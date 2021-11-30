«Фиорентина» — «Сампдория». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Фиорентина» — «Сампдория», который состоится 30 ноября 2021 года

«Фиорентина»

Команда из Флоренции показывает интересный и результативный футбол в этом сезоне, однако испытывает серьезные проблемы в выездных матчах. Тем не менее, в играх на своем стадионе клуб имеет серию побед из трех матчей. «Фиорентина» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 21 очко, что на 14 баллов меньше, чем у лидера «Наполи». В предстоящей встрече команде не смогут помочь три травмированных футболиста.

27 ноября «Фиорентина» минимально уступила «Эмполи» на выезде (1:2), а 20 числа обыграла на своем поле «Милан» (4:3).

«Сампдория»

«Сампдория» играет очень неуверенно в этом сезоне и серию поражений сменяет серия побед раз за разом. Такое отсутствие стабильности привело к 15 месту в турнирной таблице с 15 набранными очками, то есть один набранным баллом за игру в среднем. В предстоящем матче с «домашней» командой коллективу будет очень непросто набрать очки, особенно учитывая большое количество травмированных исполнителей.

27 ноября «Сампдория» обыграла в чемпионате «Верону», а 21 числа оказалась сильнее аутсайдера «Салернитаны» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фиорентина» – 1.653

Ничья – 4.09

Победит «Сампдория» – 5.7

Статистика

«Сампдория» проиграла шесть из последних десяти матчей во всех турнирах

«Фиорентина» забивала в 14 из 15 матчей на своем стадионе

В 12 последних матчах между клубами был зафиксирован исход «обе забьют»

«Фиорентина» выиграла только два поединка из семи последних встреч у «Сампдории» на своем поле

Прогноз

Поставить на победу «Фиорентины», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.653. «Сампдория» не показывает футбола, которого от нее ждут болельщики, поэтому мы предполагаем, что у клуба из Флоренции есть хорошие шансы набрать очередные три очка на своем стадионе и превратить его в настоящую «крепость».