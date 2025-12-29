Евсеев возглавил махачкалинское «Динамо»

Вадим Евсеев назначен на пост главного тренера махачкалинского футбольного клуба «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Сроки соглашения не уточняются. Ранее пост главного тренера покинул Хасанби Биджиев.
«Мы полностью поддерживаем его в этом желании и очень рады, что он стал частью нашего клуба, — сказал гендиректор махачкалинского „Динамо“ Шамиль Газизов. — Надеемся, что уже в весенней части наши болельщики увидят команду, которая играет под его руководством в динамичный, красивый футбол и не изменяет себе — активно прессингует, борется на каждом участке поля, до последней секунды матча».
Ранее 49-летний Евсеев возглавлял новороссийский «Черноморец». В качестве главного тренера он также работал в «Амкаре», «СКА-Хабаровске», «Уфе», «Шиннике», «Кубани» и «Ленинградце». В качестве игрока Евсеев выступал за московские «Спартак», «Торпедо», «Локомотив» и подмосковный «Сатурн». В составе «Спартака» он четырежды стал чемпионом России, в составе «Локомотива» — дважды.
После 18 туров махачкалинское «Динамо» набрало 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.
То, что у Вадика практически ВСЕ команды БЬЮТСЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТ - это видели все.
А, вот, как быть с морально-психологической атмосферой в коллективе, который он возглавит - это большой вопрос.
Можно, ведь, БИТЬСЯ ПО-НАСТОЯЩЕМУ, с полной самоотдачей, а можно и имитировать эту "битву"....
В любом случае, назначение Евсеева в команду с очень ограниченным бюджетом, но, как говорит Газизов, ПОЛНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ клуба - нормальный выбор.
По крайней мере, махачкалинцы ещё "попьют крови" как у середнячков, так и у лидеров чемпионата.
Что же касается места в итоговой таблице - так и в других клубах мух не ловят: усиленно готовятся, исходя из возможностей бюджета, к весне...
