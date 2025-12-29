Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСуды

Арбитр Захаров выплатил компенсацию прохожему, которого он ударил

29 декабря 2025, 15:15

Судья Игорь Захаров, ударивший человека на проезжей части в Казани, помирился с пострадавшим. Арбитр выплатил компенсацию, которую перевели на благотворительность, сообщили в Федерации футбола Татарстана.

«По условиям мировой сделки, арбитр выплачивает компенсацию, но пешеход предложил перевести эти деньги не ему, а отправить их на нужды благотворительности. Игорь Захаров с радостью согласился и предложил отдать средства кондуктивному детскому саду „Все сам“. В свою очередь, Захаров добавит к этим деньгам крупную сумму и лично от себя», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о конфликте Захарова и пешехода, который случился 8 октября. Арбитр, находившийся за рулем автомобиля, не пропустил пешехода на переходе, хотя тот просил его остановиться. После чего судья вышел из машины, ударил мужчину и уехал. В отношении 31-летнего Захарова составили административные протоколы за управление транспортным средством без полиса ОСАГО, остановку и стоянку на пешеходном переходе, а также непредоставление преимущества пешеходу. Захаров был отстранен Российским футбольным союзом (РФС) от обслуживания матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Подписывайся в ВК
Все новости
Хохлов заявил, что так и не получил денег от соцсети по судебному иску
22 декабря 2025
Суд Амстердама отказал футболисту Промесу в досрочном освобождении
18 декабря 2025
Суд в Швейцарии не удовлетворил апелляцию Норманна по делу с «Ростовом»
16 декабря 2025
В отношении «Крыльев Советов» открыли исполнительное производство
02 декабря 2025
Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию ЦСКА по Влашичу
24 ноября 2025
Шельдеруп получил 14 дней условно за распространение порнографии
19 ноября 2025
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
30 декабря 2025 в 00:58
Вот оно,деятельное раскаяние ! )
Варвар7
Варвар7
29 декабря 2025 в 17:14
А ещё арбитр Егоров с радостью оплатил услуги адвокатоов , с радостью оплатил судебные издержки , с радостью приобрёл полис ОСАГО и оплатил все "гаишные" штрафы . А также возможно с радостью "занёс" следствию и в прокуратуру итд...
Так , что если вдруг увидите грустную физиономию арбитра Егорова не удивляйтесь - радость нынче не дёшева...)
Capral
Capral ответ lazzioll (раскрыть)
29 декабря 2025 в 16:57
А проще всего- набить морду!!!
sir_Alex
sir_Alex
29 декабря 2025 в 16:55
По справедливости.
7fwfv2k3hjgm
7fwfv2k3hjgm
29 декабря 2025 в 16:46
Арбитры совсем страх потеряли
lazzioll
lazzioll ответ Capral (раскрыть)
29 декабря 2025 в 16:45
это еще хорошо хоть штраф. сейчас вообще извиняться в моде..на камеру
Alex_67
Alex_67
29 декабря 2025 в 16:29
Откуда у судьи такие деньги? Он же не свободой торгует? Зачем ему вообще эта работа? В средствах на жизнь не нуждается... Странная ситуация с подбором кадров в РФС...
Capral
Capral
29 декабря 2025 в 16:15
Легко отделался, с...а. В былые времена, за такое, как минимум зона, неговоря уже про денежный штраф... Да еще с занесением в личное дело. А сейчас- выплатил штраф и свободен. Ну и ко всему, вполне возможно лишили бы водительских прав. Только в этом случае наказание имело бы силу. А сейчас- это только насмешка, а не наказание. Ударить пешехода, при его правоте и не получить тюремного наказания- это произвол.
Rupertt
Rupertt
29 декабря 2025 в 15:43
Поступок Захарова изначально был абсолютно неправильный — тут без вариантов. Судья, да ещё и представитель футбольной системы, должен быть примером, а не человеком, который выходит из машины и распускает руки. Такое поведение вообще недопустимо, неважно, кто ты — арбитр, футболист или обычный водитель.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 