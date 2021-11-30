Месси вручили уникальные часы с деталями «Золотого мяча»

1638267065

вчера, 13:11

Швейцарская компания Cecil Purnell, являющаяся часовым партнером премии вручения «Золотого мяча» от France Football, вручила обладателям мужского и женского «Золотого мяча» 2021 года эксклюзивные часы, оформленные с использованием главных атрибутов церемонии. Обладателем награды среди мужчин в седьмой раз в своей карьере стал .

Часы изготовлены из розового золота, а внутри механизма и на заводной головке часов присутствуют детали, напоминающие их обладателю о главной награде, полученной на церемонии в Шатле.