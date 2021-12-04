«Лидс» — «Брентфорд». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Лидс» — «Брентфорд», который состоится 05 декабря 2021 года

«Лидс»

«Лидс» не может подняться вверх по турнирной таблице и занимает только 16 место, хотя проиграл всего один поединок из пяти последних в АПЛ . Клуб не может показывать стабильные выступления и ему угрожает попадание в зону вылета. «Лидс» имеет отрицательную разницу мячей (13:20), что говорит о плохой реализации, над которой тренерскому штабу необходимо работать с футболистами. В игре с «Брентфордом» команде не сможет помочь один травмированный исполнитель.

30 ноября «Лидс» обыграл на своем поле «Кристал Пэлас» (1:0), а 27 числа команда разошлась миром с «Брайтоном» (0:0).

«Брентфорд»

Клуб является новичком АПЛ и старается набирать очки в копилку турнирной таблицы, где есть возможность. «Брентфорд» занимает 12 место с 16 очками и на данном отрезке сезона выполняет главную задачу, а именно сохранение прописки в АПЛ . Коллектив выиграл только четыре матча в новом футбольном году и имеет неплохие шансы побороться за очки с нынешним соперником, который нестабилен и находится на несколько позиций ниже.

2 декабря «Брентфорд» проиграл на выезде «Тоттенхэму» (0:2), а 28 числа команда обыграла на своем поле «Эвертон» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лидс» – 1.909

Ничья – 3.74

Победит «Брентфорд» – 4.29

Статистика

Семь из десяти последних матчей «Брентфорда» завершились исходом «обе забьют»

«Лидс» забивал в девяти из десяти последних матчей на своем стадионе

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Лидс» выиграл три из четырех последних поединков с «Брентфордом» на своем стадионе

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.961. Исходя из статистики, команды играют между собой в закрытый футбол и в этот раз вероятнее всего, тоже не стоит ждать большого количества мячей. Прогнозируем низовой исход в этом поединке.