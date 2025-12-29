Top.Mail.Ru
Сборная ЦАР хотела бы провести товарищеский матч с Россией

29 декабря 2025, 17:11

Сборная Центрально-Африканской Республики готова приехать в Россию для проведения товарищеского матча с российской сборной. Об этом заявил министр спорта и молодежной политики республики Эритье Доненг.

«Мы были бы открыты для проведения товарищеского матча, так как футбол является спортом, который сплачивает и сближает народы. У нас, к сожалению, не было возможности участвовать в чемпионате мира по футболу, и мы не доходили до финала африканского чемпионата. Поэтому мы открыты этой идее и были бы рады этому <…>. Я был бы очень рад приехать в Россию и поддержать нашу сборную», — сказал Доненг.

Он добавил, что ЦАР пока не может организовать матч такого уровня на стадионе в Банги, так как там проходит реконструкция. Также министр выразил крайнюю заинтересованность в помощи со стороны России в подготовке кадров для местного футбола, как игроков, так и тренеров.

Источник: itar-tass.com
112910415
112910415
29 декабря 2025 в 22:48
опять нам повезло !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
29 декабря 2025 в 19:47
Для справки. ЦАР = это одна из последних стран в мире, где еще 30 лет назад был разрешен канибализм. И правящий в тот момент страной император Бокасса сам не чурался такой забавы. В то время там в футбол не играли вообще. А после свержения Бокассы страна потихоньку входила на путь цивилизации. Уже даже в футбол играют. Соперник интересный для нас. -
пират Елизаветы
пират Елизаветы
29 декабря 2025 в 18:33
капитан проигравшей команды пойдет на обед победителям.
а так, понятен интерес ЦАРовцев.
время зарабатывать.
sv_1969
sv_1969
29 декабря 2025 в 18:17
Можно конечно сыграть. Также надо Зюбу с Кержом вызвать)))
Rupertt
Rupertt
29 декабря 2025 в 18:09
Да, уровень соперника не самый высокий, но лучше играть с такими сборными, чем вообще не играть. Футболистам нужно поддерживать тонус, тренерскому штабу — смотреть игроков в деле, болельщикам — просто видеть сборную на поле, а не только читать новости и обсуждать гипотетические составы.
shlomo
shlomo
29 декабря 2025 в 17:53
Заинтересованы? Это, хорошо. Но хотелось бы узнать, хоть одну причину этой заинтересованности. Кроме подзаработать ," у щедрого" соперника.
Варвар7
Варвар7
29 декабря 2025 в 17:34
"Также министр выразил крайнюю заинтересованность в помощи со стороны России в подготовке кадров для местного футбола, как игроков, так и тренеров." - Так , чего тут думать в России как раз есть готовый тренер, который сейчас на "распутье" и как ни кто лучше подойдёт местной сборной - ЦАРЬ !)))
