Евсеев возглавил махачкалинское «Динамо»

29 декабря 2025, 13:17

Вадим Евсеев назначен на пост главного тренера махачкалинского футбольного клуба «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сроки соглашения не уточняются. Ранее пост главного тренера покинул Хасанби Биджиев.

«Мы полностью поддерживаем его в этом желании и очень рады, что он стал частью нашего клуба, — сказал гендиректор махачкалинского „Динамо“ Шамиль Газизов. — Надеемся, что уже в весенней части наши болельщики увидят команду, которая играет под его руководством в динамичный, красивый футбол и не изменяет себе — активно прессингует, борется на каждом участке поля, до последней секунды матча».

Ранее 49-летний Евсеев возглавлял новороссийский «Черноморец». В качестве главного тренера он также работал в «Амкаре», «СКА-Хабаровске», «Уфе», «Шиннике», «Кубани» и «Ленинградце». В качестве игрока Евсеев выступал за московские «Спартак», «Торпедо», «Локомотив» и подмосковный «Сатурн». В составе «Спартака» он четырежды стал чемпионом России, в составе «Локомотива» — дважды.

После 18 туров махачкалинское «Динамо» набрало 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Шуня771
Шуня771 ответ derrik2000 (раскрыть)
30 декабря 2025 в 20:41
Действительно!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))0
derrik2000
derrik2000 ответ Шуня771 (раскрыть)
30 декабря 2025 в 20:32, ред.
Вот что нашёл на просторах интернета о Спартаке:

"Игорь Дмитриев признан лучшим молодым игроком «Спартака» в 2025 году по версии болельщиков.

21-летний полузащитник одержал победу в голосовании, обойдя Даниила Денисова, Манфреда Угальде, Никиту Массалыгу, Даниила Зорина и футболистку женской команды «Спартака» Кристину Петкус."

Не, ну, то, что обошёл спртаковКУ Кристину Петкус - это сильно.
А что, мог и НЕ обойти??? ))))))))))
KS_Y116
KS_Y116
30 декабря 2025 в 11:10
Ну если только дубасить их будет как тренер Газмяса... То что нибудь и выйдет ))
Kosmos58
Kosmos58
30 декабря 2025 в 07:03
Прямой путь в лигу ниже.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
30 декабря 2025 в 00:00
Неожиданно..очень сомневаюсь, что у него получится в Махачкале..
хотя буду рад,если ошибаюсь.
Варвар7
Варвар7
29 декабря 2025 в 20:07
Интересный вариант с назначением Вадима - любопытно будет понаблюдатьза его работой...
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
29 декабря 2025 в 17:33
"Одним словом Махачкале нужен более умный и хитрый тренер."

Такой тренер ЛЮБОЙ команде нужен! )))
Вопрос-то бюджета и из него вытекающей селекции.
А с этим у подавляющего большинства наших клубов проблема.
Потому именно Евсеев с его принципом работы "это "давай, давай", т.е максимальный настрой" - для Махачкалы очень даже неплохо, если не сказать хорошо.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
29 декабря 2025 в 17:11
Поскольку Махачкала мне не безразлична. Я здесь в Каспийске начинал свою трудовую деятельность после вуза очень далеком 1963 г, то у меня там много друзей осталось, да и менталитет дагестанцев знаю хорошо, поэтому и отношусь критически к этой кандидатуре. Основной, да и видимо единственный принцип работы Евсеева, это "давай, давай", т.е максимальный настрой. Без какой либо игровой идеи или модели. В Воронеже он провалился. а команды ФНЛ не учитываю. там тже не здорово. Одним словом Махачкале нужен более умный и хитрый тренер. Буду рад ошибиться. но бюсь или стыков, или вылета.
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
29 декабря 2025 в 17:03
"Рискованно" - это, полагаю, если назначили бы, ну, например, Гончаренко.
А так Евсеев - вполне себе нормальный вариант.
То, что он уже сменил много команд - так его и зовут в низкобюджетные клубы, надеясь, что он БЕЗ СБАЛАНСИРОВАННОГО бюджета сможет, по меткому выражению юмориста Веселовского, "в состоянии выдоить из любой коровы на 2 литра молока больше, чем она может дать" (с)
Вадик "ВЫДАИВАЕТ" где-то литр - полтора, что, в общем-то, тоже большой успех, но руководителей клубов, которые хотят вообще БЕЗ бюджета иметь РЕЗУЛЬТАТ, такое почему-то не устраивает.
БАРЫГИ, СЭР.
derrik2000
derrik2000 ответ Шуня771 (раскрыть)
29 декабря 2025 в 16:44
Привет, Олег! )
Согласен.
Не худший.
Но, полагаю, Юран был бы лучше.)
Шуня771
Шуня771
29 декабря 2025 в 16:34
Не худший вариант для Динамо.
derrik2000
derrik2000
29 декабря 2025 в 15:14
Сказать хороший выбор или плохой ПОКА не могу, с учётом специфики "горских народов и клубов". ))
То, что у Вадика практически ВСЕ команды БЬЮТСЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТ - это видели все.
А, вот, как быть с морально-психологической атмосферой в коллективе, который он возглавит - это большой вопрос.
Можно, ведь, БИТЬСЯ ПО-НАСТОЯЩЕМУ, с полной самоотдачей, а можно и имитировать эту "битву"....
В любом случае, назначение Евсеева в команду с очень ограниченным бюджетом, но, как говорит Газизов, ПОЛНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ клуба - нормальный выбор.
По крайней мере, махачкалинцы ещё "попьют крови" как у середнячков, так и у лидеров чемпионата.
Что же касается места в итоговой таблице - так и в других клубах мух не ловят: усиленно готовятся, исходя из возможностей бюджета, к весне...
tbmx3sjxkzw6
tbmx3sjxkzw6
29 декабря 2025 в 14:33
Вадим справится,в него верю
Rupertt
Rupertt
29 декабря 2025 в 14:25
Понятно, что 13-е место — ситуация тревожная, очков мало, запас прочности небольшой. В такой момент нужен человек, который умеет работать в стрессе, не боится давления и может быстро «встряхнуть» команду. По предыдущим клубам видно, что Евсеев как раз про дисциплину, борьбу и порядок.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
29 декабря 2025 в 14:21
Всех пошлёт,Евсеев,и оставит Динамо в рпл,на следующий сезон
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
29 декабря 2025 в 14:12
У Евсеева за плечами 7 клубов. Этот уже восьмой. Чистейшей воду летун или перекати поле, причем в основном по ФНЛ. Рискованно для Махачкалы и очень даже
