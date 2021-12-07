«Зенит» — «Челси». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Зенит» — «Челси», который состоится 08 декабря 2021 года

«Зенит»

«Зенит» снова не смог пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов, где клуб не выступал уже несколько лет подряд. Тем не менее, коллектив выполнил минимальную задачу третьего места в группе и на матч с «Челси» выйдет заряженным, чтобы порадовать своих болельщиков. Команда набрала четыре очка и имеет разницу забитых-пропущенных мячей (7:7). В предстоящей игре с оппонентом из Лондона клубу не смогут помочь два футболиста ввиду травмы и дисквалификации.

03 декабря «Зенит» не смог обыграть на своем поле «Ростов» (2:2), а 28 ноября команда обыграла на выезде ЦСКА (2:0).

«Челси»

Подопечные Томаса Тухеля потеряли первое место в чемпионате Англии, однако остаются сильным коллективом, который имеет самые большие шансы на первое место в группе Лиги Чемпионов. Для этого требуется выиграть матч в Санкт-Петербурге и можно не смотреть на результаты параллельного поединка. Лондонский клуб набрал 12 очков и по дополнительным характеристикам опережает «Ювентус».

04 декабря «Челси» на последних минутах уступил «Вест Хэму» (2:3), а первого числа команда обыграла на выезде «Уотфорд» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Зенит» – 6.6

Ничья – 4.45

Победит «Челси» – 1.526

Статистика

«Челси» проиграл только один матч из последних десяти во всех турнирах, а «Зенит» уступил в трех встречах

«Зенит» забивал в 14 из 15 последних домашних матчах

«Челси» пропустил всего шесть мячей на выезде в десяти последних матчах

Шесть из восьми последних матчей «Зенита» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Челси», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.526. «Аристократы» постараются выиграть предстоящий поединок, так как хотели бы получить потенциально более слабого соперника в плей-офф. Прогнозируем минимальную победу гостей.