Арбитр Захаров выплатил компенсацию прохожему, которого он ударил

Судья Игорь Захаров, ударивший человека на проезжей части в Казани, помирился с пострадавшим. Арбитр выплатил компенсацию, которую перевели на благотворительность, сообщили в Федерации футбола Татарстана.
«По условиям мировой сделки, арбитр выплачивает компенсацию, но пешеход предложил перевести эти деньги не ему, а отправить их на нужды благотворительности. Игорь Захаров с радостью согласился и предложил отдать средства кондуктивному детскому саду „Все сам“. В свою очередь, Захаров добавит к этим деньгам крупную сумму и лично от себя», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о конфликте Захарова и пешехода, который случился 8 октября. Арбитр, находившийся за рулем автомобиля, не пропустил пешехода на переходе, хотя тот просил его остановиться. После чего судья вышел из машины, ударил мужчину и уехал. В отношении 31-летнего Захарова составили административные протоколы за управление транспортным средством без полиса ОСАГО, остановку и стоянку на пешеходном переходе, а также непредоставление преимущества пешеходу. Захаров был отстранен Российским футбольным союзом (РФС) от обслуживания матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Так , что если вдруг увидите грустную физиономию арбитра Егорова не удивляйтесь - радость нынче не дёшева...)
Так , что если вдруг увидите грустную физиономию арбитра Егорова не удивляйтесь - радость нынче не дёшева...)