У «Челси» Тухеля 15 голеадоров в АПЛ. Защитники и Канте забили больше, чем форварды

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20 ноября 2021, 18:21

Лидер АПЛ ставит на коллективный футбол.

Ставка, которая легко могла не сработать в этом сезоне

Разумеется, отчасти феноменальные результаты защитников и разрушителей «Челси» в атаке случайны. Удачно сложилось. Тухель пришел в АПЛ из мира немецкого контрпрессинга. Применяет его в силовой команде, где здоровяки, вроде ценного Рюдигера, и люди с тремя парами легких, как у Канте и Джеймса. Вот только ни один тренер не делает ставку на голы защитников вместо форвардов.

Не будем подтягивать ответ под задачу. Хотя примечательно, как Тухель начал работать с талантами своих защитников в нападении. В прошлом переходном между тренерами сезоне у «Челси» за 38 туров было 16 разных авторов забитых мячей. Сейчас прошло 12 матчей, а уже пятнадцать разных футболистов праздновали голы, хотя не забивали Аспиликуэта, Лофтус-Чик, Сауль и неприкаянный пока Зиеш. Также Кристенсен может отличиться в АПЛ , как уже сделал в ЛЧ .

В прошлом сезоне лишь Зума из защитников гнался за Жоржиньо, Маунтом, Абрахамом и Вернером – лидерами по голам в чемпионате. Сейчас счет по мячам разрушителей и созидателей показательный — 17:12 (тридцатый гол команды в лиге — автогол). Лучшим снайпером команды в АПЛ неожиданно стал Рис Джеймс (4 мяча), а в дебюте игры против «Лестера» с ним мог сравняться другой латераль Чилуэлл. Причем на этот раз у Бена были полноценные «явные голевые» моменты.

Понятно, что «Челси» ставит на взрывные характеристики футболистов. В команде и в прошлом сезоне было мало тех, кто готов пахать от звонка до звонка без сбоев – даже у Жоржиньо, как помним, был непростой период. Но когда каждый претендует на роль вожака в конкретной игре, то получается тактически невероятно любопытная команда. Причем важно отметить, что голеадорские подвиги не мешают защитникам Менди грамотно обороняться.

В топ-5 никто не пропустил меньше, чем «Челси» — 4 гола в 12 играх, как у «Наполи». И хотя команда не стремиться сыграть совсем без ошибок, или Менди красиво летит в «девятку», или один из шести центральных защитников играет здорово. Кстати, это тоже интересный момент. Хотя конкуренция в сердце защиты невероятная, Тухель настроил команду так, что нет лишней ревности к чужим успехам. Аспиликуэта и Сарр, конечно, играли в центре защиты реже, но Челоба, Силва и Кристенсен друг друга подменяют весьма успешно.

У «Челси» идеальный переход от флангов к центру

Так связывать вертикаль с горизонталью в футболе почти никто не умеет. Многие большие команды прошлого срезали углы за счет индивидуального мастерства, как Алвес и Месси в «Барселоне», Рибери и Роббен в «Баварии». Но «Челси» не обладает мастерами такого уровня на флангах. Зато добротные ребята, вроде Чилуэлла или Джеймса, используют свой потенциал на полную катушку. Также впечатляет, насколько рослые Чалоба и Рюдигер удачно проходят с мячом к центру поля и отдают разрезающие передачи.

Снова же, ничего тактически нового для мира – Пике и Пуйоль так тоже играли в лучшие для «Барселоны» времена. Но у «Челси» концентрация фишек, завязанных именно на защитниках в атаке, поражает. Там не только банальные и работающие стандарты, но и еще одна уловка Тухеля. В матче против «Лестера» четыре человека – Канте, Маунт, Хаверц и Джеймс топтались на небольшом клочке поля на правом фланге от ворот Менди.

Напоминает детскую игру – по очереди выскакивали из этой зоны, но соперник не успевал перестроиться, ведь не знал, кого именно ловить. Так Канте забил второй мяч, который упростил жизнь «Челси». Пропускать от защитников и разрушителей неприятно, ведь это почти всегда значит, что не выполнил домашнее задание. Опорники часто забивают после подборов, а закрывать свободные зоны учатся на тренировках. И про стандарты давно все важное сказано.

Лукаку – секретное оружие, когда выдохнутся остальные

Понятно, что Рюдигер подключается к атакам не постоянно. Пулишич и Хаверц в роли ложных форвардов временно, ведь Вернер и Лукаку травмированы. Но если Тимо может покинуть «Челси» в ближайшее время, ведь ему сложно найти в команде идеальное место – знаменитые промахи подкосили, то Ромелу обязательно заиграет и начнет много забивать. Ум не делает футболиста сильным, но когда нападающий башковитый, то ему проще возвращаться.

А манера Тухеля с временной игрой без акцентного форварда позволяет экономить силы. На поле все опасные, и при этом вся команда получает возможность распределить расход энергии поровну, отдохнуть, включаться не постоянно, а по ситуации. Не раз и не два в сезоне «Челси» давал сопернику контролировать мяч, чтобы суммарно получить преимущество по ключевым показателям. Сегодня «Лестер» вроде пытался давить, а владел мячом лишь 38 % времени.

По явным голевым моментам счетом 1:4, и этим все сказано. Психологически такой расклад тоже помогает. Любой из полевых игроков выходит с мыслишкой: «Сегодня героем могу стать именно я». Существенно отличается от установки таскать рояль для солиста. Разумеется, будь Хаверц, Вернер и Пулишич стабильнее, а Лукаку отыграл все матчи, именно они могли лидировать по голам. Плюс перестройка Маунта на более тонкие материи на поле влияет на его результативность.

Зато нынешний «Челси» ставит на коллективизм во всем. Отдыхают сообща, используют тактику с весеннего плей-офф Лиги чемпионов, когда аритмия ставит соперников в тупик. «Челси» не самая мощная команда мира, но благодаря Тухелю идеально себя понимают. Приятно смотреть – моменты создают с легкостью, а умению делиться мячом могли бы поучиться другие знатные коллективы. Приглашение классных тренеров – лучшее, что случалось с АПЛ за последние годы.