ЦСКА предложил €50 млн за переход нападающего «Леванте» Этта-Эйонга

29 декабря 2025, 13:28

Российский футбольный клуб ЦСКА сделал предложение по трансферу камерунского форварда испанского «Леванте» Карла Этта-Эйонга на сумму в €50 млн. Об этом сообщает El Chiringuito TV.

По информации источника, «Леванте» ранее отклонил первоначальное предложение ЦСКА на €30 млн. Если сделка состоится, то трансфер камерунского нападающего станет самым дорогим в истории отечественного футбола. В настоящий момент самым дорогим является трансфер бразильца Малкома в петербургский «Зенит» (€41,5 млн).

Этта-Эйонгу 22 года, он выступает за «Леванте» с сентября 2025 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей в разных турнирах, забив 6 голов и отдав 3 передачи. В составе сборной Камеруна форвард провел 5 матчей, забив 1 гол.

ВалераКарпин
ВалераКарпин
31 декабря 2025 в 04:59
ЦСКА ни когда не будут покупать за такие бабки.Это же не Бензоколонка или Мясные которые тратят куда попало
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
30 декабря 2025 в 23:37
Я прекрасно понимаю ,что ЦСКА не имеет отношение к нынешней армии, как и КП не имеет отношение к комсомолу...
Я н настолько примитивен, чтобы этого не знать.
Жаль , Анатолий, что Вы меня не услышали.
Шуня771
Шуня771
30 декабря 2025 в 20:21
Надеюсь это дичь!)
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
30 декабря 2025 в 20:19
По этому поводу, мну может сказать только одно - не все прониклись духом настоящего времени, ой как не все....
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
30 декабря 2025 в 20:17
Васильевич. если в Африке кушают фейжон, это не значит, что и я должен питаться только им.
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
30 декабря 2025 в 20:16
А я не говорю, что это хорошо...
И КБ неверно тратил...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
30 декабря 2025 в 20:08
Об этом можно было бы толковать, если бы это было похоже на правду. Человек далекий от наших реалий заглонул этого червяка и разразился политической тирадой. Если на кажду тку так реагировать, то сарказма не хватит
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
30 декабря 2025 в 20:00
А Комсомольская правда - это газета Комсомола? А Локомотив - это паравозоремонтное депо? Это обывательское представление о современном футболе. Спартак скорее популярная футбольная команда, а не нефтедобывающая скважина. Мы люди взрослые и пониманием, что все давно и безвозвратно поменялось в нашей жизни. Хотя мне это и не норавитчя.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
30 декабря 2025 в 19:55
Тебе напомнить сколько Лукойл потратил на трансферы за годы СВО. ?
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
30 декабря 2025 в 19:35
В понимании большинства российских граждан, ЦСКА имеет прямое отношение к Армии!
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
30 декабря 2025 в 19:26
Васильевич!

А artem saribekyan 1 говоря об параллелях СВО и 50 млн. Евро прав - сейчас надо считать и беречь каждую копейку.... всем...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
30 декабря 2025 в 17:06
К сожалению ваш "жизненный опыт" не позволил вам понять, что футбольный клуб ЦСКА это не более чем абревиатура, не имеющая никакого отношения к Армии, как , например Комсомольская правда не имеет отношения к комсомолу. Это не более чем бренды. Поскольку ,судя по всему вы очень далеки от понимания российского менталитета, то именно этим можно пояснить ваше совсем некстати упоминание СВО. Ясно, что человек, знакомый с нашими реалиями не примет на веру информацию о таком трансфере, а использование газетной утки с целью дискредитации клуба и страны - недостойное занятие. Даже при "богатом жизненном опыте".
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
30 декабря 2025 в 14:20
Вот в мою голову такая мысль пришла, уважаемый.
Есть такое понятие, как ,,общественное мнение".
Не думаю, что именно сейчас , именно ЦСКА должен покупать так дорого футбольных игроков...
Я не ,,приплетаю" ничего, а имею представление о том, как живёт сейчас народ и о чем он думает; ,,пир во время чумы" народ никогда не принимал, как не прининял и ,,голую вечеринку" и т.д.
Скажете, что вот ,мол, я приплел ещё и это к вопросу, касающегося лишь ЦСКА? Но все в этом мире взаимосвязано, ибо такие вот поступки , решения и формируют в том числе общественное мнение
Это не просто клуб РПЛ покупает игрока!
Это Центральный Спортивный Клуб Армии !
Даже если покупка на частные деньги произойдет, это повлияет негативно на имидж клуба, чего я не хочу.
Да и свое мнение имею исходя из своего жизненного опыта.
С уважением.
KS_Y116
KS_Y116
30 декабря 2025 в 11:04
Чет дороговато
galem72
galem72
30 декабря 2025 в 10:39
Придумал эту х..ю журналист утиной El Chiringuito TV Рафа Асеведо Тоскано, который написал у себя на странице, что армейцы якобы предложат 50 млн евро Леванте.
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо уже отреагировал на эту шляпу, репостнул аналогичную публикацию тг-канала «Первый спорт» и написал: "100!"
SHMEL
SHMEL
30 декабря 2025 в 00:38
Гон какой-то
Sergo81
Sergo81
29 декабря 2025 в 23:45
Ну и зачем он нужен за 50 млн ? Чтобы занять второе или третье место в чемпе? Так и без него займут. Он деградирует по игре сразу и через год-два и не продать будет. Пусть себе на Здоровье в Испании играет, растёт в мастерстве, ни цска он не нужен, ни рпл ему.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
29 декабря 2025 в 22:50
А причем здесь СВО ? Не надо приплетать то, что не имеет отношения к футболу и что в голову придет. У ЦСКА годовой бюджет 70-80 млн евро. Не больше. Если у Зенита за счет Газпрома бюджет 200 млн евро, то они позволяют себе такие покупки типа Энрике и Жерсона (в сумме 55 млн евро)
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
29 декабря 2025 в 22:24
Что-то похоже на большую и жирную утку!
50 млн и ЦСКА ? В период СВО?
Не верю! Это не может быть, потому что не может быть никогда!
За мальчишку в России дать 50 млн?
Думаю, за такое пострадает все руководство коней, а лично я буду этому рад!
Своих футболистов готовить надо на эти деньги, если они,конечно, есть...
Не верю!
derrik2000
derrik2000
29 декабря 2025 в 18:16, ред.
Посмотрел, что это за чудо-чудное такое.
Всё таки нашёл "лазейку"! ))
Если не брать в расчёт изумительные дальние удары Халка, в остальном - чистый Халк.
По комплекции - Халк в первый год выступления за Зенит. ))
Скорости, как и у Халка, нет от слова "совсем", равно как и отсутствуют, как я выше писАл, дальние удары.
Отличная техника, видение партнёров, точность и своевременность передач, чутьё на отскок мяча, прекрасная игра головой - и всё это в штрафной соперника.
В общем, для Облякова с его подачами - самый лучший адресат.
Брулин
Брулин ответ sv_1969 (раскрыть)
29 декабря 2025 в 18:10
И Карл такой "Вот же можно кони двинуть от такой суммы"
Брулин
Брулин
29 декабря 2025 в 18:09
Вроде сегодня не 1 апреля)
sv_1969
sv_1969 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
29 декабря 2025 в 17:48
Да я точно не помнил
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
29 декабря 2025 в 17:48
Пошли на Всероссийский рекорд...)
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
29 декабря 2025 в 17:46
Привет Васильевич!

Скорее всего.
derrik2000
derrik2000
29 декабря 2025 в 17:41
Не, ну, если 50 миллионов гейро "по-бухгалтерски прижимистый" ЦСКА предлагает, то это значит, что будь на сегодняшний день в отличной игровой форме Халк или Малком, то они бы рядом не стоялО с этим Эта-Эйонгом.
Что же это за фрукт такой?

Ютуб-то "замедлен", потому и не посмотришь... ((
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
29 декабря 2025 в 17:37
У этой новости походу тот же автор, который написал, что в Саудовской Аравии Батракову предлагали контракт на 120 мле евро.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sv_1969 (раскрыть)
29 декабря 2025 в 17:34
Ты вложил в уста Высоцкого неточный вопрос. Нужно " А откуда деньги, Зин.."?
Salo 37
Salo 37
29 декабря 2025 в 17:34
С нулём ошиблись)))
Вся конюшня лямов 5 стоит. Максимум.
Beekeeper
Beekeeper ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
29 декабря 2025 в 17:06
Походу 30 из них зенит доплатит за обмен Дивеева )))
Гость
