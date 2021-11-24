ГлавнаяБлогиОценочные сужденияСтратегия и тактикаЛига Европы 2021/2022

То, чего не может быть. «Спартак» во второй раз обыграл «Наполи» и вышел на первое место в группе Лиги Европы

24 ноября 2021, 22:07
00:00 / 00:00

Приятный сюрприз.

Пенальти на 40-й секунде, дубль Соболева и сэйвы Селихова

В обоих матчах «Спартака» и «Наполи» важные события происходили уже на первых минутах. На «Диего Марадоне» хозяева открыли счет уже на 13-й секунде, а в Москве Квинси Промес заработал пенальти на 40-й секунде. На приведение приговора в действие ушло пару минут, но пауза не смутила Александра Соболева, который уверенно пробил в верхний угол без шансов для Мерета. А на исходе получаса игры форвард «Спартака» оформил дубль, забив головой после подачи Мозеса с левой ноги, что стало сюрпризом для обороны «Наполи».

Между двумя результативными действиями одного Александра уместились два великолепных спасения другого. Двойной сэйв после ударов Элмаса — крутейшая работа, сначала вратарь выловил мяч в нижнем углу, а с добиванием справился на инстинктах: лежа на газоне, вытянул ногу к небу и перевел мяч на угловой. Во втором острейшем эпизоде у ворота «Спартака» атаку «Наполи» завершал Петр Зелински, чей удар Селихов отразил резко выброшенной вверх рукой.

В целом, первый тайм прошел в равной борьбе, «Спартак» уступал грозному сопернику разве что во владении мячом, а так игра шла на три результата, только Соболев моменты «красно-белых» реализовал, а Селихов отвел угрозы после выпадов «Наполи», поэтому на перерыв ушли при довольно приятном счете 2:0, который и стал залогом будущей победы.

Второй тайм — ода терпению. «Спартак» оборонялся глубоко, но умело

После перерыва «Спартак» отказался от игры на встречных курсах и перешел на оборонительную модель. Итоговая победа подтверждает правоту Руя Витории, тем более защищалась его команда пусть и близко к своим воротам, но спокойно и качественно. «Наполи» создавал напряжение, постоянно забирал подбор и проводил много времени на половине поля «Спартака», но россыпью опасных моментов гости похвастаться не могут. Элмас забил в середине тайма в контратаке — македонца бросили на дальней штанге, но в оставшиеся полчаса при счете 2:1 «красно-белые» таких вольностей себе не позволяли.

Хорошо поработали защитники, особенно кстати были агрессивные отборы в исполнении Кофрие, мимо которого ни один неаполитанец не проскочил. Айртон на противоположной бровке не был столь надежен, но его страховал Джикия, в то время как Жиго был центром оборонительной структуры. Не менее важную работу проделывали полузащитники и присоединявшиеся к ним форварды, лишавшие «Наполи» комфортных условий для передач при розыгрышах мяча. Позиционные атаки гостей грамотно замедлялись и выдавливались на фланги. «Спартак» сыграл компактно и не дал перестроившейся команде Спаллетти разогнаться, кроме одного эпизода с пропущенным голом.

Турнирные смыслы. Победа над «Наполи» вывела «Спартак» на первое место в группе

Обыграв «Наполи», «Спартак» набрал 7 очков и поднялся с последнего места на первое в группе «C» Лиги Европы. Впрочем, не по итогам 5-го тура, ведь завтра очный матч проведут «Лестер» и «Легия». И в этой встрече стоит пожелать победы полякам. Такой результат, во-первых, уже по итогам завтрашнего игрового дня гарантирует «Спартаку» евровесну (в Лиге Европы или Лиге Конференций), а, во-вторых, в случае победы над «Легией» в последнем туре москвичи выиграют группу вне зависимости от результата параллельной встречи «Лестера» и «Наполи».

Только факты

2 — Александр Соболев оформил дубль во втором домашнем матче Лиги Европы подряд: форвард «Спартака» забил два мяча в ворота «Лестера» (3:4), а теперь его дубль принес победу над «Наполи» (2:1).

5 — а еще Соболев вырвался на второе место среди всех участников Лиги Европы по системе «гол+пас». У спартаковца 4 забитых мяча и 1 ассист, итого, 5 результативных очков. Больше только у форварда «Лиона» Карла Токо Экамби — 8. Камерунец 6 мячей забил сам и дважды ассистировал партнерам. Как же его будет не хватать в Варшаве: Соболев пропустит матч с «Легией» из-за перебора желтых карточек.

3 — у «Наполи» всего лишь 3 поражения в 20 последних матчах на групповой стадии Лиги Европы (13 побед, 4 ничьих). И 2 из 3 поражений неаполитанцам нанес «Спартак», ставший всего лишь второй командой после ПСВ в сезоне-2012/13, кому удалось обыграть «Наполи» в группе Лиги Европы и дома, и в гостях.

5:3 — заколдованные цифры в противостоянии «Спартака» и «Наполи». В 1990 году, когда москвичи сенсационно выбили неаполитанцев с Марадоной из Кубка чемпионов, с таким счетом в пользу «красно-белых» завершилась серия пенальти после двух нулевых ничьих. На этот раз «Спартак» выиграл у «Наполи» в Лиге Европы по сумме двух матчей с тем же счетом — 3:2 в гостях и 2:1 дома.

7 — победой над «Наполи» «Спартак» прервал затянувшуюся серию без побед, которая насчитывает семь матчей.

11 — впервые с сезона-2010/11 «Спартак» сумел одержать больше одной победы на групповой стадии еврокубка. 11 лет назад «красно-белые» в группе Лиги чемпионов выиграли у «Марселя» и дважды у «Жилины».

«Проблема Роналду» и ворох недостатков. Что ждёт Рангника в МЮ
Вчера, 23:45Сергей Иванов в блоге Тренерская доляКомментарии3
СлухиКарпин сегодня встретится с футболистами сборной России в Москве
Вчера, 14:21 Комментарии10
Шиманьски и Захарян создали 190 моментов в РПЛ. Игра «Динамо» в атаке украшает сезон
28 ноябряСтанислав Горин в блоге Тактический лабиринтКомментарии2
У «Краснодара» невероятный вратарь и роскошная атака. Не хватает только тренера-чемпиона
28 ноябряВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии11
Команда с урезанным потенциалом. «Атлетико» и Симеоне уперлись в стену
27 ноябряСергей Иванов в блоге Футбол - это больКомментарии11
«Локомотив» пролетел мимо плей-офф Лиги Европы. Задумки Гисдоля могут лишить и Лиги конференций
26 ноябряСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии16
Сортировать
Все комментарии
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Futurista (раскрыть)
29 ноября в 09:34, ред.
Так мы то и молодцы, воспользовались ошибками Руя, выиграли шикарный МАТЧ И СЧАСТЛИВЫ. И нам наплевать, кто БЫЛ В ВАШИХ ВОРОТАХ. Зенит Семак уже за 3, 5 года не имеет человека в воротах, который реально способен вытащить матч. Был один перфоманс в исполнение Миши Кержакова против Лиона дома, и всё. Но мы то не жалуемся, играем и работаем дальше. Не будь у Наполи вратаря способного потащить, я бы не писала, что его отсутствие повлияло на результат. Ведь я же не писала, что позор в Брюгге это работа Миши Кержакова. Нет. Он играет, как умеет и надо на это закладываться. Руй ошибся с составом, как и Спаллетти, который постоянно не может своих настроить. Я просто объяснила, что этот его недостаток уже давно. И хорошо, что с ним всё. Понятно, что 7-1 это ошибки Руя....даже Урал нам не проиграл, Уфа, а Тула так вообще победила.
Futurista
Futurista ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
29 ноября в 09:14, ред.
Ну вы то Спартаку с 11 ударов в створ 7 голов забили...и футболки юбилейные выпустили)...а если бы стоял Селихов?)...насчет высокомерия это к Зениту относится не меньше...и одна победа Шерифа над Реалом это точно случайность...Спартак обыграл Наполи дважды подряд...это уже не случайно...тем более Наполи в Москве явно не собирался проигрывать после обидного первого поражения в Италии...
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Futurista (раскрыть)
29 ноября в 09:11
Ну да тот же....только вратарь другой. Тот кто потащить способен. И конечно лучший игрок Наполи Иньсинье. Когда у вас в воротах Максименко стоял, а на поле был Рассказов, то вы 7 пропустили в Питере. Вратарь, который способен вытащить это пол команды. У Спартака было 3 удара в створ и все закончились голом...У Лацио было два, и точно мега опасный, и Оспина его потащил. Ну и самое главное это тренер, который не умеет настраивать на соперников, которые реально способны дать бой, но они слабы априори. Я помню, как нас киприоты дёрнули, да и Твенте не супертопклуб, был и Базель и Аустрия....я опять же не пишу про Бенфику или хорошие крепкие команды. Я пишу про клубы, против которых, если играть настроено вы обязательно победите. Тот же Шериф дёрнул и Шахтёр и Реал, только потому что вышли против него не уважительно. И вот Шахтёр без евровесны, а Интер, да и сам Реал потом их даже не заметил.Просто надо выйти и сыграть в свою силу, Наполи со Спаллетти не справился, буду очень рада, если их вселенная накажет за высокомерие.
Futurista
Futurista ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
28 ноября в 23:33, ред.
К нашему разговору и вашей фразе "а не то, что обыграл Спартак")...посмотрите как играет Наполи с Лацио...практически в том же составе, что и в Москве...во всяком случае те же Мертенс и Зелински которые к 30-й минуте забили Лацио уже 3 гола и тренер у Наполи все тот же - Спаллетти)...удачи в дальнейшей аналитике побед Спартака в ЕК)...

https://www.soccer.ru/matches/1247667/napoli-lacio-28-11-2021
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Futurista (раскрыть)
26 ноября в 11:13
Я понимаю, что в это хочется верить, ведь должно было хоть какое объяснение игре Спартака, который ДАЖЕ ГОЛА ЗАБИТЬ НЕ СМОГ!!!
Futurista
Futurista ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
26 ноября в 10:22, ред.
В стыках Зенит влетел бы Бенфике...это уже сейчас предельно ясно)...тем более, что Бенфика сильнее Мальме этого только слепой не заметит...
Roger Young
Roger Young
25 ноября в 14:13
Молодцы, Спартак. С победой!
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
25 ноября в 13:17
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    25 ноября в 13:10, ред.
    Что ты докопалась до этого несчастного разобранного Спартака, в самом деле?)) ему нынче в РПЛ только ленивый не напихивает)
    Bolshoy
    Bolshoy ответ ATG (раскрыть)
    25 ноября в 12:02
    Я вас поддерживаю и так же стоя аплодирую, хотя я болельщик ЦСКА, самого принципиального соперника Спартака. Но когда играют в еврокубках , то здесь все НАШИ!!!
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    25 ноября в 11:45
    Так я сравниваю, потому что в Европе мы не могли обыграть грандов мирового футбола, таких как Апоэль или Аустрию. Влетали Твенте 3-0, и ещё было много интересного. Я сравниваю, потому что Семак этот Спартак не заметил 7-1 уничтожив на поле. А Спаллетти очередной раз проиграл супергранду мирового футбола Спартак. И не надо говорить, что они не собрались на РПЛ. А вот ЛЕ это витрина. Витрина европейского футбола это ЛЧ. И Спартак туда не отобрался без шансов проиграв Бенфики оба матча. Той самой Бенфики, которой хоть обыграла повалившуюся Барсу, но не смогла обыграть Динамо К и без шансов проиграла Баварии.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    25 ноября в 10:48
    Как можно сравнивать времена, когда ЦСКА, "Локо" и "Спартак" были на коне и времена, когда у "Зенита" нет конкуренции и, может, она появится только в следующем году, т.к. у "Динамо" растет мощная молодежь.

    Семаку никаких задач в принципе решать не приходится, он может хоть нападающих гнобить в полузащите три года в ущерб и им и клубу, как он делал с Дриусси, хоть в любимый и единственный стиль "Забрасывайте все на Дзюбу" играть.

    Я как болельщик "Зенита", который ходит на стадион на ЛЧ и каждый раз там видит позор в любом матче, жду, когда Манекен наконец свалит и перестанет мучить клуб.
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
    25 ноября в 09:34, ред.
    Так какая разница, что было после. Важно, что они одержали победу в ЛЧ. Это же Челси, ПОБЕДИТЕЛЬ ЛЧ. Так Бавария и СОСТАВ ИМЕЕТ, чтобы ХЛОПАТЬ В ЛЧ. На них вся Германия работает. Хочешь у Боруссии Д, хочешь у Лейпцига, Боруссии М, хочешь у Байера, покупай любого. При чем каждый год. За всё это время, лишь Ройс отказался. ОДИН ЧЕЛОВЕК. Потому что они могут предложить всей Германии лучшие зарплаты. Не могу себе представить, чтобы мы Джикию купили, а когда он стал не справляться, мы его отдали в Спартак и он опять играет в старте Спартака. Я даже не сравниваю бюджеты. Я перевожу на наши реалии. У нас был Данни куплен из Динамо, Дзюба сейчас гоняет. Был взят Юсупов...ну так не лидер, но всё таки из Динамо...Семак, Бухарова брали и Домингеса, но вроде всё за 13 лет. Тебе список Баварии огласить?
    Андрeй Попов
    Андрeй Попов
    25 ноября в 09:31
    Молодцы мясные, очки в копилку и бабосы в бюджет.
    Дома вроде все команды Российские играют ничего, осталось в гостях научиться)
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    25 ноября в 09:22
    И что было потом у Юве с Челси? 4:0 на выезде?)) По крайней мере дома можно было такой Ювентус обыгрывать...когда ещё такой шанс бы представился зацепиться за плей-офф ЛЧ? Мальмё на выезде хлопнуть и все дела! Но нет же...сами себе придумываем геморрой, и заметь, из года в год одна и та же песня. Про внутреннее первенство я вообще промолчу - там Зенит как Бавария в Бундеслиге, а толку? Только Бавария всех рвёт не только в Бундеслиге, но и в Европе)
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
    25 ноября в 09:01, ред.
    А я тебе напомню, что мы уже выигрывали 2-0. И если бы не удаление, к 60 минуте было 3-0. Кузяев молодец, он бы правильно распорядился бы выходом один на один. Этот полумёртвый Юве обыграл Челси, не проиграл Интеру, посморим, кто на каком месте завершит чемпионат. С Мальмё Семак ошибся с составом. Клаудиньо, видимо много пропустил, не был сразу готов к матчу ЛЧ. Сразу в перерыве сделал замены. Что касается 3 защитников, так как раз Наполи и перешёл на эту схему, что позволило сразу завладеть инициативой. Если бы после забитого мяча, они упростили игру, то могли забить и 2 и 3 мяча. Но в этом весь Спаллетти он тоже так нас тренировал. Он не умеет делать навал, когда команда прибавляет походу матча и давит, упрощая игру и задавливая соперников. Да ты прав, мне нравится 7-1 обыгрывать Спартак, 6-1 Локо....4 забивать Динамо. Что касается ЛЧ, так я помню позорную домашнюю ничью с Аустрией, я помню Базель, я знаю, что Семак не идеален, но идеален для данного периода развития команды. В следующем сезоне будет отмена лимита, глупо сейчас выкинуть золото и прямую путёвку в ЛЧ. Вот, если Богданыч не справится, будет другая история.
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    25 ноября в 08:50, ред.
    Напомню тебе, что у Мальмё в той игре было удаление)) А впрочем, я вижу что адекватного диалога с тобой не предвидится, к сожалению, хотя я так надеялся... После 3:1 с Бенфикой что было? 2:0 от той же Бенфики на выезде?)) Полумёртвый Ювентус и беззубые 4:2 и 0:1... ты серьёзно? Тебе меня не понять, видимо, ты так же довольствуешься малым как Семачок...тренер без яиц, как было сказано где-то на Ютубе) Хотя стоп, даже не тренер, а менеджер)))
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
    25 ноября в 08:43, ред.
    То есть поражения 1-0 с Челси, 1-0 с Юве это трусость....нет конечно. А победа над Мальмё 4-0, это не качественный матчи. Да теже 4-2 Юве. Это же 7-1....о каком качестве ты говоришь...было 3-1 с Бенфикой, 2-1 и 1-1 с Лионом...первое место в группе ЛЕ, обыгрывали турков.
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    25 ноября в 08:28, ред.
    Ты говоришь о противостоянии имён и персоналий, а я говорю о качестве футбола Зенита на евроарене. Вот и вся разница. Удивительно что в РПЛ питерцы со всеми играются как кошка с мышью, а в еврокубках выходят на матч, будто наложив полные штаны ещё до игры...особенно в выездных играх, почему-то. Поэтому я не восхваляю Семака как тренера, ничего из себя он не представляет, такой же трус как и остальные наши...и прививает такой же трусливый футбол Зениту.
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответ Ген Геныч (раскрыть)
    25 ноября в 08:21, ред.
    Это проблема Руя и его профнепригодности, что ему даже не интересно играть против Зенита и ко....понятно, что можно не доностроиться против НН, но хорошие клубы России они обязаны давать бой. Если честно я вижу другую причину. И дело не в настрое. Просто так безалаберно и раскрыто никто не играет против Спартака. В России его уважают не смотря ни на что...а Наполи и Спаллетти в своём репертуаре...Он долго руководил командой Зенит, именно поэтому я знаю,что говорю. У нас в группе Апоэль выигрывал, был Твенте, ноунейм из Португалии, Аустрия...и.д. У Богданыча в ковидный сезон был только Брюгге. А это ведь за 4 сезона. Ну может и Вильяреал отнести к этому списку, ну всё таки это был первый сезон, поэтому с пониманием.
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
    25 ноября в 08:16
    Каждому своё. Тебе не нравится, как мы сыграли с Мальмё и это твоё право. Я его уважаю. Просто я рада, что Спаллетти в прошлом, просто вчера перед глазами Твенте, Аустрия, Базель....как тогда хотелось хотя бы ничейки слабенькой, а на тоненького....а получали 3-0, 4-1, а тогда с Балелем, конец матча, пенальти, ты помнишь как пробил Широков....я думаю, что болельщикам Наполи, несмотря на состав тоже хотелось ничьи, но Лучик в своём репертуаре, не обыграть Спартак. А ведь Богданыч их размазал и не заметил....
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    25 ноября в 08:04, ред.
    Не смеши. Семак это физручиньо, тренер для внутреннего потребления, с трусливой оборонительной тактикой на евроарене. И неважно какие стоят задачи у Зенита - минимум или максимум, нужно выходить и играть в смелый футбол в каждом матче, как играют в РПЛ, тем более против Мальмё, а не сидеть тупо в обороне! Будто играли против Челси или Баварии, в самом деле... Мне как поклоннику Зенита, противно наблюдать тот недофутбол Семака в еврокубках, на выезде в особенности! Пора нашим клубам и тренерам перестать довольствоваться малым, а начинать хотеть нечто большего.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ OzonMax (раскрыть)
    25 ноября в 07:16
    да не было там и намека на проходной двор, особенно во втором тайме. просто у Наполи был запредельный настрой победить
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ nikoladolgov (раскрыть)
    25 ноября в 07:16
    Ты видишь Соболева и Мозеса в ЕК как борятся и играют и как в РПЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!В чемпе тупо они сливают Виторию а в ЕК нужны очки,иначе вообще попадать не будем в ЕК,по-этому и бьются!!!!!!!!!!!!!!!Котлеты отдельно а мухи отдельно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    25 ноября в 07:12
    Ну а что же ты только про Наполи и Юве говоришь,а Спартак не упоминаешь?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ведь у Спартака скамейки нет и нет трансферов,плюс в руководстве бардак,однако он умудряется и с Лестером бодаться и с Наполи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А Зенит твой что?!!!!!!!!!!!!!!!Накупили Клаудиньев,Малкомов ,а толку от них в ЕК-НОЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Ты если уж сравниваешь,то сравнивай корректно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    112910415
    112910415
    25 ноября в 06:56
    это было волшебно !
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    25 ноября в 01:26
    Вот ведь как бывает!!! Руй показал всем уй!!!!
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    25 ноября в 01:21
      Свидетель Великой Победы
      Свидетель Великой Победы
      25 ноября в 01:10
      Решающий матч будет в Варшаве с Легией.
      Правдин Семён
      Правдин Семён
      25 ноября в 01:08
      Хороший был матч . В первом тайме заставили скакать от радости,во втором трястись от нервного напряжения. Удивили и порадовали. Витория подтвердил свою профпригодность. Всем добра.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100