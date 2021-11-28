«Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 ноября 2021, 12:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 28 ноября 2021 года

«Челси»

«Аристократы» под руководством Тухеля вышли на новый уровень и являются одной из самых грозных сил в Европе. Коллектив лидирует в АПЛ с 29 набранными очками, а также сделал большой шаг к победе в группе Лиги Чемпионов, которая может обеспечить потенциально более легкий жребий. Все матчи с «Манчестер Юнайтед» очень принципиальны, но болельщики ждут только победы от своей команды, которая сейчас выступает определенно стабильнее, чем оппонент.

23 ноября «Челси» крупно обыграл «Ювентус» в Лиге Чемпионов (4:0), а 20 числа без проблем разобрался на выезде с «Лестером» в чемпионате (3:0).

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» сейчас находятся без тренера, а временно исполняющим обязанности был назначен Майкл Каррик. Команда уже обеспечила себе место в плей-офф Лиги Чемпионов, но ситуация в АПЛ остается очень печальной. Клуб набрал всего три очка в последних пяти встречах, что является катастрофическим результатом. В игре с «Челси» команде не смогут помочь сразу четыре футболиста, два из которых Варан и Погба.

23 ноября «Манчестер Юнайтед» в концовке матча обыграл на выезде «Вильярреал» (2:0), а 20 числа крупно проиграл в АПЛ «Уотфорду» (1:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 1.588

Ничья – 4.34

Победит «Манчестер Юнайтед» – 6.06

Статистика

«Челси» не проигрывает уже 10 поединков подряд во всех турнирах

Шесть из восьми последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Челси» не может выиграть на своем поле у «красных дьяволов» уже пять матчей подряд

Прогноз

Поставить на победу «Челси», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.588. У команды из Лондона есть отличная возможность прервать серию без побед с «Манчестер Юнайтед» на своем поле, ведь на данном отрезке между клубами большая разница. Предполагаем, что лидер чемпионата возьмет три очка в данной встрече.