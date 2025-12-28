Top.Mail.Ru
«Спартак» разрешил Бонгонде бесплатно покинуть клуб

28 декабря 2025, 19:32

Московский футбольный клуб «Спартак» дал разрешение Тео Бонгонде покинуть команду бесплатно во время зимнего трансферного окна. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Саша Тавольери.

Контракт футболиста со «Спартаком» истекает летом 2027 года.

Уточняется, что игроком интересуются несколько зарубежных клубов, которые уже отправили запрос на бесплатный переход.

Бонгонде 30 лет, он перешел в «Спартак» в 2023 году и провел за клуб 74 официальных матча, в которых забил 16 голов и отдал 6 результативных передач. Также полузащитник выступал за испанские «Кадис» и «Сельту», турецкий «Трабзонспор», бельгийские «Генк» и «Зюльте-Варегем». В составе «Генка» в сезоне-2020/21 Бонгонда стал серебряным призером чемпионата Бельгии и обладателем кубка страны.

В сборной ДР Конго Бонгонда провел 34 матча, в которых забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу.

derrik2000
derrik2000 ответ sv_1969 (раскрыть)
29 декабря 2025 в 15:06
Мне ентот Бонгонда уже да-а-авно стал напоминать Квинси.
Только НЕ того, который Промес, а который было ДО ТОГО.
Квинси Авусу Обийе.
Сын оч-ч-ч-чень богатых родителей, захотевший "расслабиться футболом" от ничегонеделания.
Тот тоже, получив мяч, помню, ножками эдак переступал-переступал... но всё равно мяч у него или отбирали, или выбивали в аут.
Бонгонда такой же, посмотри его действия на поле в архивах.
Брулин
Брулин
29 декабря 2025 в 12:29
Зачем его отдавать? Они не понимают, что без конкуренции и Солари может забить на футбол
galem72
galem72
29 декабря 2025 в 11:11
Прощаться со сдувшимся Бонгондой однозначно нужно. Вопрос в другом: на каких условиях? Просто так отпустить игрока, у которого осталось полтора года по контракту, откровенно глупо, но это Спартак. Там давно уже забили болт на здоровую коммерцию.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
29 декабря 2025 в 10:37
Удивлен! Зачем и кто тогда брал его в Спартак?
Неплохой игрок, но факт остаётся фактом: применить его таланты в Спартаке не смогли, тем более, что по мастерству он был ( хотя и пока есть) не самый слабый игрок в команде.
Наглядный пример понимания футбола руководством Спартака .
Традиция продолжается?
sv_1969
sv_1969 ответ derrik2000 (раскрыть)
29 декабря 2025 в 06:40
Да я это понял! Спецом на маркет слазил
e24byg89s367
e24byg89s367
29 декабря 2025 в 02:39
Через пару дней напишут это что в интересах клуба
derrik2000
derrik2000 ответ sv_1969 (раскрыть)
29 декабря 2025 в 02:14
За что купил - за то продал

Это перепечатка новости.
Возможно, что кто-то ошибся или имеются какие-то подковёрные игры, о которых мы не знаем.
sv_1969
sv_1969 ответ derrik2000 (раскрыть)
29 декабря 2025 в 00:03
Интересно где у него полгода контракта? Это с трансфермаркета!!!!
В команде с: 12 июля 2023 г.
Контракт до: 30 июня 2027 г.
Capral
Capral
28 декабря 2025 в 23:31
Что он так за Деяном страдает.
25процентный клоун
25процентный клоун
28 декабря 2025 в 23:25
Слезы из глаз. Деян, Дуарте, Тео.... и вот сплошное Барко нас ждёт
derrik2000
derrik2000
28 декабря 2025 в 23:17
"Проспартаковский автор «Спорт-Экспресса» Максим Никитин прокомментировал желание «Спартака» бесплатно отпустить форварда Тео Бонгонда.

«Невозможно продать игрока, который вот-вот с травмы, за полгода до окончания контракта.

С Тео Бонгонда ситуация именно такая. Поэтому его бесплатный уход зимой – вполне возможная реальность.

Если не верите, попробуйте сдать квартиру в доме под снос или 12-летнего кота какой угодно породы.

Подчеркиваю, за деньги. Это важно. Без денег охотники всегда найдутся.

Другой вопрос, где был Кахигао полгода назад и почему не нашел выход раньше.

Впрочем, с Франсисом все в целом как-то жутко тяжело: с тренером, трансферами на вход. А продавать он и правда не умеет», – написал Никитин."
95-shishani-95
95-shishani-95
28 декабря 2025 в 22:22
Он не хотел оставаться или что?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ lazzioll (раскрыть)
28 декабря 2025 в 22:06
да, точно, контракт до лето 2027.
это я невнимателен)) тогда клуб неприятно удивляет.
lazzioll
lazzioll ответ пират Елизаветы (раскрыть)
28 декабря 2025 в 22:03
летом 2027 в новости. потому и удивились все. за полтора года до конца никто не уходит обычно, за полгода да
пират Елизаветы
пират Елизаветы
28 декабря 2025 в 21:51, ред.
насчет Спартака. Лукойла и бесплатного ухода Бонгонда.
так, в летом 2026 контракт заканчивается.
лучше освободит место после ухода Бонгонда, сэкономит на зарплате Бонгонда
и купит того самого Виньи)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
28 декабря 2025 в 21:49, ред.
Еще не было от Спартака такого...ну лиха беда начало...) А зачем Кокикаки голову ломать , клубы искать , переговоры...теперь видимо всех будут просто отпускать...(
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Alex_67 (раскрыть)
28 декабря 2025 в 21:47
как Лукойл получил нефтянку, вряд ли узнаем))
любые крупные активы гарантировано в индивидуальном порядке KGB USSR.
насчет приватизации.
так вот, в рыночной экономике приватизация есть конституционное право каждого из нас. это законно.
оспорить в суде можно только нарушения закона при приватизации.
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
28 декабря 2025 в 21:41
Да не нужны им результаты! Видно невооруженным взглядом
67kd3xj6yqye
67kd3xj6yqye
28 декабря 2025 в 21:32
Не виданная щедрость со стороны Спартака
shlomo
shlomo
28 декабря 2025 в 21:14
Бизнес по-спартаковски .... Тратить тратить и тратить, отдавать бесплатно .... Занимать 5 -10 место с вторым бюджетом в Лиге ....
shlomo2
shlomo2
28 декабря 2025 в 21:12
А что это за щедрость со стороны Спартака.... что денег куры не клюют?
Alex_67
Alex_67
28 декабря 2025 в 21:12
Лукойл незаконно получил в собственность предприятия нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности России. Придёт время и приватизация будет признана нарушением Конституции РФ. Вскроется вся правда и с переходом ФК Спартак в частную собственность и роль в этом господина Романцева и других людей. Выяснится множество подробностей о ТОМ ВРЕМЕНИ. Надеюсь произойдёт всё ещё при нашей жизни.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
28 декабря 2025 в 20:54
Лучше и не скажешь!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
28 декабря 2025 в 20:42
Занесли комуто в Спартаке когда покупали второсортного игрока за 7 лямов, а теперь когда его даже в аренду никто не берёт, а зарплата огромная, то лучше бесплатно отпустить.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
28 декабря 2025 в 20:40
Виктор я уже несколько раз тут приводил слова Алекперова о Спартаке "Лукойл" доволен рекламными эффектами, которые получает от "Спартака"
ABir
ABir ответ sv_1969 (раскрыть)
28 декабря 2025 в 20:35
К сожалению большой спорт в большинстве своем убыточен, но доставляет радость людям.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
28 декабря 2025 в 20:34, ред.
Нет, Володя, назвать Лукойл полностью тупым, вероятно нельзя, они уже много лет содержат ватерпольный Спартак, который за эти годы неоднократно становился чемпионом России, в том числе- восемь лет подряд, и наравне с казанским Синтезом является лидером отечествонного водного поло!!! Но вот в футболе, в главном виде спорта, у Лукойла очевидные проблемы...
VeniaminS
VeniaminS
28 декабря 2025 в 20:33
Значит решение хозяина .
sv_1969
sv_1969 ответ ABir (раскрыть)
28 декабря 2025 в 20:31
Но простите ведь на него были потрачены деньги! Хоть что то должно вернуться!
sv_1969
sv_1969 ответ Alex_67 (раскрыть)
28 декабря 2025 в 20:30
Меня тоже этот вопрос интересует! Или у КБ тупое руководство , или занесли за этот уход! Другого объяснения тупо нет!
