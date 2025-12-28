«Спартак» разрешил Бонгонде бесплатно покинуть клуб

1766939537

28 декабря 2025, 19:32

Московский футбольный клуб «Спартак» дал разрешение покинуть команду бесплатно во время зимнего трансферного окна. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Саша Тавольери.

Контракт футболиста со «Спартаком» истекает летом 2027 года.

Уточняется, что игроком интересуются несколько зарубежных клубов, которые уже отправили запрос на бесплатный переход.

Бонгонде 30 лет, он перешел в «Спартак» в 2023 году и провел за клуб 74 официальных матча, в которых забил 16 голов и отдал 6 результативных передач. Также полузащитник выступал за испанские «Кадис» и «Сельту», турецкий «Трабзонспор», бельгийские «Генк» и «Зюльте-Варегем». В составе «Генка» в сезоне-2020/21 Бонгонда стал серебряным призером чемпионата Бельгии и обладателем кубка страны.

В сборной ДР Конго Бонгонда провел 34 матча, в которых забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу.