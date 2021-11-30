«Все знают, ты заслужил „Золотой мяч“». Месси признал, что Левандовски обворовали

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вчера, 13:33

Ищем виновников народного гнева.

Отмена награды не имела смысла

Кубок Америки, которым аргументируют седьмой приз Лионеля, сыграли с пустыми трибунами в Бразилии, когда за пределами стадионов гибли тысячи людей. За год до этого французы заявили, что не вручат «Золотой мяч», ссылаясь именно на коронавирус, который стал лишь злее.

Левандовски взял ЛЧ , логики в отмене не было, но никто влиятельный не защитил приз с историей. А дальше сработала зависть. Месси и Роналду знали, что не фавориты, поэтому промолчали. И только после получения седьмого «Золотого мяча» Лионель заявил, обращаясь к Левандовски:

Думаю, «France Football» должен вручить тебе «Золотой мяч» за 2020 год. Ты заслужил его. Он должен стоять у тебя дома.

Так, стоп. У Лионеля, Роналду и Модрича отключали интернет на год? Что мешало обладателям последних наград подтянуть Кака, Роналдиньо, Ривалдо, Недведа, Оуэна, Каннаваро и Шевченко, записав на телефоны обращение к «France Football» с требованием провести опрос за 2020-й?

Все видели, что Левандовски явный фаворит прошлого года. То, что за Роберта не заступилась ни одна легенда, кроме испанца Луиса Суареса, плохо говорит о футбольном сообществе. Ни Чеферин, ни Инфантино не переубедили французов, что те делают глупость.

Если бы Роналду или Месси были бы фаворитами в прошлом году, то Аньелли и Бартомеу обязательно подключили связи, организовав вручение награды ради рекламы «Ювентуса» и «Барселоны». Гордая «Бавария» не стала так поступать, но ошиблась.

Церемонию сделали попсовой

Вручили победителям дорогие часы — словно на розыгрыше от инстаблогеров. Шутили не всегда уместно. Месси снова чуть не заплакал. Не хочется, чтобы аргентинца окончательно превратили в футбольного Брежнева, обвешенного наградами, которые не заслужил.

Месси, как и лучшей футболистке мира, капитанше «Барселоны» Алексии Путельяс, показали трогательное видео с поздравлениями. Пытались создать домашнюю атмосферу, а запомнят кислую мину Мбаппе, когда стал 9-м, и плохо скрываемый сарказм на лице Левандовски.

Выдумали два новых приза – лучшему клубу и лучшему форварду, и стало понятно, что Роберт проиграл. Утешительные призы не имеют ценности. В ФИФА давно раздают награды, а в историю попадают обладатели «Золотых мячей». Вот вы знаете, кто стал игроком года по версии ФИФА в 2003-м?

Оказывается, выиграл Зидан, но народ помнит лишь, что «Золотой мяч» того года получил Недвед, а обделили магического Анри. Теперь похожая ситуация, седьмой «Золотой мяч» Месси запомнят тем, что прокатили Левандовски. А церемония никому не нужна, кроме организаторов.

Все знают, что рейтинги трансляций вручения «Оскар» все ниже и ниже. Нет былого задора, острых шуток, зато есть много политкорректности, которая в искусстве не к месту. Футбол тоже часть арт-жизни. Нелепо смотрелось растягивание церемонии «Золотого мяча» с вручением Педри бутылки для воды.

Да, юный хавбек «Барселоны» участвует в инициативе по сокращению потребления пластика. Молодец, но ему 18 лет, юные мужчины вступают в подобные движения в основном с подачи женщин, которые им нравятся. Важно заботиться об экологии, но желание усидеть на всех стульях показалось фальшивым.

Нуну Мендеша из ПСЖ посадили в первый ряд, чтобы Мбаппе не был единственным темнокожим? Талантливый португалец не входит в список лучших молодых игроков года, его не все в лицо узнают. Занял четвертое место в опросе на приз Копа, а мог быть ниже Вирца и Сака, ведь оба провели год еще мощнее.

Жюри конкурса пора менять

Не проблема Месси и Роналду, что люди с правом голоса не разбираются в футболе. Впрочем, эго миллиардеров не позволит им отказываться от незаслуженных призов. Представьте, как обоих нахваливает ближайшее окружение. Только средний сын Месси может сказать правду, но все смеются, когда Матео так делает.

И выбирают не дети, а старики. Церемонию в России комментировал человек, который определяет пятерку победителей. И он не является профильным футбольным журналистом. В этот раз был за Левандовски, но если посмотреть результаты прошлых сезонов, то видно, что не аналитик по профессии.

Во время трансляции представитель России в опросе попутал Дрогба и Погба, включив Поля в число тех, кого якобы не хватало в тридцатке финалистов. А в списке на приз Яшина забыл Эдуара Менди, хотя сенегалец в футбол сыграл на уровне с прекрасным Доннаруммой. Голосовать должны люди, которые смотрят сотни часов футбола в месяц.

А выбирали в основном мужчины старше пятидесяти. У них дети, внуки, много разной работы. Не смотрят матчи в нужном количестве, поэтому тот же Салах сильно отстал от Роналду по баллам. Фанаты Криштиану должны понимать суть проблемы. Целых 178 очков, которые отдали португальцу, тоже исказили итоги.

Тридцать три очка, на которые Месси опередил Левандовски, складываются из глорихантерства. Журналисты голосуют за свою молодость, за уходящую эпоху Месси и Роналду. Никогда не умели различать голый класс и задачу выбрать подлинного героя года. Отсюда обделенные Рибери, Иньеста, Снейдер, и так далее.

В жюри давно некомпетентные люди, живущие в 2012-м году, когда Лионель забил 91 гол. И любят покрасоваться, отсюда скандал с Роналду – обвинил главного редактора «France Football» во лжи, и демонстративно не прилетел на церемонию.

Могли красиво выйти из положения

Никто не мешал провести тайное голосование на приз по итогам прошлого года. Роберта несправедливо обделили в 2020-м, зато могли исправить ошибку. Не спорить о непростом для выбора свежем призе, ведь ребята из «Челси» тоже красавцы, а вернуть поляку большой долг прошлого года.

Вручили бы два «Золотых мяча» для мужчин и два для женщин, невероятный поворот сюжета всей церемонии. Если бы вчера поляку отдали приз за 2020-й, а Месси новый, создали лучший информационный повод в истории «France Football». Шутили бы, что Роберту доставляли мяч «Почтой России».

Фанаты Месси не занимались бы сейчас обороной крепости, а праздновали со всеми. Организаторам стоило учесть, что из года в год их слабое жюри выбирает Роналду или Месси, ведь старенькие журналисты – занятые начальники, не смотрят футбол. Там в основном руководители телеканалов и крупных изданий.

Некомпетентность и политизация испортили награду. Получился приз, который ссорит людей, а это плохо. Причем споры видим, хотя во всех опросах, которые довелось видеть за последние месяцы, на первом месте у народа неизменно оказывался Левандовски. Раньше были дискуссии, а сейчас негатив.

Большинство фанатов, судя по комментариям, видит явную несправедливость. Будущего соперника сборной России Левандовски обворовали. Уже не важно, по итогам прошлого или этого года, но сам факт фиксируем четко.

Худший вид преступления – то, которое легко могли предотвратить, вручив вчера два «Золотых мяча».