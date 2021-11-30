Месси – семикратный! Но репутация «Золотого мяча» трещит по швам

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вчера, 01:02

Месси – семикратный обладатель «Золотого мяча». «Соккер.ру» подводит итог и называет результаты.

Лучший клуб – «Челси» (Англия)

Пожалуй, одна из немногих номинаций, по которой вообще не было никаких сомнений и вопросов. Как в 2020 году не оказалось равных у «Баварии», которая свою долю признания из-за отсутствия «Золотого мяча» не получила, так в 2021-м все пути четко вели к «Челси». «Синие» под руководством Томаса Тухеля в буквальном смысле перевернули всю игру в Европе. В Англии им удалось дотянуться только до четвертого места и до финала Кубка страны.

Но они выиграли Лигу чемпионов в прекрасном стиле, а также великолепно проводят первую часть сезона в одной из самых сильных и конкурентных лиг в мире – «Челси» лидирует в АПЛ после 13 туров, опережая мощные «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». От признания «синих» лучшими нет ощущения того, что награда несвоевременная или должна быть у кого-то другого.

Лучший вратарь – Джанлуиджи Доннарумма (сборная Италии, ПСЖ )

К награждению вратаря вопросов больше, однако вряд ли можно назвать однозначно лучшего голкипера в Европе прямо сейчас. Второе место в борьбе за приз имени Льва Яшина занял Эдуар Менди из «Челси», третье – Ян Облак из «Атлетико», четвертое – Эдерсон из «Манчестер Сити», пятое – Мануэль Нойер из «Баварии».

К каждому из них были бы вопросы на месте лучшего в этой номинации. Ключевого перевеса Доннарумма, который в ПСЖ , кстати, почти не играет с начала этого сезона, добился за счет победы сборной Италии на чемпионате Европы. Там он стал одним из главных творцов успеха, если не основным.

Лучший молодой игрок – Педри (сборная Испании, «Барселона»)

Кто-то шутил о том, что если бы зимняя Олимпиада проводилась в 2021 году, то Педри принял бы участие и в ней. Юный полузащитник лихо ворвался в европейский футбол, удивив своей зрелостью, прогрессом и невероятной трудоспособностью. Тут не повернется язык обвинить организаторов в несправедливости.

Хотя вы можете найти кандидатов достойнее, оценив полный список претендентов на приз имени Раймона Копа: Джуд Беллингем, который стал вторым, Джамал Мусиала, замкнувший тройку лидеров, а также Мэйсон Гринвуд, Букайо Сака, Жереми Доку, Райан Гравенберх, Флориан Виртц, Джованни Рейна и Нуну Мендеш. Все же Педри выделяется на их фоне. Отметим, что награда имени Раймона Копа лучшим футболистам до 21 года вручается лишь с 2018 года. Тогда ее получил Килиан Мбаппе, а в 2019-м – Маттейс де Лигт. Так что у Педри хорошая компания.

Утешительный приз – лучшему нападающему

Впервые за всю историю вручения награды «Золотой мяч» в этом году раздавалась премия лучшему нападающему. Ее получил 33-летний нападающий сборной Польши и «Баварии» Роберт Левандовски. Казалось бы, что тогда умерла интрига в борьбе за звание лучшего игрока в целом. Ведь главными конкурентами поляка являлись тоже нападающие. И если он лучший среди них, то должен быть лучшим и в целом.

Однако премия лучшему форварду носит чисто математический характер, а не оценочный. Она вручается тому игроку, который забил больше всего голов за клуб и сборную в календарном году. И на счету Левандовски в 2021-м 64 забитых мяча, тогда как у Криштиану Роналду – 42, а у Лионеля Месси – 41. Интересно, что будет делать France Football, если у кого-то окажется равенство, либо в том случае, если больше всех забьет не нападающий, а полузащитник. Он все равно признается лучшим форвардом? Интересно. В конечном счете вручение Левандовски этой премии стало своеобразным утешительным призом. Потому что главная награда ушла мимо него. В ней он стал лишь вторым.

«Золотой мяч» — у Месси

Для понимания контекста давайте будем иметь перед глазами всю первую десятку по итогам голосования:

1. Лионель Месси («Барселона»/ ПСЖ )

2. Роберт Левандовски («Бавария»)

3. Жоржиньо («Челси»)

4. Карим Бензема («Реал»)

5. Нголо Канте («Челси»)

6. Криштиану Роналду («Ювентус»/«Манчестер Юнайтед»)

7. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

8. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)

9. Килиан Мбаппе ( ПСЖ )

10. Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/ ПСЖ )

Давайте разбираться последовательно. Сразу после чемпионата Европы и триумфа сборной Италии главным претендентом на «Золотой мяч» называли Жоржиньо. Действительно, чисто с точки зрения трофеев это был бы оптимальный выбор. Хавбек собрал победы в Лиге чемпионов и Евро-2020 – главных футбольных турнирах мира в этом году. Однако со временем степень заслуг Жоржиньо как-то забылась и стерлась.

И сейчас кажется, что не такую уж он и ключевую роль играл. Особенно в контексте того, что «Челси» и осенью всех рвет и мечет, а Жоржиньо не особо и лидер этого процесса. Более того, напарник итальянца Канте оказался очень рядом в голосовании, хотя это скорее выбор по привычке – француз шикарен, но не выглядит явным фаворитом в окружении других шикарных ребят, которые еще и более ярки.

Высокая позиция Бензема многими прогнозировалась за счет феноменальной игры француза, который переживает какую-то там уже по счету молодость в «Реале». В этом сезоне он неповторим и штампует голы и результативные действия в каждом матче по несколько штук. Но ключевое: в этом сезоне. «Золотой мяч» все же больше ценит первое полугодие, когда разыгрываются трофеи. А там Бензема не особо блистал.

Жертвой этого же обстоятельства стал и Салах, которому прочили борьбу за победу, а он в итоге оказался на седьмом месте, которое выглядит наиболее несправедливо низким из всего этого списка. Египтянин убийственно хорош, но тоже раскрутил свою голевую неудержимость в основном во второй половине года. Очень низко оказался Роналду – так низко он не был в «Золотом мяче» с 2006 года. Не зря у него возник конфликт с главным редактором France Football – что-то чувствовал португалец.

Но и вряд ли можно было рассчитывать, что он окажется среди главных фаворитов. Все-таки по меркам Роналду 2021-й у него не самый выдающийся. Де Брюйне, как и Канте, представляет собой уже установленный всеми стандарт высокого качества, но когда ты понимаешь, насколько игрок крут, однако видишь, что все же для статуса самого крутого ему чего-то не хватает. И из таких «почти высоких» оценок складывается итоговая позиция в голосовании. Не в тройке.

Наконец, для Мбаппе такой результат является четким сигналом к тому, что нужно уходить из ПСЖ . Месси, не имея и близко такого влияния на игру команды, такого вклада в нее, тем не менее перетянул на себя концентрацию внимания, стал главным действующим лицом парижан, а Мбаппе опять же остался в категории классных игроков, но не сильно заметных на фоне Лиги 1 и Лиги чемпионов – в первом случае ПСЖ никого не удивляет, во втором тоже, но по другим причинам. Играй подобным же образом и с тем же эффектом Мбаппе в «Реале» или в каком-нибудь английском топ-клубе, он был бы в тройке лидеров точно. Французское денежное болото его засосало.

Но все же главные споры будут идти не об этих всех позициях. А о том, что на верхних двух строчках Месси расположился выше Левандовски. И стал семикратным. Непостижимый результат. И один из самых спорных за все время вручения «Золотого мяча» в эпоху доминирования Месси и Роналду. По сути, на стороне этого результата уже остаются только фанаты Месси.

Даже нейтральным болельщикам было бы интереснее и важнее увидеть на вершине другую фигуру. Фигуру поляка, который был безоговорочно лучшим в прошлом году и невероятно хорош в этом – не снизил планку, пусть сборная Польши не блеснула. Но мы все же говорим об индивидуальной награде. Да, есть железный извечный аргумент сторонников такого выбора: «Месси – лучший футболист мира в истории». Вероятно, оно и так.

Но ведь премия вручается за конкретный отрезок времени. И уж на отрезке 2021 года, а по-хорошему стоит брать и смежный 2020-й, Левандовски был индивидуально не слабее Лионеля. А скорее всего сильнее. Да, сборная Аргентины выиграла Кубок Америки. Но с каких пор этот турнир стал определяющим? Ведь в других турнирах и условиях Месси и его команды не показали ничего выдающегося. В отличие от сверхрезультата Левандовски.