолову, а еще ставил Сутормина, Захаряна и Самошникова, и уже двоих последних потерял на время.

- Во всех пяти поединках сыграли «4-3-3», хотя до этого было три центральных и другая формация с четверкой в линию, с двумя разрушителями. Карпин выбрал атакующую схему, но пока та не работает. Не получилось собрать идеальную тройку в атаке. Захарян, Смолов и Миранчук не трио в силу объективных причин.

- Обращаем внимание на важную деталь. По воротам сборной России при Карпине традиционно наносят много ударов. Даже Кипр попадал чаще, и только в Мариборе постарались изменить подход. Одновременно видим конкретику впереди – команда получила приказ избегать «мусорных» ударов, тогда как на Евро были проблемы с завершающими выстрелами как таковыми.

- Карпин лучше подстраивается под соперников. С хорватами и словаками высокий прессинг обрубили оппоненты, но на его отсутствие тренерский штаб отреагировал верно. Чтобы реже ошибаться, сборная выбирает очень низкий темп игры. Зрители злятся – особенно после матчей с мальтийцами и словаками, где команду критиковал сам Георгиевич, но каждая новая победа оставляет шанс исправить мелочи.

- Кафанову пора включиться со стандартами, ведь Сафонов не может выручать всегда. Также логично сегодня с Кипром тестировать работу с мячом. Соперник любит возиться с круглым, но нельзя играть низко, ведь в обороне можно устать сильнее, а матч с хорватами уже в воскресенье. Что выделяет команду Валерия Георгиевича – она пока не вызывает раздражения, поскольку собранности хватает ровно на скромные по счету, но важные победы.

- Бессмысленно сравнивать команду Черчесова и Карпина по ключевым цифровым параметрам. Авторский проект второго раньше 2022 года не увидим. У двух вариаций много общего, и несправедливо говорить, будто команда Черчесова не умела играть – ей не дали этого сделать бельгийцы и датчане. С другой стороны, раньше много атаковали Словакию, чтобы проиграть 2:1, а теперь много оборонялись, чтобы выиграть.

- Карпину нужен результат параллельно с качеством, а этого всегда добиться сложнее. Выход на мундиаль – ключевая цель. Но дальше нужно поставить игру первым номером со слабыми, высокий прессинг с сильными. Выстроить выход в атаку всеми доступными методами. У Черчесова были забросы и навесы, у Карпина – разрезающие пасы, а нужно уметь все. Только современный футбол обезопасит от жестких проколов.

И если выйдут из группы, то на проработку будет время до зимы 2022-го. Сборная готовится к матчу с Кипром в фазе сдержанного оптимизма, и что нравится – Карпин быстрее меняет собственное тренерское мнение, если оно ошибочное. Возможно, пока это ключевая разница между «было» и «стало».

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Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Федор Паршунин (раскрыть)
15 ноября в 10:40
"Шанс"? Вы о чем? Збродная показала как и где. Пусть и не дома играли, а Хорватия - хорошая команда. Зачем от обороны играть-то?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Ironigor (раскрыть)
15 ноября в 10:31, ред.
Если менять каждый раз капитанов - какая нафиг сборная? Это тупо, неприятно, и в команде разрыв... "Сборная Капитанов")
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
15 ноября в 10:28
кто-то еще верит в эстонца?
vinyardrip
vinyardrip ответ Федор Паршунин (раскрыть)
11 ноября в 19:25
Ну вот волера и берёт. Я с ним скорей за
vinyardrip
vinyardrip ответ Ironigor (раскрыть)
11 ноября в 19:24
Кого именно не видели?
Ironigor
Ironigor ответ vinyardrip (раскрыть)
11 ноября в 19:06
Вот именно, которых Мы все не видели.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ vinyardrip (раскрыть)
11 ноября в 19:03
Полумертвого, но с шансом помочь. Шанс есть шанс. Выбор Миранчука поддерживаю, просто порой приходится отказывается от собственных правил ради достижения цели (всякое бывает).
vinyardrip
vinyardrip ответ Федор Паршунин (раскрыть)
11 ноября в 18:40
А вот прикинь, чисто гипотетически. Ты в футбольном манагере. Кого выберешь? Полумертвого, но с шансом помочь или дрова с прикидом повезёт?
vinyardrip
vinyardrip ответ Ironigor (раскрыть)
11 ноября в 18:37
О какой догме речь? Усатого единорога? Если про него, то я чет её не увидел..
112910415
112910415
11 ноября в 18:14
сегодня случится победа
Ironigor
Ironigor
11 ноября в 18:14
Сборной Карпина пока не существует. Тренер в поисках нового состава и отказывается от старых догм.
Спасибо вам за классную статью и такой же анализ с вытикающими выводами .
И действительно у Карпина не только не было времени для какой-то подготовки к играм соперников, так ещё и огромный шлейф проблем в клубе Ростов, где он ещё оставался главным тренером. И как видно это была не подьёмная ноша , которую взволил на себя Карпин. Из-за любви и профессионального отношения к своей работе он не хотел бросить клуб в таком состоянии. Но всё же здраво рассуждая понял что нужно сделать выбор. И он его сделал в пользу нового неизведанного вызова в своей жизни. И пока что ,глядя на пройденный путь Карпина как тренера сборной можно смело говорить, что фортуна идёт в ногу с тем кто в ней больше нуждается. Карпин подарил всему футбольному сообществу и любителям футбола нашей страны, надежду ,которую мы так все ждём. И эту надежду и веру в Успех он смог вселить и в парней которые встали под флагом сборной своей страны. Которые точно также хотят и надеяться заиграть в сборной России на самом крутом футбольном форуме мира 🌍 ! Автор этой статьи всё так чётко расписал , что я просто не стал повторять все написанное, а выразил свою мысль в общих чертах. Удачи Вам ребятушки, Карпин Верим !!!
Всем Добра !!!
vinyardrip
vinyardrip ответ particular (раскрыть)
11 ноября в 17:13
За усы зачОт))
vinyardrip
vinyardrip ответ shlomo (раскрыть)
11 ноября в 17:12
Стесняюсь спросить, а чтобы получать миллионы, даже не рублей, времени научиться не было? А, да это ж дитей с болота набрали.. Может я не прав?
particular
particular
11 ноября в 17:03, ред.
Многие специалисты, эксперты, авторы и болельщики видят ситуацию в Сборной под разным углом личных пристрастий и под соусом неодинаковой информационной осведомлённости... Дальнейшее перетирание подходов Карпина, справедливости его выбора и игровой философии будет иметь место только если:
1. Сборная сможет в конкретном матче решить конкретную задачу. Максимально собрано и успешно.
2. Сборная проявит способность решать турнирные задачи на длинной дистанции в несколько игр.
Вот тогда, пожалуй, и Карпин останется, и его избранники получат новые вызовы, и появится необходимость дальнейшего планирования...
Отказ от догм и обновление хороши лишь тогда, когда они приобретают форму инновационности, т.е. способности к конкуренции... Пусть выбор и отбор будут главенствовать над Сборной, а не упёртое шевеление чопорных усов :)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
11 ноября в 16:35
Плох тот тренер у которого всё ясно и нет поиска новых игроков. Настоящий тренер вечно в поисках и сомнениях. ВГК именно в поисках и это +.
Удачи ему в поисках и побед.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
11 ноября в 16:35
.
shlomo
shlomo
11 ноября в 16:32
Спасибо за статью.....ну что, как говорил Наполеон: я хотел бы заставить своих генералов летать, но не могу это сделать, так как они не бабочки.... так и Карпину не стоит требовать от игроков полётов. нужно просто "научить" их играть в пас в одно касание.... любой защитник сборной, выходя в атаку и видя свободного игрока, никогда сразу не отдаст ему пас, а сделает несколько перекидок мяча ногами и пас уже сделает, когда игрока возьмут под опеку или в борьбу или совсем неточно..... да и на самого защитника за это время нападают и он уже спешит избавиться от мяча куда попало.... надо тренировать квадраты и раскидывать оборону соперника пасами в одно касание.... а так, как играет сборная, можно выиграть или хорошей физической подготовкой, или высоким психологическим подъемом.... а пока ни того ни другого у нас нет..... играем на трясущихся ногах...... а ещё создаётся впечатление, что игроки выходят на работу, которая им не нравится и только потому, что она приносит им высокую зарплату....
посмотрим....на заключительный отрезок матчей и ЕСЛИ выйдем на ЧМ, то нужно кардинально менять многое (почти ВСЕ), иначе удачи не видать....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
11 ноября в 16:30
Состав сборной наверное более-менее оптимальный, хотя, как и у Черчесова есть футболисты без игровой практики:
volga.kot
volga.kot ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
11 ноября в 16:27
Проект сборной на первом месте!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 ноября в 16:21
Если Сборной нет,тогда кто на первом месте в группе!?
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