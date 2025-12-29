РФС снял запрет на регистрацию новичков для «Балтики»

1767010941

29 декабря 2025, 15:22

Российский футбольный союз ( РФС ) снял с калининградской «Балтики» запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщил директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков.

Запрет на регистрацию новичков был наложен на «Балтику» с 13 ноября.

«29 декабря решение было одобрено комиссией РФС по лицензированию футбольных клубов и доведено до клубов и лиг,» — сообщил Дьяков.

В нынешнем сезоне «Балтика» идет на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков в 18 играх.