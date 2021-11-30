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Месси вручили уникальные часы с деталями «Золотого мяча»

вчера, 13:11

Швейцарская компания Cecil Purnell, являющаяся часовым партнером премии вручения «Золотого мяча» от France Football, вручила обладателям мужского и женского «Золотого мяча» 2021 года эксклюзивные часы, оформленные с использованием главных атрибутов церемонии. Обладателем награды среди мужчин в седьмой раз в своей карьере стал Лионель Месси.

Часы изготовлены из розового золота, а внутри механизма и на заводной головке часов присутствуют детали, напоминающие их обладателю о главной награде, полученной на церемонии в Шатле.

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Все комментарии
bL9I
bL9I
сегодня в 05:08
С намеком, на то что время твое уже закончилось
Навзир
Навзир ответ Танк Т34 (раскрыть)
сегодня в 00:24, ред.
Я б посмотрел на тебя,что бы ты сделал,будь ты на его месте,впрочем о чём это я.
Танк Т34
Танк Т34
вчера в 23:17
60% тех людей, что голосовали не сиотрят европейский футбол! Это факт! За какие заслуги давать ЗМ Месси? Кубок америки выиграл не он, не был он звездоц как Марадонна, Роналдо, Хидан и тд... Он в очередной раз взям то, что ему не пренодлежит...
brodaga 05
brodaga 05
вчера в 20:09
Не заслуживает гном
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Танк Т34 (раскрыть)
вчера в 19:47
он бы так сделал непременно, если бы весь мир не считал, что именно он заслужил мяч за сезон 20-21
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 19:33
Еще надо вручить статую"Золотой гном"
Танк Т34
Танк Т34
вчера в 19:14
Если бы он вышел и передал ЗМ Левандовски, со словами, что он этого больше заслуживает! То его бы уважал сейчас каждый футболист! А так он тряпка, слабак и вешает себе чужие заслуги..... Упал....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:34
Поздравляю Месси и его семью, скромную жену красавицу, сыновей, родных с 7 ЗМ!
Все правильно. Это точка в его сумасшедшей карьере, звёзды, инопланетянина. Такие рождаются раз в 50 лет, если не 100!
Bensurr
Bensurr
вчера в 18:27
За что ему такие подарки
sash71
sash71
вчера в 14:58
Ещё раз господа опишу процедуру вручения ЗМ.
Номинантов на премию "Золотой мяч" представляет журнал France Football совместно с ФИФА. После чего составляется шорт-лист из 23 фамилий (ранее было 50) и происходит голосование, в нём принимают участие главные тренеры сборных, действующие капитаны сборных и один от страны представитель СМИ пишущего о футболе. Голосующие выбирают трёх лучших по их мнению футболистов года и расставляют их по своему усмотрению: за первое место даётся пять баллов, за второе - три и за третье - один балл. После чего все это подсчитывается и где-то за месяц-полтора объявляют тройку финалистов. Победителя весь мир узнаёт на специальной церемонии, которая проходит в штаб-квартире ФИФА.
Люди, которые отдают свой голос тому или иному футболисту я уверен футбольные люди и прекрасно в нём разбираются. Левандовский на данном этапе не менее раскручен чем Лео, а может даже и больше. Так что ставить под сомнение заслуженную победу Месси я бы не стал.
А часики крутые !
Конь 666
Конь 666
вчера в 14:54
Главный атрибут - это их лого?
SHMEL
SHMEL ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 14:51, ред.
Наверное соглашусь, но тут скорее всего нет вины самого Месси, ведь его кто-то номинировал и выбирал, не он сам себя выбрал.
протон
протон
вчера в 14:51
Такие большие наручные часы для высокого Левандовски подошли бы)

(Без подколов о росте Лео, в упрёк производителю часов)
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:49, ред.
Вручили уникальные часы, но седьмой Золотой мяч Месси, самый спорный Золотой мяч из всех спорных, которые вызывали сомнения....

К примеру, Золотой мяч, который "выиграл" Месси, но не выиграл А.Иньеста, который тогда был должен его выиграть.... И это не единственный случай за последние 13 лет..... Голосование и награждение превратилось в шоу, в цирковое представление....
SHMEL
SHMEL ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 14:48
А чем он так отвратителен?
SHMEL
SHMEL
вчера в 14:48
Хороший подарок.
nbqf38at96uq
nbqf38at96uq
вчера в 14:40
Да хватит уже незаслуженно задаривать дномяру
Vave666
Vave666
вчера в 14:34
Видимо реклама бренда Purnell
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:34
Отвратительное существо этот карлик.
Баобаб
Баобаб
вчера в 14:18
Дайте ему ещё дом в виде Золотого мяча, авто в виде Золотого мяча и поставьте памятник, где на Золотом мяче лицо луноликого.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:13
НУ, УВАЖИЛИ СТАРИЧКА!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:59
Крутые часики.
sir_Alex
sir_Alex ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 13:48
Левандовски подарит 😉
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:47
Потеряет ....
Или украдут.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:40
Часы наверное стоят больше, чем Золотой мяч.
Cat01
Cat01
вчера в 13:30
часы на память
kasyak7
kasyak7
вчера в 13:29
Месси вручили уникальные часы с деталями «Золотого мяча»
... топориком мячик разрубили чтоль)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:26
Выложите фото,хоть посмотреть!
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