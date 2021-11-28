«Бернли» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1638088612

28 ноября 2021, 11:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Бернли» — «Тоттенхэм», который состоится 28 ноября 2021 года

«Бернли»

«Бернли» находится в зоне вылета и занимает 18 место в турнирной таблице с 9 набранными очками. Тем не менее, коллектив стабильно набирает очки в последних матчах и надеется, что серию без поражений получится продлить еще на несколько матчей. В последних пяти встречах клуб смог набрать пять очков, что больше, чем за все остальные стартовые поединки. В игре с «Тоттенхэмом» команде не смогут помочь три футболиста, а участие еще двоих остается под вопросом.

20 ноября «Бернли» сыграл в результативную ничью с «Кристал Пэлас» (3:3), а шестого числа выстоял на выезде с «Челси» (1:1).

«Тоттенхэм»

После прихода Антонио Конте в клуб, там произошли существенные изменения с рационом питания и дисциплиной. Итальянский специалист только начал работу и ему необходимо время, чтобы донести свои идеи для футболистов. Сейчас лондонский коллектив идет на 12 месте с набранными 19 очками, что является очень неприятным результатом для болельщиков и руководства. В клубе есть три травмированных исполнителя, однако они не являются игроками основы.

25 ноября «Тоттенхэм» неожиданно проиграл «Муре» в Лиге Конференций (1:2), а в чемпионате команда на своем поле обыграла «Лидс» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бернли» – 3.92

Ничья – 3.69

Победит «Тоттенхэм» – 2.01

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Бернли» завершились исходом «обе забьют»

«Тоттенхэм» выиграл только пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Тоттенхэма» на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Тоттенхэм» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Бернли»

Прогноз

Поставить на победу «Тоттенхэм», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.01. Лондонский клуб с приходом Конте станет более ответственным и должен начинать побеждать уже сейчас, чтобы бороться за более высокие места. Прогнозируем победу гостей в этом поединке.