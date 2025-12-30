Top.Mail.Ru
«Матч ТВ» работает с лигами, но возвращение АПЛ маловероятно — Жаров

30 декабря 2025, 04:51

Отношения телеканала «Матч ТВ» с большинством международных спортивных федераций и лиг остаются рабочими, несмотря на уход из России некоторых из них, в то же время возвращение трансляций Английской премьер-лиги (АПЛ) в эфир маловероятно. Об этом сообщил генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров.

«Ушло не так уж много международных спортивных федераций и лиг, с большинством „Матч ТВ“ поддерживает нормальные рабочие отношения», — сказал он.

При этом глава холдинга отметил, что шансов на возобновление трансляций игр АПЛ на «Матч ТВ» в обозримом будущем практически нет, что связано с рядом обстоятельств, включая отсутствие соответствующего решения со стороны клубов лиги.

Жаров подчеркнул, что в текущих условиях контентную политику перестроили на поддержку российского спорта, который сейчас составляет основу сетки вещания канала, и показатели канала и внутрироссийских соревнований активно растут.

«Потенциал у российских соревнований безграничен, потому что, конечно, российскому зрителю гораздо ближе соревнования с участием наших спортсменов. Мы много общаемся с федерациями для того, чтобы вывести трансляции этих соревнований на мировой уровень, продвигать ярких спортсменов, чтобы они становились звездами и объектами притяжения внимания», — добавил он.

shur
shur
30 декабря 2025 в 21:01
...спросите у любого соккерца на каком месте у тебя АПЛ и вы услышите в ответ уж точно в тройке ведущих,как то так господин
Жаров!!!
Groboyd
Groboyd ответ Bad Listener (раскрыть)
30 декабря 2025 в 16:44
Интернет телевидение в отличие от спутникового просто убого. Постоянно слышал, что качество интернет-телевидения будет выше, а по факту даже 4к хуже hd от спутника. Плюс буферизация, задержка трансляции. И не важно насколько крутое оборудование дома.
КЭТиК
КЭТиК
30 декабря 2025 в 09:55
Без нашего участия заграничные турниры смотреть не интересно.
ug9mkj372j4b
ug9mkj372j4b
30 декабря 2025 в 09:53
Можно немного и пиратством позаниматься.
Bad Listener
Bad Listener
30 декабря 2025 в 09:47, ред.
Так у нас же теперь Окко конкурент Матч ТВ, Матч ТВ на фоне продвинутого сервиса выглядит каким то деревенским местечковым канальчиком. Вполне вероятно чте если и будет АПЛ то в Окко. За ними как кажется будущее.
sv_1969
sv_1969
30 декабря 2025 в 09:15
Неприятность эту мы переживём!
x948xr4gdwmq
x948xr4gdwmq
30 декабря 2025 в 09:05
Значит останемся без самого интересного
Гость
