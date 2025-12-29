Top.Mail.Ru
РФС снял запрет на регистрацию новичков для «Балтики»

29 декабря 2025, 15:22

Российский футбольный союз (РФС) снял с калининградской «Балтики» запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщил директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков.

Запрет на регистрацию новичков был наложен на «Балтику» с 13 ноября.

«29 декабря решение было одобрено комиссией РФС по лицензированию футбольных клубов и доведено до клубов и лиг,» — сообщил Дьяков.

В нынешнем сезоне «Балтика» идет на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков в 18 играх.

Шуня771
Шуня771
30 декабря 2025 в 11:27
Сохранить основу, докупить парочку гренадёров и можно штурмовать Олимп...
CCCP1922
CCCP1922
29 декабря 2025 в 18:21
Руки прочь от Балтики!!! Шутка.. А ведь это Ростех затягивает с платежами.
Варвар7
Варвар7
29 декабря 2025 в 17:57
"Новички" - это конечно хорошо , но не плохо было бы и "старичков" по возможности побольше сберечь...
VeniaminS
VeniaminS
29 декабря 2025 в 17:09
может еще кого нибудь приобретут.
Bad Listener
Bad Listener
29 декабря 2025 в 17:05
Показалось Талалаев на фото совсем не воду пьёт, нервы успокаивает из шкалика)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
29 декабря 2025 в 16:45
Хорошо, что уладили все вопросы)) Балтика будет на равные ко всему в весенней части
