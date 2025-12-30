«Матч ТВ» работает с лигами, но возвращение АПЛ маловероятно — Жаров

1767059510

30 декабря 2025, 04:51

Отношения телеканала «Матч ТВ» с большинством международных спортивных федераций и лиг остаются рабочими, несмотря на уход из России некоторых из них, в то же время возвращение трансляций Английской премьер-лиги ( АПЛ ) в эфир маловероятно. Об этом сообщил генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров.

«Ушло не так уж много международных спортивных федераций и лиг, с большинством „Матч ТВ“ поддерживает нормальные рабочие отношения», — сказал он.

При этом глава холдинга отметил, что шансов на возобновление трансляций игр АПЛ на «Матч ТВ» в обозримом будущем практически нет, что связано с рядом обстоятельств, включая отсутствие соответствующего решения со стороны клубов лиги.

Жаров подчеркнул, что в текущих условиях контентную политику перестроили на поддержку российского спорта, который сейчас составляет основу сетки вещания канала, и показатели канала и внутрироссийских соревнований активно растут.

«Потенциал у российских соревнований безграничен, потому что, конечно, российскому зрителю гораздо ближе соревнования с участием наших спортсменов. Мы много общаемся с федерациями для того, чтобы вывести трансляции этих соревнований на мировой уровень, продвигать ярких спортсменов, чтобы они становились звездами и объектами притяжения внимания», — добавил он.