ЦСКА предложил €50 млн за переход нападающего «Леванте» Этта-Эйонга

1767004103

29 декабря 2025, 13:28

Российский футбольный клуб ЦСКА сделал предложение по трансферу камерунского форварда испанского «Леванте» на сумму в €50 млн. Об этом сообщает El Chiringuito TV.

По информации источника, «Леванте» ранее отклонил первоначальное предложение ЦСКА на €30 млн. Если сделка состоится, то трансфер камерунского нападающего станет самым дорогим в истории отечественного футбола. В настоящий момент самым дорогим является трансфер бразильца Малкома в петербургский «Зенит» (€41,5 млн).

Этта-Эйонгу 22 года, он выступает за «Леванте» с сентября 2025 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей в разных турнирах, забив 6 голов и отдав 3 передачи. В составе сборной Камеруна форвард провел 5 матчей, забив 1 гол.