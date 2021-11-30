Месси вручили уникальные часы с деталями «Золотого мяча»

Швейцарская компания Cecil Purnell, являющаяся часовым партнером премии вручения «Золотого мяча» от France Football, вручила обладателям мужского и женского «Золотого мяча» 2021 года эксклюзивные часы, оформленные с использованием главных атрибутов церемонии. Обладателем награды среди мужчин в седьмой раз в своей карьере стал Лионель Месси.
Часы изготовлены из розового золота, а внутри механизма и на заводной головке часов присутствуют детали, напоминающие их обладателю о главной награде, полученной на церемонии в Шатле.
Все правильно. Это точка в его сумасшедшей карьере, звёзды, инопланетянина. Такие рождаются раз в 50 лет, если не 100!
Все правильно. Это точка в его сумасшедшей карьере, звёзды, инопланетянина. Такие рождаются раз в 50 лет, если не 100!
Номинантов на премию "Золотой мяч" представляет журнал France Football совместно с ФИФА. После чего составляется шорт-лист из 23 фамилий (ранее было 50) и происходит голосование, в нём принимают участие главные тренеры сборных, действующие капитаны сборных и один от страны представитель СМИ пишущего о футболе. Голосующие выбирают трёх лучших по их мнению футболистов года и расставляют их по своему усмотрению: за первое место даётся пять баллов, за второе - три и за третье - один балл. После чего все это подсчитывается и где-то за месяц-полтора объявляют тройку финалистов. Победителя весь мир узнаёт на специальной церемонии, которая проходит в штаб-квартире ФИФА.
Люди, которые отдают свой голос тому или иному футболисту я уверен футбольные люди и прекрасно в нём разбираются. Левандовский на данном этапе не менее раскручен чем Лео, а может даже и больше. Так что ставить под сомнение заслуженную победу Месси я бы не стал.
А часики крутые !
Номинантов на премию "Золотой мяч" представляет журнал France Football совместно с ФИФА. После чего составляется шорт-лист из 23 фамилий (ранее было 50) и происходит голосование, в нём принимают участие главные тренеры сборных, действующие капитаны сборных и один от страны представитель СМИ пишущего о футболе. Голосующие выбирают трёх лучших по их мнению футболистов года и расставляют их по своему усмотрению: за первое место даётся пять баллов, за второе - три и за третье - один балл. После чего все это подсчитывается и где-то за месяц-полтора объявляют тройку финалистов. Победителя весь мир узнаёт на специальной церемонии, которая проходит в штаб-квартире ФИФА.
Люди, которые отдают свой голос тому или иному футболисту я уверен футбольные люди и прекрасно в нём разбираются. Левандовский на данном этапе не менее раскручен чем Лео, а может даже и больше. Так что ставить под сомнение заслуженную победу Месси я бы не стал.
А часики крутые !
(Без подколов о росте Лео, в упрёк производителю часов)
(Без подколов о росте Лео, в упрёк производителю часов)
К примеру, Золотой мяч, который "выиграл" Месси, но не выиграл А.Иньеста, который тогда был должен его выиграть.... И это не единственный случай за последние 13 лет..... Голосование и награждение превратилось в шоу, в цирковое представление....
К примеру, Золотой мяч, который "выиграл" Месси, но не выиграл А.Иньеста, который тогда был должен его выиграть.... И это не единственный случай за последние 13 лет..... Голосование и награждение превратилось в шоу, в цирковое представление....
Или украдут.
Или украдут.
... топориком мячик разрубили чтоль)
... топориком мячик разрубили чтоль)