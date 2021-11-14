У хорватов немало слабых мест. Нередко минусы объединяют команды Далича и Карпина

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14 ноября 2021, 13:31

Соперник прекрасен, но не мощнее Бельгии с Испанией.

Хорваты играют в смелый футбол

Карпину часто задают по несколько раз одни и те же вопросы, словно пытаясь подловить на разных ответах. О «важнейшем матче в карьере» спрашивали дважды за пару дней. Оба раза наставник ответил, что перед «Ростов» — «Урал» нервничал сильнее, чем сегодня. Также пришлось разжевывать определение «смелый футбол», упомянутое перед первой игрой с хорватами:

Смелый футбол – это когда мы пытаемся далеко от наших ворот отобрать мяч. А когда команда соперника заставляет обороняться в своей штрафной площади или на нашей половине поля, то это потому, что нас заставили. Не потому, что мы туда отошли сами и встали на своей половине поля.

Так вот, первый минус хорватов – у них слишком смелый футбол. Перестроиться на другой не умеют. Поэтому против Франции и Испании играют так, как привыкли, а не так, как надо ради победы над фаворитом. То, о чем Карпин лишь мечтает, у Далича уже есть. Игра первым номером, постоянный высокий прессинг и много свободного места за спинами у собственных защитников, поскольку линия мяча поднята высоко. Ярко выраженный стиль Хорватии нередко становился капканом для самой команды.

Странные центральные защитники

Вида и Ловрен чудные за пределами поля. Чалета-Цар и Гвардиол пока не получили ту же репутацию, моложе и держатся скромнее. Но все центральные защитники Хорватии, как Уремович. В одном матче за «Рубин» это игрок для основы большого клуба топ-5, через неделю – для антисборной. Самоуверенности им не занимать, но концентрации не хватает постоянно.

Хорваты мало пропустили в отборе, поскольку индивидуально сильнее всех в группе и среднее владение – 65.9 %. Но допускали явные моменты после персональных ляпов. Словаки использовали стандарт, хорваты часто оставляют свободных игроков. И пусть не смущает сухая серия из 615 минут без пропущенных в отборе к ЧМ -22 мячей до встречи с Гамшиком.

Их защита ошибалась частенько, латерали оставляли свободные зоны. Хорваты часто всей командой идут вперед. Главное для подопечных Карпина – использовать контратаки. Много моментов не будет, ведь вряд ли Россия будет контролировать мяч. Но увлеченность хорватов созидательными действиями позволяет за счет нехитрой комбинации огорчить Ливаковича.

Когда не идет игра, то начинают грубить

Еще одно сходство с командой Карпина – реакция на неудачный ход матча. Команда Валерия Георгиевича пытается активизироваться в атаке, как после концовки первого тайма с Кипром. Но если бы не получилось, могли скатиться к мелким фолам. У хорватов темперамент еще более выраженный. Когда не идет игра, то начинают нервничать. Вывести из себя Брозовича, Модрича или Перишича нетрудно.

Важно, что сегодня Хорватию устроит строго победа. Пока все будет идти не по их плану, надо цепляться за фолы. Во-первых, верный способ убить время и разорвать игру на мелкие отрезки, из которых в мозгу плеймейкера Модрича не слепят победную картину. Во-вторых, чем сильнее заведены Ловрен, Пашалич или Гвардиол – тем хуже они играют в футбол. Эмоциональные люди, хладнокровия не хватает.

При этом не стоит забывать, что Баринов тоже невероятно вспыльчивый. Кудряшов не всегда аккуратный. У Головина бывают затмения и глупые желтые, или даже красные карточки. Дивеев и Джикия вроде бы хладнокровные, но мелкие неосторожные фолы на их совести имеются. Миранчук, Ерохин и Смолов спокойнее, но до атакующего звена в Сплите еще надо добраться. Стадион будет полным и начнет давить еще до матча.

Реализация – слабая сторона Крамарича

Карпин не оспаривает хорватский статус фаворитов, но команды похожи. Например, часто оставляют голкиперов без коллективной поддержки. Конечно, Ливакович вступает в игру намного реже, чем Сафонов – 1.7 раза за игру против 3.3, но когда соперник находит силы для атак на ворота Хорватии, то голкипера не поддерживают. И на другом конце поля у хорватов проблема, нет своего Левандовски.

У хорватов часто были выдающиеся форварды. Эдуардо, Олич, Манджукич и Шукер забили немало мячей за «шашечных». У Перишича, Срны и Модрича хватает точных ударов. В атаке команда Далича невероятно опасная. Вот только обратите внимание, насколько количество ударов отличается от количества точных попыток и голов. Например, у Крамарича 2 гола после 21 удара в отборе к ЧМ -2022.

В Бундеслиге статистика еще хуже, 2 гола после 38 выстрелов, хотя там компенсирует промахи ассистами. Сборная Хорватии не равна по очкам с Россией как раз из-за Крамарича. Залез в офсайд, когда Влашич забивал победный мяч словакам. Без того гола потеряли два пункта, которые составляют разницу в таблице. У России реализация лучше. Против Кипра превратили в 9 голов 17 ударов. Из остальных 17 ударов выжали еще 5 мячей, тоже достойно.

Хорваты часто спешат и переоценивают себя

Далич – дерзкий, поэтому на пресс-конференции похвастался, что знает, кто сыграет у России слева. По его версии, Караваев. Реверсивная психология, чтобы Карпин услышал это и поставил Кудряшова? И вот тут выходим на разницу между соперниками. Хорваты у себя в голове вице-чемпионы мира. А Валерий Георгиевич снял пафос и напряжение. Тревожных минут немало, а белградской паники не было. Надеемся, традицию сохранят, ведь из-за отказа от банальных навесов игра сборной России посвежела.

Смолов работает тонко, Ерохин – еще тоньше. А поскольку словаки и словенцы владели мячом, то Карпин получил пищу для анализа прессинга собственной команды. Хорваты точно настроены на обязательную победу, а гости сто раз повторили, что не собираются играть на ничью. По заказу ее добыть против фаворита почти нереально. Но мировая остается подходящим результатом, поэтому хорошо бы забить первыми, напомнив ключевую разницу между лидерами группы на дистанции.