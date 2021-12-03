«Боруссия» Дортмунд — «Бавария». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Бавария», который состоится 04 декабря 2021 года

«Боруссия» Дортмунд

Коллектив Марко Розе проводит неоднозначный сезон. Команда неожиданно провалилась в Лиге Чемпионов и заняла третье место в группе, не выйдя в плей-офф. С другой стороны, клуб показывает хорошие выступления в Бундеслиги и только на одно очков уступает «Баварии», сохраняя за собой второе место. Победа в предстоящем поединке с бессменным чемпионом Германии может помочь команда возглавить турнирную таблицу и добавит уверенности в своих силах.

27 ноября «Боруссия» Д обыграла на выезде крепкий «Вольфсбург» (3:1), а 24 числа проиграла на выезде «Спортингу» в Лиге Чемпионов (1:3).

«Бавария»

«Бавария» остается лучшей командой Германии и удерживает лидерство, несмотря на соперника из Дортмунда, который играет весьма уверенно в этом сезоне. Клуб решил все свои задачи в Лиге Чемпионов и заключительный матч с «Барселоной» станет для команды принципиальным, но не влияющим на турнирное положение. В предстоящей игре Бундеслиги у команды Юлиана Нагельсмана появится возможность уйти в отрыв от преследователей в турнирной таблице.

27 ноября «Бавария» обыграла на своем поле «Арминию», а 23 числа одержала очередную победу в Лиге Чемпионов над «Динамо» Киев (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Д – 4.1

Ничья – 4.41

Победит «Бавария» – 1.806

Статистика

Пять последних матчей «Боруссии» Д завершились исходом «обе забьют»

«Бавария» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бавария» выиграл шесть последних матчей у «Боруссии» Д

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.806. Клуб из Мюнхена выглядит предпочтительнее соперника и выиграл большинство последних личных противостояний. Предполагаем, что и в этот раз победу заберут футболисты из Мюнхена.