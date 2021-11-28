«Бернли» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Бернли» — «Тоттенхэм», который состоится 28 ноября 2021 года
«Бернли»
«Бернли» находится в зоне вылета и занимает 18 место в турнирной таблице с 9 набранными очками. Тем не менее, коллектив стабильно набирает очки в последних матчах и надеется, что серию без поражений получится продлить еще на несколько матчей. В последних пяти встречах клуб смог набрать пять очков, что больше, чем за все остальные стартовые поединки. В игре с «Тоттенхэмом» команде не смогут помочь три футболиста, а участие еще двоих остается под вопросом.
20 ноября «Бернли» сыграл в результативную ничью с «Кристал Пэлас» (3:3), а шестого числа выстоял на выезде с «Челси» (1:1).
«Тоттенхэм»
После прихода Антонио Конте в клуб, там произошли существенные изменения с рационом питания и дисциплиной. Итальянский специалист только начал работу и ему необходимо время, чтобы донести свои идеи для футболистов. Сейчас лондонский коллектив идет на 12 месте с набранными 19 очками, что является очень неприятным результатом для болельщиков и руководства. В клубе есть три травмированных исполнителя, однако они не являются игроками основы.
25 ноября «Тоттенхэм» неожиданно проиграл «Муре» в Лиге Конференций (1:2), а в чемпионате команда на своем поле обыграла «Лидс» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бернли» – 3.92
- Ничья – 3.69
- Победит «Тоттенхэм» – 2.01
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Бернли» завершились исходом «обе забьют»
- «Тоттенхэм» выиграл только пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Тоттенхэма» на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Тоттенхэм» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Бернли»
Прогноз
Поставить на победу «Тоттенхэм», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.01. Лондонский клуб с приходом Конте станет более ответственным и должен начинать побеждать уже сейчас, чтобы бороться за более высокие места. Прогнозируем победу гостей в этом поединке.