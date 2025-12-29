Евсеев возглавил махачкалинское «Динамо»

1767003435

назначен на пост главного тренера махачкалинского футбольного клуба «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сроки соглашения не уточняются. Ранее пост главного тренера покинул Хасанби Биджиев.

«Мы полностью поддерживаем его в этом желании и очень рады, что он стал частью нашего клуба, — сказал гендиректор махачкалинского „Динамо“ Шамиль Газизов. — Надеемся, что уже в весенней части наши болельщики увидят команду, которая играет под его руководством в динамичный, красивый футбол и не изменяет себе — активно прессингует, борется на каждом участке поля, до последней секунды матча».

Ранее 49-летний Евсеев возглавлял новороссийский «Черноморец». В качестве главного тренера он также работал в «Амкаре», « СКА -Хабаровске», «Уфе», «Шиннике», «Кубани» и «Ленинградце». В качестве игрока Евсеев выступал за московские «Спартак», «Торпедо», «Локомотив» и подмосковный «Сатурн». В составе «Спартака» он четырежды стал чемпионом России, в составе «Локомотива» — дважды.

После 18 туров махачкалинское «Динамо» набрало 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.