Бакаев и Ионов в атаке, возвращение Джикии и Кудряшов слева. Россия может удивить хорватов

1636894851

14 ноября 2021, 16:00

Не схемой, но ее наполнением.

Дебют с хорватами получился скованным

Карпин делал все, чтобы не проиграть в первом матче у руля. Увидели Кузяева и Баринова в роли дополнительных защитников, а латерали – Караваев, Фернандес и Самошников, заменивший Марио, на троих создали один момент. Характер перестановок – появление защитника Чистякова вместо атакующего хавбека Захаряна, и выход Заболотного вместо Миранчука, говорили о желании сохранить нули на табло.

Россия успешно работала без мяча. У ворот Гильерме не было ни одного явного голевого момента. За счет 15 ударов хорваты наскребли 0.89 xG, но умение зайти в штрафную площадь – тринадцать раз били из ее пределов, не помогло добраться до частых метких попыток. У России было три удара в створ, у Хорватии – два. Классический нулевой матч, где фавориту не хватало командной игры, а хозяева не ставили «автобус».

По ожидаемой опасности передач разницы особой не было. Вероятность победы хорватов не поднялась до 50 %. Но в тот вечер увидели самый сырой вариант сборной Карпина. Без Ерохина, Сутормина и Смолова. С Ионовым на правом фланге и Миранчуком в роли ложного форварда. Спустя пять победных поединков сохранили лишь пару центральных защитников – Дивеева и Джикию, но даже вратарь теперь другой.

Головину пора провести взрослый поединок

С Миранчуком все понятно. И в «Локомотиве» обожал играть отрезками, хотя тогда имел постоянную игровую практику, а команда его понимала лучше, чем сейчас «Аталанта», где надо тянуться за Малиновским, Иличичем или Сапатой, которые принимают более сложные решения. В сборной России все проще, поскольку сложнее всех мыслит 18-летний Захарян, которого не будет в Сплите из-за травмы.

Но есть еще Головин. Против хорватов в первом матче создал половину командных моментов, три из шести. Против Кипра в гостях на его счету два момента из семи, а последующие поединки плеймейкер пропустил из-за травмы. Но на днях вернулся, создал три шанса и отдал голевую передачу. Причем у Карпина в схеме «4-3-3» Александр играет глубоко, ведь опорника нужно страховать в отборе.

Зато все характеристики Головина выводят на него как на ключевого диспетчера. Александр лучше многих в сборной России может распоряжаться мячом. Точность передач в «Монако» и национальной команде от 82 %, и это много с учетом количества рискованных пасов. Не стоит забывать, что в прошлом сезоне Лиги 1 Головин создавал моменты с частотой Депая. Был среди лидеров турнира с Неймаром и Ди Марией.

Хорваты точно недооценивают Караваева

У Далича слишком много советников с опытом в РПЛ – Ловрен, Чорлука, Олич и Вукоевич, которые могут обозначить Караваева, Кудряшова и Сутормина в личной беседе «средними футболистами». В принципе, так и есть. У «Зенита» на флангах играли бы два Дугласа Сантоса при другом лимите. Но травмы сделали из хавбека Сутормина правого защитника, что выгодно сборной в свете проблем Фернандеса и Самошникова.

Илья может сыграть на двух флангах, как помним по смешному выходу справа по ошибке, не понял установку Карпина на бровке. Но у футболиста «Рубина», как и у Сутормина с Тереховым, мало международного опыта. Алексея потренировали «Ювентус» и «Челси» в Лиге чемпионов, что хорошо. Но этого мало, чтобы Сутормин чувствовал раскованность в атаках против Перишича, Баришича или Сосы. Карпин сегодня оставил Алексея на скамейке.

Теперь Караваеву нужно сыграть лучший матч в жизни. Примерно как Алексей Козлов против Роналду в прошлом, когда вылетел Анюков. Вот только в Лиссабоне команда Капелло проиграла португальцам 1:0, сегодня такой результат Карпина не устроит. Поэтому к Караваеву по ходу матча могут добавить Мостового на замену, когда возрастной Ионов устанет. Карпин ведь изменил атакующие настойки сборной.

27 моментов создали после навесов, но чаще так играли до смены тренера. Сейчас стало больше комбинаций с короткими пасами. Из 86 командных моментов за весь отбор лишь 11 стоят на плечах длинных передач, а 75 на коротких. Сегодня от крайних защитников, независимо от имен, ждем для начала внимательной работы в защите, а уже потом участия в атаках. Но через фланги связать игру сборной России воедино проще, чем по центру.

Мостовой и Ерохин – джокеры Карпина

Оба в запасе, как подобает джокерам, а в основе Ионов и Бакаев. Учтем, что выгодная России ничья хорватов и словаков строилась на силовом подходе. Четкие подачи, жесткие единоборства. В таком же стиле команда Карпина не играет. Конечно, угловые и штрафные должны стать оружием, ведь ассистент тренера Кафанов умеет объяснять футболистам смысл стандартов и готовить опасные ловушки. Но в целом ни одна команда мира не может запрограммировать успех в статике.

Только динамичный футбол выручает на дистанции. У Смолова нет темпа, Федор не самый выносливый форвард России. Появление Мостового на замену будет плюсом. Бывает, что игрок, на которого сразу не рассчитывали, ведь без травмы Жемалетдинова могли увидеть в атаке именно Рифата, вписывается идеально. Андрей может обыгрывать один в один, убежать в контратаку, и сегодня это важно.

Сборной выгодно, что Мостовой и Ерохин запасные игроки «Зенита». Сохранили и свежесть, и мотивацию. Один стремительный, второй идеально выбирает позицию. Был еще третий джокер из состава Семака, но не из оптимальной основы – Кузяев, но у Далера повреждение. Правильный состав сборной собирают не из самых сильных игроков в теории. И хотя тревожит, что у России совершенно нет плана «Б» в атаке, рано сдаваться.

Сергеев ни разу не играл за сборную. Заболотный испортил семь моментов в Белграде, когда ему доверились. Смолов реализует моменты лучше, но Федор может устать. Карпину, пожалуй, надо подумать об игре с ложным форвардом. Но тут вспоминаем особенность сборной с новым тренером – в шести матчах отличились девять разных игроков. Не забивали пока Головин и Миранчук, но у Бакаева и Заболотного уже есть голы.

Хорватам достался не такой простой соперник, как они думают. Не исключено, что сегодня Ерохина выдвинут в атаку по ходу матча, а в центре поля к Баринову уже добавили Фомина, ведь в клубе играет выше опорной зоны. Любой из вариантов оставляет шансы на гол стандарта или на контратаке. Хорваты – фавориты, но Россию устраивают два результата из трех возможных, осталось сделать решающий шаг на трап самолета в Катар.