Арбитр Захаров выплатил компенсацию прохожему, которого он ударил

29 декабря 2025, 15:15

Судья , ударивший человека на проезжей части в Казани, помирился с пострадавшим. Арбитр выплатил компенсацию, которую перевели на благотворительность, сообщили в Федерации футбола Татарстана.

«По условиям мировой сделки, арбитр выплачивает компенсацию, но пешеход предложил перевести эти деньги не ему, а отправить их на нужды благотворительности. Игорь Захаров с радостью согласился и предложил отдать средства кондуктивному детскому саду „Все сам“. В свою очередь, Захаров добавит к этим деньгам крупную сумму и лично от себя», — говорится в сообщении.