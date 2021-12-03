«Боруссия» Дортмунд — «Бавария». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Бавария», который состоится 04 декабря 2021 года
«Боруссия» Дортмунд
Коллектив Марко Розе проводит неоднозначный сезон. Команда неожиданно провалилась в Лиге Чемпионов и заняла третье место в группе, не выйдя в плей-офф. С другой стороны, клуб показывает хорошие выступления в Бундеслиги и только на одно очков уступает «Баварии», сохраняя за собой второе место. Победа в предстоящем поединке с бессменным чемпионом Германии может помочь команда возглавить турнирную таблицу и добавит уверенности в своих силах.
27 ноября «Боруссия» Д обыграла на выезде крепкий «Вольфсбург» (3:1), а 24 числа проиграла на выезде «Спортингу» в Лиге Чемпионов (1:3).
«Бавария»
«Бавария» остается лучшей командой Германии и удерживает лидерство, несмотря на соперника из Дортмунда, который играет весьма уверенно в этом сезоне. Клуб решил все свои задачи в Лиге Чемпионов и заключительный матч с «Барселоной» станет для команды принципиальным, но не влияющим на турнирное положение. В предстоящей игре Бундеслиги у команды Юлиана Нагельсмана появится возможность уйти в отрыв от преследователей в турнирной таблице.
27 ноября «Бавария» обыграла на своем поле «Арминию», а 23 числа одержала очередную победу в Лиге Чемпионов над «Динамо» Киев (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Боруссия» Д – 4.1
- Ничья – 4.41
- Победит «Бавария» – 1.806
Статистика
- Пять последних матчей «Боруссии» Д завершились исходом «обе забьют»
- «Бавария» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Бавария» выиграл шесть последних матчей у «Боруссии» Д
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.806. Клуб из Мюнхена выглядит предпочтительнее соперника и выиграл большинство последних личных противостояний. Предполагаем, что и в этот раз победу заберут футболисты из Мюнхена.