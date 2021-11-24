То, чего не может быть. «Спартак» во второй раз обыграл «Наполи» и вышел на первое место в группе Лиги Европы

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24 ноября 2021, 22:07

Приятный сюрприз.

Пенальти на 40-й секунде, дубль Соболева и сэйвы Селихова

В обоих матчах «Спартака» и «Наполи» важные события происходили уже на первых минутах. На «Диего Марадоне» хозяева открыли счет уже на 13-й секунде, а в Москве Квинси Промес заработал пенальти на 40-й секунде. На приведение приговора в действие ушло пару минут, но пауза не смутила Александра Соболева, который уверенно пробил в верхний угол без шансов для Мерета. А на исходе получаса игры форвард «Спартака» оформил дубль, забив головой после подачи Мозеса с левой ноги, что стало сюрпризом для обороны «Наполи».

Между двумя результативными действиями одного Александра уместились два великолепных спасения другого. Двойной сэйв после ударов Элмаса — крутейшая работа, сначала вратарь выловил мяч в нижнем углу, а с добиванием справился на инстинктах: лежа на газоне, вытянул ногу к небу и перевел мяч на угловой. Во втором острейшем эпизоде у ворота «Спартака» атаку «Наполи» завершал Петр Зелински, чей удар Селихов отразил резко выброшенной вверх рукой.

В целом, первый тайм прошел в равной борьбе, «Спартак» уступал грозному сопернику разве что во владении мячом, а так игра шла на три результата, только Соболев моменты «красно-белых» реализовал, а Селихов отвел угрозы после выпадов «Наполи», поэтому на перерыв ушли при довольно приятном счете 2:0, который и стал залогом будущей победы.

Второй тайм — ода терпению. «Спартак» оборонялся глубоко, но умело

После перерыва «Спартак» отказался от игры на встречных курсах и перешел на оборонительную модель. Итоговая победа подтверждает правоту Руя Витории, тем более защищалась его команда пусть и близко к своим воротам, но спокойно и качественно. «Наполи» создавал напряжение, постоянно забирал подбор и проводил много времени на половине поля «Спартака», но россыпью опасных моментов гости похвастаться не могут. Элмас забил в середине тайма в контратаке — македонца бросили на дальней штанге, но в оставшиеся полчаса при счете 2:1 «красно-белые» таких вольностей себе не позволяли.

Хорошо поработали защитники, особенно кстати были агрессивные отборы в исполнении Кофрие, мимо которого ни один неаполитанец не проскочил. Айртон на противоположной бровке не был столь надежен, но его страховал Джикия, в то время как Жиго был центром оборонительной структуры. Не менее важную работу проделывали полузащитники и присоединявшиеся к ним форварды, лишавшие «Наполи» комфортных условий для передач при розыгрышах мяча. Позиционные атаки гостей грамотно замедлялись и выдавливались на фланги. «Спартак» сыграл компактно и не дал перестроившейся команде Спаллетти разогнаться, кроме одного эпизода с пропущенным голом.

Турнирные смыслы. Победа над «Наполи» вывела «Спартак» на первое место в группе

Обыграв «Наполи», «Спартак» набрал 7 очков и поднялся с последнего места на первое в группе «C» Лиги Европы. Впрочем, не по итогам 5-го тура, ведь завтра очный матч проведут «Лестер» и «Легия». И в этой встрече стоит пожелать победы полякам. Такой результат, во-первых, уже по итогам завтрашнего игрового дня гарантирует «Спартаку» евровесну (в Лиге Европы или Лиге Конференций), а, во-вторых, в случае победы над «Легией» в последнем туре москвичи выиграют группу вне зависимости от результата параллельной встречи «Лестера» и «Наполи».

Только факты

2 — Александр Соболев оформил дубль во втором домашнем матче Лиги Европы подряд: форвард «Спартака» забил два мяча в ворота «Лестера» (3:4), а теперь его дубль принес победу над «Наполи» (2:1).

5 — а еще Соболев вырвался на второе место среди всех участников Лиги Европы по системе «гол+пас». У спартаковца 4 забитых мяча и 1 ассист, итого, 5 результативных очков. Больше только у форварда «Лиона» Карла Токо Экамби — 8. Камерунец 6 мячей забил сам и дважды ассистировал партнерам. Как же его будет не хватать в Варшаве: Соболев пропустит матч с «Легией» из-за перебора желтых карточек.

3 — у «Наполи» всего лишь 3 поражения в 20 последних матчах на групповой стадии Лиги Европы (13 побед, 4 ничьих). И 2 из 3 поражений неаполитанцам нанес «Спартак», ставший всего лишь второй командой после ПСВ в сезоне-2012/13, кому удалось обыграть «Наполи» в группе Лиги Европы и дома, и в гостях.

5:3 — заколдованные цифры в противостоянии «Спартака» и «Наполи». В 1990 году, когда москвичи сенсационно выбили неаполитанцев с Марадоной из Кубка чемпионов, с таким счетом в пользу «красно-белых» завершилась серия пенальти после двух нулевых ничьих. На этот раз «Спартак» выиграл у «Наполи» в Лиге Европы по сумме двух матчей с тем же счетом — 3:2 в гостях и 2:1 дома.

7 — победой над «Наполи» «Спартак» прервал затянувшуюся серию без побед, которая насчитывает семь матчей.

11 — впервые с сезона-2010/11 «Спартак» сумел одержать больше одной победы на групповой стадии еврокубка. 11 лет назад «красно-белые» в группе Лиги чемпионов выиграли у «Марселя» и дважды у «Жилины».