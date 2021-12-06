«Милан» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Милан» — «Ливерпуль», который состоится 07 декабря 2021 года

«Милан»

Подопечные Пиоли совсем недавно возглавили Серию А, благодаря нескольким осечкам «Наполи» и теперь на одно очко опережает «Интер» в турнирной таблице. До пятого тура Лиги Чемпионов «красно-черным» мало кто давал шансов на место в плей-офф, но после красивой выездной победы над «Атлетико» (1:0), команда вышла на третье место и обязана побеждать, для того чтобы бороться за 1/8 турнира.

04 декабря «Милан» уверенно обыграл аутсайдера «Салернитану» (2:0), а первого числа забит три безответных мяча в ворота «Дженоа».

«Ливерпуль»

Команда Юргена Клоппа проводит удивительный сезон, несмотря на постоянные травмы, которые ее преследуют. В чемпионате Англии коллектив идет на втором месте, отставая от лидера всего на одно очко, а в Лиге Чемпионов наряду с «Баварией» набрал максимальные 15 очков в пяти турах. Впереди у «Ливерпуля» множество игр в чемпионате и возможно тренерский штаб побережет нескольких футболистов в матче, который ничего не решает с турнирной точки зрения.

04 декабря «Ливерпуль» минимально одолел «Вулверхэмптон» (1:0), а первого числа в дерби разгромил «Эвертон» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» – 2.06

Ничья – 4.04

Победит «Ливерпуль» – 3.4

Статистика

«Ливерпуль» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Милан» одержал шесть побед

«Милан» забивал в 14 из 15 домашних поединков во всех турнирах

«Ливерпуль» выиграл три последние встречи у «Милана»

Три из пяти последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Милана», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.06. Рано или поздно победные серии команд прерываются и этот поединок станет самым удобным случаем для англичан. «Милан» в случае победы может пройти в плей-офф Лиги Чемпионов, поэтому прогнозируем их победу.