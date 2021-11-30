Месси – семикратный! Но репутация «Золотого мяча» трещит по швам

Месси – семикратный обладатель «Золотого мяча». «Соккер.ру» подводит итог и называет результаты.
Лучший клуб – «Челси» (Англия)
Пожалуй, одна из немногих номинаций, по которой вообще не было никаких сомнений и вопросов. Как в 2020 году не оказалось равных у «Баварии», которая свою долю признания из-за отсутствия «Золотого мяча» не получила, так в 2021-м все пути четко вели к «Челси». «Синие» под руководством Томаса Тухеля в буквальном смысле перевернули всю игру в Европе. В Англии им удалось дотянуться только до четвертого места и до финала Кубка страны.
Но они выиграли Лигу чемпионов в прекрасном стиле, а также великолепно проводят первую часть сезона в одной из самых сильных и конкурентных лиг в мире – «Челси» лидирует в АПЛ после 13 туров, опережая мощные «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». От признания «синих» лучшими нет ощущения того, что награда несвоевременная или должна быть у кого-то другого.
Лучший вратарь – Джанлуиджи Доннарумма (сборная Италии, ПСЖ)
К награждению вратаря вопросов больше, однако вряд ли можно назвать однозначно лучшего голкипера в Европе прямо сейчас. Второе место в борьбе за приз имени Льва Яшина занял Эдуар Менди из «Челси», третье – Ян Облак из «Атлетико», четвертое – Эдерсон из «Манчестер Сити», пятое – Мануэль Нойер из «Баварии».
К каждому из них были бы вопросы на месте лучшего в этой номинации. Ключевого перевеса Доннарумма, который в ПСЖ, кстати, почти не играет с начала этого сезона, добился за счет победы сборной Италии на чемпионате Европы. Там он стал одним из главных творцов успеха, если не основным.
Лучший молодой игрок – Педри (сборная Испании, «Барселона»)
Кто-то шутил о том, что если бы зимняя Олимпиада проводилась в 2021 году, то Педри принял бы участие и в ней. Юный полузащитник лихо ворвался в европейский футбол, удивив своей зрелостью, прогрессом и невероятной трудоспособностью. Тут не повернется язык обвинить организаторов в несправедливости.
Хотя вы можете найти кандидатов достойнее, оценив полный список претендентов на приз имени Раймона Копа: Джуд Беллингем, который стал вторым, Джамал Мусиала, замкнувший тройку лидеров, а также Мэйсон Гринвуд, Букайо Сака, Жереми Доку, Райан Гравенберх, Флориан Виртц, Джованни Рейна и Нуну Мендеш. Все же Педри выделяется на их фоне. Отметим, что награда имени Раймона Копа лучшим футболистам до 21 года вручается лишь с 2018 года. Тогда ее получил Килиан Мбаппе, а в 2019-м – Маттейс де Лигт. Так что у Педри хорошая компания.
Утешительный приз – лучшему нападающему
Впервые за всю историю вручения награды «Золотой мяч» в этом году раздавалась премия лучшему нападающему. Ее получил 33-летний нападающий сборной Польши и «Баварии» Роберт Левандовски. Казалось бы, что тогда умерла интрига в борьбе за звание лучшего игрока в целом. Ведь главными конкурентами поляка являлись тоже нападающие. И если он лучший среди них, то должен быть лучшим и в целом.
Однако премия лучшему форварду носит чисто математический характер, а не оценочный. Она вручается тому игроку, который забил больше всего голов за клуб и сборную в календарном году. И на счету Левандовски в 2021-м 64 забитых мяча, тогда как у Криштиану Роналду – 42, а у Лионеля Месси – 41. Интересно, что будет делать France Football, если у кого-то окажется равенство, либо в том случае, если больше всех забьет не нападающий, а полузащитник. Он все равно признается лучшим форвардом? Интересно. В конечном счете вручение Левандовски этой премии стало своеобразным утешительным призом. Потому что главная награда ушла мимо него. В ней он стал лишь вторым.
«Золотой мяч» — у Месси
Для понимания контекста давайте будем иметь перед глазами всю первую десятку по итогам голосования:
1. Лионель Месси («Барселона»/ПСЖ)
2. Роберт Левандовски («Бавария»)
3. Жоржиньо («Челси»)
4. Карим Бензема («Реал»)
5. Нголо Канте («Челси»)
6. Криштиану Роналду («Ювентус»/«Манчестер Юнайтед»)
7. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
8. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)
9. Килиан Мбаппе (ПСЖ)
10. Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/ПСЖ)
Давайте разбираться последовательно. Сразу после чемпионата Европы и триумфа сборной Италии главным претендентом на «Золотой мяч» называли Жоржиньо. Действительно, чисто с точки зрения трофеев это был бы оптимальный выбор. Хавбек собрал победы в Лиге чемпионов и Евро-2020 – главных футбольных турнирах мира в этом году. Однако со временем степень заслуг Жоржиньо как-то забылась и стерлась.
И сейчас кажется, что не такую уж он и ключевую роль играл. Особенно в контексте того, что «Челси» и осенью всех рвет и мечет, а Жоржиньо не особо и лидер этого процесса. Более того, напарник итальянца Канте оказался очень рядом в голосовании, хотя это скорее выбор по привычке – француз шикарен, но не выглядит явным фаворитом в окружении других шикарных ребят, которые еще и более ярки.
Высокая позиция Бензема многими прогнозировалась за счет феноменальной игры француза, который переживает какую-то там уже по счету молодость в «Реале». В этом сезоне он неповторим и штампует голы и результативные действия в каждом матче по несколько штук. Но ключевое: в этом сезоне. «Золотой мяч» все же больше ценит первое полугодие, когда разыгрываются трофеи. А там Бензема не особо блистал.
Жертвой этого же обстоятельства стал и Салах, которому прочили борьбу за победу, а он в итоге оказался на седьмом месте, которое выглядит наиболее несправедливо низким из всего этого списка. Египтянин убийственно хорош, но тоже раскрутил свою голевую неудержимость в основном во второй половине года. Очень низко оказался Роналду – так низко он не был в «Золотом мяче» с 2006 года. Не зря у него возник конфликт с главным редактором France Football – что-то чувствовал португалец.
Но и вряд ли можно было рассчитывать, что он окажется среди главных фаворитов. Все-таки по меркам Роналду 2021-й у него не самый выдающийся. Де Брюйне, как и Канте, представляет собой уже установленный всеми стандарт высокого качества, но когда ты понимаешь, насколько игрок крут, однако видишь, что все же для статуса самого крутого ему чего-то не хватает. И из таких «почти высоких» оценок складывается итоговая позиция в голосовании. Не в тройке.
Наконец, для Мбаппе такой результат является четким сигналом к тому, что нужно уходить из ПСЖ. Месси, не имея и близко такого влияния на игру команды, такого вклада в нее, тем не менее перетянул на себя концентрацию внимания, стал главным действующим лицом парижан, а Мбаппе опять же остался в категории классных игроков, но не сильно заметных на фоне Лиги 1 и Лиги чемпионов – в первом случае ПСЖ никого не удивляет, во втором тоже, но по другим причинам. Играй подобным же образом и с тем же эффектом Мбаппе в «Реале» или в каком-нибудь английском топ-клубе, он был бы в тройке лидеров точно. Французское денежное болото его засосало.
Но все же главные споры будут идти не об этих всех позициях. А о том, что на верхних двух строчках Месси расположился выше Левандовски. И стал семикратным. Непостижимый результат. И один из самых спорных за все время вручения «Золотого мяча» в эпоху доминирования Месси и Роналду. По сути, на стороне этого результата уже остаются только фанаты Месси.
Даже нейтральным болельщикам было бы интереснее и важнее увидеть на вершине другую фигуру. Фигуру поляка, который был безоговорочно лучшим в прошлом году и невероятно хорош в этом – не снизил планку, пусть сборная Польши не блеснула. Но мы все же говорим об индивидуальной награде. Да, есть железный извечный аргумент сторонников такого выбора: «Месси – лучший футболист мира в истории». Вероятно, оно и так.
Но ведь премия вручается за конкретный отрезок времени. И уж на отрезке 2021 года, а по-хорошему стоит брать и смежный 2020-й, Левандовски был индивидуально не слабее Лионеля. А скорее всего сильнее. Да, сборная Аргентины выиграла Кубок Америки. Но с каких пор этот турнир стал определяющим? Ведь в других турнирах и условиях Месси и его команды не показали ничего выдающегося. В отличие от сверхрезультата Левандовски.
Тогда уж вернемся к Жоржиньо и его гораздо более весомым титулам. На Месси играет имя и эмоциональная инерция тех, кто голосует. Это живые люди, которым тяжело абстрагироваться от образа в целом и трезво оценить только год, поставить на весы индивидуальную игру, трофеи, влияние на игру команды и так далее. Нынешняя схема выбора лучшего от France Football кажется сбалансированной, но это лишь на первый взгляд. Этим результатом она себя дискредитирует больше, чем когда «Золотой мяч» вручался вместе с ФИФА.
Пусть теперь учится жонглировать как собачка в цирке этими семью мячами!
Пусть теперь учится жонглировать как собачка в цирке этими семью мячами!
Ответь только на один вопрос-чем Роберт был хуже Месси
Ответь только на один вопрос-чем Роберт был хуже Месси
PS а что Левандовски кроме голов выиграл в 21 году титул с баварией....вот это достижение как и бензема лигу нациии........... по аплодируем стоя........... жоржиньо тоже вылез на командных заслугах в сборнйо потому что бонуччи сравнял, а в челси есть канте............... и что за это ЗМ им давать?
PS а что Левандовски кроме голов выиграл в 21 году титул с баварией....вот это достижение как и бензема лигу нациии........... по аплодируем стоя........... жоржиньо тоже вылез на командных заслугах в сборнйо потому что бонуччи сравнял, а в челси есть канте............... и что за это ЗМ им давать?
Я и не против за ликвидность зм 2019,я говорю за 2021-в этом году Месси не был лучшим футболистом,это же очевидно!
Я и не против за ликвидность зм 2019,я говорю за 2021-в этом году Месси не был лучшим футболистом,это же очевидно!
Возьмём 2019 год-когда Лео Месси проиграл всё но стал лучшим бомбардиром в лч,судя по твоим понятиям он тогда тоже не должен был брать преславутый жёлтый мячик!
Возьмём 2019 год-когда Лео Месси проиграл всё но стал лучшим бомбардиром в лч,судя по твоим понятиям он тогда тоже не должен был брать преславутый жёлтый мячик!
PS в 2016 году в ЛЧ случайно не тогда Роналду выпросил у судьи пенальти в матче с Шахтером когда игроку горняков мяч попал в спину..........?....да за такое надо было оскар давать а не ЗМ.......... так развести))))))......
PS в 2016 году в ЛЧ случайно не тогда Роналду выпросил у судьи пенальти в матче с Шахтером когда игроку горняков мяч попал в спину..........?....да за такое надо было оскар давать а не ЗМ.......... так развести))))))......
а что снейдер должен был брать ЗМ 2010 почему ни Иньеста, Хави? титул Чм всегда стоял выше титула ЛЧ....приведу пример......2002 года......... Реал взял ЛЧ по идеи Рауль или Зидан могли брать ЗМ а моэет и Р Карлос, но он достался Роналдо выигравшему ЧМ....... 2006 году также отдали Канаваро....хотя мог кто то из Барсы претендовать титул Ла Лиги и ЛЧ.........
а что снейдер должен был брать ЗМ 2010 почему ни Иньеста, Хави? титул Чм всегда стоял выше титула ЛЧ....приведу пример......2002 года......... Реал взял ЛЧ по идеи Рауль или Зидан могли брать ЗМ а моэет и Р Карлос, но он достался Роналдо выигравшему ЧМ....... 2006 году также отдали Канаваро....хотя мог кто то из Барсы претендовать титул Ла Лиги и ЛЧ.........
Всё-таки выиграл Копа Америка, правда насколько там большой вклад именно Месси, это вопрос. Но что интересно, как сразу переобулись его фанаты, крича на каждом углу о победе со сборной на КА.
Но когда побеждали, например, Xави с Иньестой на большиx турнираx (повесомей чем КА), там они говорили, что мол это индивидуальная награда и эти победы не так важны. А теперь вон оно как оказывается...
Всё-таки выиграл Копа Америка, правда насколько там большой вклад именно Месси, это вопрос. Но что интересно, как сразу переобулись его фанаты, крича на каждом углу о победе со сборной на КА.
Но когда побеждали, например, Xави с Иньестой на большиx турнираx (повесомей чем КА), там они говорили, что мол это индивидуальная награда и эти победы не так важны. А теперь вон оно как оказывается...
Как отняли мячи в 2010 у Снейдера в 2015 у Неймара 2018 у Роналду 2020-2021 самым позорным образом отняли у Левандовского !
И не надо заикаться про 2016 год и Евро и про то как там сыграл Роналду -он в том году выиграл лч став лучшим бомбардиром так что и без Евро зм его железобетонно!
Как отняли мячи в 2010 у Снейдера в 2015 у Неймара 2018 у Роналду 2020-2021 самым позорным образом отняли у Левандовского !
И не надо заикаться про 2016 год и Евро и про то как там сыграл Роналду -он в том году выиграл лч став лучшим бомбардиром так что и без Евро зм его железобетонно!
ЗМ отдать должны были кому угодно только не Месси, так думают все........я говорил есть три претендента на ЗМ ........ Месси, Жоржиньо,Канте ......и победа со сборной Аргентиной на кубке Америки выглядит убедительней и за него больше проглосуют............. теперь у него две золотые медали Олипийская и кубок Америки...........
если хочешь написать что на кубке америки нету достойных сборных Месси ничего не показал со сборными.....а мол в европе есть......тогда давай вспомним с кем играла Португалия на Евро 16.......... в группе с Австрией Венгрией и Исландией.......Роналду забил два гола 40 летнему вратарю Венгрии при этом португалия ни разу не победила.... и прошла дальше благодаря новому фармату......Дальше была Хорватия которую обыграли благодаря голу Куарежмы.........Дальше нули с польшей и по пенальти......полуфинал забил уэльсу.......... а в финале получил травму и с 25 минуты не играл с Францией ........ победили без него............. Каким топовым сборным он тогда забил?
ЗМ отдать должны были кому угодно только не Месси, так думают все........я говорил есть три претендента на ЗМ ........ Месси, Жоржиньо,Канте ......и победа со сборной Аргентиной на кубке Америки выглядит убедительней и за него больше проглосуют............. теперь у него две золотые медали Олипийская и кубок Америки...........
если хочешь написать что на кубке америки нету достойных сборных Месси ничего не показал со сборными.....а мол в европе есть......тогда давай вспомним с кем играла Португалия на Евро 16.......... в группе с Австрией Венгрией и Исландией.......Роналду забил два гола 40 летнему вратарю Венгрии при этом португалия ни разу не победила.... и прошла дальше благодаря новому фармату......Дальше была Хорватия которую обыграли благодаря голу Куарежмы.........Дальше нули с польшей и по пенальти......полуфинал забил уэльсу.......... а в финале получил травму и с 25 минуты не играл с Францией ........ победили без него............. Каким топовым сборным он тогда забил?
Даже Оскар в какой то мере объективнее, - там есть гильдия академиков которые хотя бы точно всех претендентов увидят; ну и заботятся о репутации своей награды.
Даже Оскар в какой то мере объективнее, - там есть гильдия академиков которые хотя бы точно всех претендентов увидят; ну и заботятся о репутации своей награды.
Вот ты говоришь, что только фаны Месси только так считают.
А я вот цифры нашёл: Стало известно, сколько баллов в голосовании на «Золотой мяч» получили футболисты, вошедшие в топ-5.
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси, получивший приз в седьмой раз, набрал 613 баллов. Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски – 580.
У хавбека «Челси» Жоржиньо – 460 баллов, у форварда «Реала» Карима Бензема – 239, а у полузащитника «Челси» Нголо Канте – 186.
Кто голосует мы знаем, никого не принуждают голосовать как надо. А что разве в год получения ЗМ Роналду, не могли также признать Нойера, Рибери или ещё кого-нибудь? По позициям признают лучших - это не отнять, но у ЗМ немного другие условия. Сколько уже, 65 лет награду вручают, а вратарь только 1 раз получил ЗМ? И ты хочешь чтобы они его сейчас дали? В следующем году Лева тоже не получит, потому что после ЧМ скорее всего получит тот, кто выиграл турнир. Но не вратарь!)
Вот ты говоришь, что только фаны Месси только так считают.
А я вот цифры нашёл: Стало известно, сколько баллов в голосовании на «Золотой мяч» получили футболисты, вошедшие в топ-5.
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси, получивший приз в седьмой раз, набрал 613 баллов. Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски – 580.
У хавбека «Челси» Жоржиньо – 460 баллов, у форварда «Реала» Карима Бензема – 239, а у полузащитника «Челси» Нголо Канте – 186.
Кто голосует мы знаем, никого не принуждают голосовать как надо. А что разве в год получения ЗМ Роналду, не могли также признать Нойера, Рибери или ещё кого-нибудь? По позициям признают лучших - это не отнять, но у ЗМ немного другие условия. Сколько уже, 65 лет награду вручают, а вратарь только 1 раз получил ЗМ? И ты хочешь чтобы они его сейчас дали? В следующем году Лева тоже не получит, потому что после ЧМ скорее всего получит тот, кто выиграл турнир. Но не вратарь!)
При этом даже в таком разобранном состоянии Барсы, Лео насобирал целую россыпь индивидуальных достижений.
При этом даже в таком разобранном состоянии Барсы, Лео насобирал целую россыпь индивидуальных достижений.