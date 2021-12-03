«Милан» — «Салернитана». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Милан» — «Салернитана», который состоится 04 декабря 2021 года

«Милан»

«Красно-черные» в последних матчах потеряли несколько важных очков, но и лидер «Наполи» допустил осечку. Перед стартом очередного тура Серии А, «Милан» занимает второе место с набранными 35 очками и всего на один пункт отстает от лидера. Впереди коллектив ждет матч с последней командой чемпионата, поэтому болельщики и руководство ждут только победы. В матче клубу не смогут помочь пять травмированных исполнителей.

1 декабря «Милан» крупно обыграл «Дженоа» на выезде (3:0), а 28 числа неожиданно проиграл на своем поле «Сассуоло» (1:3).

«Салернитана»

Клуб является новичком Серии А и последней командой в турнирной таблице. Коллектив не может оказать конкуренцию более сильным командам и находится на последнем месте с набранными восемью очками. «Салернитана» имеет второй снизу результат по пропущенным мячам (31), и если хочет остаться в элитном дивизионе Италии, команде нужны усиления в зимнее трансферное окно. В поединке с «Миланом» точно не сыграют два футболиста, а еще четыре находятся под вопросом из-за повреждений.

30 ноября «Салернитана» на своем поле уступила «Ювентусу» (0:2), а 26 ноября разошлась миром с «Кальяри» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» – 1.219

Ничья – 7.07

Победит «Салернитана» – 14.37

Статистика

«Милан» выиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах, а «Салернитана» одержала две победы

Пять из шести домашних матчей «Милана» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

«Милан» выиграл два последних матча у «Салернитаны»

Восемь из десяти последних выездных матчах «Салернитаны» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Милана» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.11. Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы и «Милан» на своем поле должен обыгрывать аутсайдера и новичка Серии А. Прогнозируем уверенную победу хозяев в этом поединке.