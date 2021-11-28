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«Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

28 ноября 2021, 12:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 28 ноября 2021 года

«Челси»

«Аристократы» под руководством Тухеля вышли на новый уровень и являются одной из самых грозных сил в Европе. Коллектив лидирует в АПЛ с 29 набранными очками, а также сделал большой шаг к победе в группе Лиги Чемпионов, которая может обеспечить потенциально более легкий жребий. Все матчи с «Манчестер Юнайтед» очень принципиальны, но болельщики ждут только победы от своей команды, которая сейчас выступает определенно стабильнее, чем оппонент.

23 ноября «Челси» крупно обыграл «Ювентус» в Лиге Чемпионов (4:0), а 20 числа без проблем разобрался на выезде с «Лестером» в чемпионате (3:0).

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» сейчас находятся без тренера, а временно исполняющим обязанности был назначен Майкл Каррик. Команда уже обеспечила себе место в плей-офф Лиги Чемпионов, но ситуация в АПЛ остается очень печальной. Клуб набрал всего три очка в последних пяти встречах, что является катастрофическим результатом. В игре с «Челси» команде не смогут помочь сразу четыре футболиста, два из которых Варан и Погба.

23 ноября «Манчестер Юнайтед» в концовке матча обыграл на выезде «Вильярреал» (2:0), а 20 числа крупно проиграл в АПЛ «Уотфорду» (1:4).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Челси» – 1.588
  • Ничья – 4.34
  • Победит «Манчестер Юнайтед» – 6.06

Статистика

  • «Челси» не проигрывает уже 10 поединков подряд во всех турнирах
  • Шесть из восьми последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Челси» не может выиграть на своем поле у «красных дьяволов» уже пять матчей подряд

Прогноз

Поставить на победу «Челси», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.588. У команды из Лондона есть отличная возможность прервать серию без побед с «Манчестер Юнайтед» на своем поле, ведь на данном отрезке между клубами большая разница. Предполагаем, что лидер чемпионата возьмет три очка в данной встрече.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
shlomo
shlomo
28 ноября в 18:18
Челси явный фаворит...
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