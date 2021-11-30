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«Все знают, ты заслужил „Золотой мяч“». Месси признал, что Левандовски обворовали

вчера, 13:33
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Ищем виновников народного гнева.

Отмена награды не имела смысла

Кубок Америки, которым аргументируют седьмой приз Лионеля, сыграли с пустыми трибунами в Бразилии, когда за пределами стадионов гибли тысячи людей. За год до этого французы заявили, что не вручат «Золотой мяч», ссылаясь именно на коронавирус, который стал лишь злее.

Левандовски взял ЛЧ, логики в отмене не было, но никто влиятельный не защитил приз с историей. А дальше сработала зависть. Месси и Роналду знали, что не фавориты, поэтому промолчали. И только после получения седьмого «Золотого мяча» Лионель заявил, обращаясь к Левандовски:

Думаю, «France Football» должен вручить тебе «Золотой мяч» за 2020 год. Ты заслужил его. Он должен стоять у тебя дома.

Так, стоп. У Лионеля, Роналду и Модрича отключали интернет на год? Что мешало обладателям последних наград подтянуть Кака, Роналдиньо, Ривалдо, Недведа, Оуэна, Каннаваро и Шевченко, записав на телефоны обращение к «France Football» с требованием провести опрос за 2020-й?

Все видели, что Левандовски явный фаворит прошлого года. То, что за Роберта не заступилась ни одна легенда, кроме испанца Луиса Суареса, плохо говорит о футбольном сообществе. Ни Чеферин, ни Инфантино не переубедили французов, что те делают глупость.

Если бы Роналду или Месси были бы фаворитами в прошлом году, то Аньелли и Бартомеу обязательно подключили связи, организовав вручение награды ради рекламы «Ювентуса» и «Барселоны». Гордая «Бавария» не стала так поступать, но ошиблась.

Церемонию сделали попсовой

Вручили победителям дорогие часы — словно на розыгрыше от инстаблогеров. Шутили не всегда уместно. Месси снова чуть не заплакал. Не хочется, чтобы аргентинца окончательно превратили в футбольного Брежнева, обвешенного наградами, которые не заслужил.

Месси, как и лучшей футболистке мира, капитанше «Барселоны» Алексии Путельяс, показали трогательное видео с поздравлениями. Пытались создать домашнюю атмосферу, а запомнят кислую мину Мбаппе, когда стал 9-м, и плохо скрываемый сарказм на лице Левандовски.

Выдумали два новых приза – лучшему клубу и лучшему форварду, и стало понятно, что Роберт проиграл. Утешительные призы не имеют ценности. В ФИФА давно раздают награды, а в историю попадают обладатели «Золотых мячей». Вот вы знаете, кто стал игроком года по версии ФИФА в 2003-м?

Оказывается, выиграл Зидан, но народ помнит лишь, что «Золотой мяч» того года получил Недвед, а обделили магического Анри. Теперь похожая ситуация, седьмой «Золотой мяч» Месси запомнят тем, что прокатили Левандовски. А церемония никому не нужна, кроме организаторов.

Все знают, что рейтинги трансляций вручения «Оскар» все ниже и ниже. Нет былого задора, острых шуток, зато есть много политкорректности, которая в искусстве не к месту. Футбол тоже часть арт-жизни. Нелепо смотрелось растягивание церемонии «Золотого мяча» с вручением Педри бутылки для воды.

Да, юный хавбек «Барселоны» участвует в инициативе по сокращению потребления пластика. Молодец, но ему 18 лет, юные мужчины вступают в подобные движения в основном с подачи женщин, которые им нравятся. Важно заботиться об экологии, но желание усидеть на всех стульях показалось фальшивым.

Нуну Мендеша из ПСЖ посадили в первый ряд, чтобы Мбаппе не был единственным темнокожим? Талантливый португалец не входит в список лучших молодых игроков года, его не все в лицо узнают. Занял четвертое место в опросе на приз Копа, а мог быть ниже Вирца и Сака, ведь оба провели год еще мощнее.

Жюри конкурса пора менять

Не проблема Месси и Роналду, что люди с правом голоса не разбираются в футболе. Впрочем, эго миллиардеров не позволит им отказываться от незаслуженных призов. Представьте, как обоих нахваливает ближайшее окружение. Только средний сын Месси может сказать правду, но все смеются, когда Матео так делает.

И выбирают не дети, а старики. Церемонию в России комментировал человек, который определяет пятерку победителей. И он не является профильным футбольным журналистом. В этот раз был за Левандовски, но если посмотреть результаты прошлых сезонов, то видно, что не аналитик по профессии.

Во время трансляции представитель России в опросе попутал Дрогба и Погба, включив Поля в число тех, кого якобы не хватало в тридцатке финалистов. А в списке на приз Яшина забыл Эдуара Менди, хотя сенегалец в футбол сыграл на уровне с прекрасным Доннаруммой. Голосовать должны люди, которые смотрят сотни часов футбола в месяц.

А выбирали в основном мужчины старше пятидесяти. У них дети, внуки, много разной работы. Не смотрят матчи в нужном количестве, поэтому тот же Салах сильно отстал от Роналду по баллам. Фанаты Криштиану должны понимать суть проблемы. Целых 178 очков, которые отдали португальцу, тоже исказили итоги.

Тридцать три очка, на которые Месси опередил Левандовски, складываются из глорихантерства. Журналисты голосуют за свою молодость, за уходящую эпоху Месси и Роналду. Никогда не умели различать голый класс и задачу выбрать подлинного героя года. Отсюда обделенные Рибери, Иньеста, Снейдер, и так далее.

В жюри давно некомпетентные люди, живущие в 2012-м году, когда Лионель забил 91 гол. И любят покрасоваться, отсюда скандал с Роналду – обвинил главного редактора «France Football» во лжи, и демонстративно не прилетел на церемонию.

Могли красиво выйти из положения

Никто не мешал провести тайное голосование на приз по итогам прошлого года. Роберта несправедливо обделили в 2020-м, зато могли исправить ошибку. Не спорить о непростом для выбора свежем призе, ведь ребята из «Челси» тоже красавцы, а вернуть поляку большой долг прошлого года.

Вручили бы два «Золотых мяча» для мужчин и два для женщин, невероятный поворот сюжета всей церемонии. Если бы вчера поляку отдали приз за 2020-й, а Месси новый, создали лучший информационный повод в истории «France Football». Шутили бы, что Роберту доставляли мяч «Почтой России».

Фанаты Месси не занимались бы сейчас обороной крепости, а праздновали со всеми. Организаторам стоило учесть, что из года в год их слабое жюри выбирает Роналду или Месси, ведь старенькие журналисты – занятые начальники, не смотрят футбол. Там в основном руководители телеканалов и крупных изданий.

Некомпетентность и политизация испортили награду. Получился приз, который ссорит людей, а это плохо. Причем споры видим, хотя во всех опросах, которые довелось видеть за последние месяцы, на первом месте у народа неизменно оказывался Левандовски. Раньше были дискуссии, а сейчас негатив.

Большинство фанатов, судя по комментариям, видит явную несправедливость. Будущего соперника сборной России Левандовски обворовали. Уже не важно, по итогам прошлого или этого года, но сам факт фиксируем четко.

Худший вид преступления – то, которое легко могли предотвратить, вручив вчера два «Золотых мяча».

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Все комментарии
Crooclin
Crooclin
вчера в 22:10
Золотой Мяч ещё раз доказывает, что журналист - это человек с высшим образованием, который во всём разбирается понемножку!
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 22:09
Так будь мужчиной и отдай ему ЗМ
Rattlehead
Rattlehead ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 21:06
При чем тут центрфорвард? Сколько можно повторять, что амплуа нападающего не ограничивается игрой в центре нападения и на острие?
Мюллер - оттянутый нападающий, чьей первостепенной задачей прежде всего является игра в подыгрыше.
Гюндоган - центральный полузащитник и никогда не играл центрального нападающего.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 20:49
Левандовски взял ЛЧ... Его так-то и Нойер взял, и Коман, и Мюллер, и Киммих. А Лева уже начиная с 1/4 на поле не был особо заметен, про финал вообще молчу - его там буквально не было.
Меня лично вообще раздражает тенденция выдавать ЗМ только тем кто много забивает - пахарей просто убивает, оставляя на обочине футбольного признания. Т.е. достаточно стоять в чужой штрафной, время от времени подставляя свои коряги под ювелирные пасы напарников - и тебе должны дать за это ЗМ?
Я хз, чем недовольны все вокруг - за 2021 Лева точно не заслужил ЗМ, а его не дают по совокупности прошлых лет.
Другое дело, что и Месси вряд ли на него наиграл на ЗМ, КА вокруг которого дифирамбы затащил Ди Мария - хоть и забил и пасовал меньше - влияние на игру колоссальное.
А вот почему все игнорируют Де Брейне, стабильно играющего на высочайшем уровне и не имеющего провальных матчей, я вообще не понимаю
faneng
faneng
вчера в 20:39, ред.
Весь мир видит, что Месси - обладатель кучи липовых Золотых мячей. При чем ладно бы, только в этом году Месси кого-то обокрал - нет, на протяжении всей своей карьеры он обкрадывает других футболистов. Не знаю, чем Месси так мил ФИФА, УЕФА, Франс Футбол, но мы уже более 10 лет видим, как именно Месси получает незаслуженные награды.
Естественно - к нему негатив.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 20:38, ред.
Томас Мюллер уверена тоже провёл пару матчей центрафорворда. Ну, и? Значит тоже нападающий. А ещё Гюндоган в МС тоже играл ценрофорварда, ну и что сколько голов у ребят!!!
Rattlehead
Rattlehead ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 19:59
Да хоть в пять раз больше. Это не отменяет того, что Месси - нападающий.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 19:53, ред.
А Левандовский в два раза больше. А со сборной так вообще 700 матчей получается. Только мы же говорим про календарный год 2021, ведь золотой мяч за этот период даётся, а там сколько. Лёва за этот сезон на острие 40 матчей за Баварию, и ещё с 10 за сборную и 50 голов+6. Лео 50 матчей за Барсу, другого амплуа и забил 40 голов+9. И трофей в сборной, а Лева 4 место в группе. Да забыла там были мощные Словаки. Или Шведы. Топ сборные!!!
Rattlehead
Rattlehead ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 19:40
Месси
GHОST OF TSUSHIMA
GHОST OF TSUSHIMA
вчера в 19:40
Клевый липовый мяч._))
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 19:30
Ты все игры посчитал? Уверен может меньше, а может больше. Ты от балды цифры написал. Или предоставь данные. Сколько Месси, сколько Левандовский.
Rattlehead
Rattlehead ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 19:22
О том, что нападающий - это не только тот, кто играет на острие. К слову, как я уже упомянул ранее, за Месси значится почти три сотни матчей на позиции центрфорварда.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:12
Спасибо за отличную статью. Не в бровь, а в глаз.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 19:11
Так и у Месси амплуа не центрафорварда. Он не играет на острие, как Левандовский. В его командах практически всегда были нападающие, для которых он создавал множество моментов. И он прекрасно справляется со своей работой, при том умудряется и делать чужую, даже не хуже лучший ребят на этой позиции в Европе. Это и подкупает людей. Играя не на острие он забивает тьму голов, отдает много передач. Левандовкий не вышел из группы, ОНИ ДАЖЕ СЛОВАКОВ не обыграли, ну о чём мы говорим. Он центральный нападающий. Бавария бы выиграла бы чемпионат Германии в прошлом сезоне и без него. Ведь, когда он получил травму Бавария не полетела вниз, она не проиграла все матчи. Поэтому не знаю о чём ты.
Rattlehead
Rattlehead ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 19:03
А при чем тут результативность, если речь шла про амплуа?
Мюллер - оттянутый нападающий, задача которого - подыгрыш, и с этой задачей он прекрасно справляется.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 18:51, ред.
А я повторюсь нельзя сравнивать результативность игроков, на одного вся команда играет весь сезон, а ОН ВЫХОДИТ ИМЕННО НА ОСТРИЕ. А второй забивает, просто потому что может. А его основная задача создавать партнёрам моменты, устраивать им постоянные явные возможности забить гол. Один играл в разваливающейся Барсе, а второй в Баварии, которая претендовала на победу в ЛЧ. Барса без Месси в этом сезоне может не выйти в плей-офф, и конечно никакого золота, а прошлом году была реальным претендентом на ЧЕМПИОНСТВО. И, да сколько голов ЗАБИЛ НАПАДАЮЩИЙ ТОМАС МЮЛЛЕР? Видимо этот нападающий полное дно, если в роли нападающего не может и 20 за сезон в чемпионате положить.
Rattlehead
Rattlehead ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 18:46
И я повторюсь, что нападающий - это не только тот, кто замыкает на острие.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 18:24
Я имел ввиду то что Рибери должен был получить зм в 2013-как и Левандовски в 2021
А истории разные,ты прав!
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 18:13
Повторюсь, сколько матчей он провел на острие. Сколько? То, что он гений, способный, забить и отдать не делает его нападающим. Нападающий играет на острие атаки, он должен в штрафной замыкать атаки, а не придумывать их. У нас в Зените был Данни, он забивал и раздавал по возможности, но в команде всегда был нападающий. Он ведь не опускается в глубину, он там матч начинает. Понятно, что с его талантом он сможет сыграть иногда нападающего, но это исключительные истории. В Барсе был Это’о, Вилья, Санчес, Педро, Суарез...в сборной на острие был Агуэро, Игуаин, а сейчас этот из Интера. Но тот, кто играет на острие все матчи и есть нападающий. В баварии Томас Мюллер атакующий полузащитник, способный сыграть нападающего, вот Месси по амплуа. Он может выйти и сыграть на острие, но не выходит каждый тур чемпионата и ЛЧ. Нет забивает по возможности, но в первую очередь создаёт партнерам возможность забить и развивает атаки из глубины.
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 17:58
Нет, не прав! Совсем разные истории. Переголосование, которого раньше не было и 0 титулов как тебе такое? 2021 у Месси победа на КА, кубок Испании, и никого не принуждали переголосовать. Как вы так нагло связываете эти истории я не пойму?
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 17:51
В 2013 мяч отняли у Рибери так же как отняли у Левандовского в 2021
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 17:49
Представьте сценарий если бы в конце достали коробку и там золотой мяч 2020 для Роберта. Вот это был бы эндшпиль.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 17:47
Прям по путински. Псевдофаворит окружённый лояльными паразитами не желающих слизать с кормушки. Тьфу мерзость
Agamaga........
Agamaga........ ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 17:39
Ну так его ставят вперёд в нападению уже долгое время, когда играл на фланге полузащиты он тоже играл впереди.
Да и сейчас после матча показывают, где игрок провёл больше времени.
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 17:33
Ничего смешного. Голосуют такие как Анчелотти. За своих! Я же вижу, что никто из вас не осуждает тех, кто решил нарушить регламент, приняли решение переголосовать, отдать ЗМ Роналду. Тогда награда была ценной, а сейчас обесценилась? У ЗМ всегда особые критерии, и медийность тоже влияет, поэтому в 2013 украли у Рибери, они не могли представить его с ЗМ с его физиономией, другое дело Роналду, весь в бриллиантах, на геле, лицо модных журналов 😀 да, всё дело в имени.
У Месси за 2010 год я бы отобрал в пользу Иньесты, 2013 отдал бы Рибери..
За 2020 Месси вообще не при чём, а 2021 заслужил не меньше Роберта. Моё мнение!
Rattlehead
Rattlehead ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 17:20
По факту он играет в нападении, которое, к слову, одной лишь штрафной площадью соперника не ограничивается. И по какой схеме Роналду - полузащитник? Он либо фланговый, либо центральный нападающий.
RoArt
RoArt
вчера в 17:19
Карлан - Брежнев!!! Горин - редко, но метко!!!
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 17:18
Смешно
Причём тут Анчелотти!?
Мы ведь оба знаем что в 2019 Алисон больше заслужил зм чем Месси-да бразилец его даже на кубке Америки в полуфинале обыграл,добавив к этому победу в лч-где он его тоже обыграл в полуфинале!
Просто это Месси и пару мячиков он получил не за спортивные достижения,а за имя!
Funny_Smailik
Funny_Smailik
вчера в 17:17, ред.
Плак, плак. У хейтеров горит 30к. 😀
Agamaga........
Agamaga........ ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 17:06
Я смотрю по факту, где он играет. Роналду по схеме полузащитник, а на деле он из штрафной соперника не вылазит.
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