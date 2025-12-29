Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

ЦСКА объявил о продлении контракта с Обляковым

29 декабря 2025, 18:24

Московский ЦСКА продлил контракт с полузащитником Иваном Обляковым. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2029/30.

Облякову 27 лет, он выступает за ЦСКА с 2018 года. Футболист провел за команду 281 матч в различных турнирах, отметившись 35 забитыми мячами и 45 результативными передачами. В составе армейцев полузащитник дважды выиграл Кубок России (2023, 2025) и стал победителем суперкубка страны (2025).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Спартак» продлил контракт с Романом Зобниным
26 декабря 2025
Официально«Рубин» продлил контракт с нападающим Энри Мукбой
25 декабря 2025
Слухи«Барселона» хочет продлить контракт с главным тренером Фликом — газета
18 декабря 2025
ОфициальноЖенский футбольный «Спартак» продлил контракт с главным тренером Козловым
18 декабря 2025
«Интер Майами» объявил о продлении контракта с Суаресом
17 декабря 2025
Экс-вратарь «Челси» Менди продлил контракт с «Аль-Ахли»
17 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
ВалераКарпин
ВалераКарпин
вчера в 04:56
Уже 7 лет,скоро карьеру заканчивать,а тут до сих пор дальше конюшни не выезжал.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
30 декабря 2025 в 16:57
Удачи , Иван!
Red blu
Red blu
30 декабря 2025 в 13:12, ред.
Во время летит, 7 лет уже играет за ЦСКА. Классно что продлили Облякова. 2025 год стал трофейным для ЦСКА , выиграли кубок и Суперкубок России и Иван приложил к этому свою игру.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
29 декабря 2025 в 21:10
Чудесно !
Удачных игр Ивану..
25процентный клоун
25процентный клоун
29 декабря 2025 в 21:10, ред.
Ну продлили и продлили,зачем тут простыни писать.Тем более мы знаем главных героев армейцев этой осени - дурак и свисток
Обляков не Хвича ,просто сейчас и такие сойдут
VeniaminS
VeniaminS
29 декабря 2025 в 20:46
Правильное решение,еще нужен ЦСКА.
Alex_67
Alex_67
29 декабря 2025 в 20:31
А что с парнем за пятьдесят миллионов?
CCCP1922
CCCP1922
29 декабря 2025 в 20:23
Когда с Акинфеевым продлят?
sv_1969
sv_1969
29 декабря 2025 в 20:19
От добра, добра не ищут как грится
shlomo
shlomo
29 декабря 2025 в 20:04
Почти уже ветеран армейцев... все правильно сделали что продлили. Удачи Ивану в играх и без травм.
Capral
Capral
29 декабря 2025 в 18:59
Очень рад за Облякова- отличное решение!!! Не в каждой российской команде найдется еще один такой Обляков. Если существует слово универсал- так это про Облякова!!! Способный парень, с легкостью, практически без труда способен овладеть любой позицией на поле, что он, великолепно доказал еще при работе В.Федотова, в период жесточайшего кадрового дефицита!!! Сейчас невозможно себе представить ЦСКА без Облякова. Можно сказать, что Обляков, в определенной степени, уже- одна из эмблем армейской команды.
Удачи Облякову и его ЦСКА!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
29 декабря 2025 в 18:48
ЦСКА хорош.
но забивный форвард нужен.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 