Сборная ЦАР хотела бы провести товарищеский матч с Россией

1767017519

29 декабря 2025, 17:11

Сборная Центрально-Африканской Республики готова приехать в Россию для проведения товарищеского матча с российской сборной. Об этом заявил министр спорта и молодежной политики республики Эритье Доненг.

«Мы были бы открыты для проведения товарищеского матча, так как футбол является спортом, который сплачивает и сближает народы. У нас, к сожалению, не было возможности участвовать в чемпионате мира по футболу, и мы не доходили до финала африканского чемпионата. Поэтому мы открыты этой идее и были бы рады этому <…>. Я был бы очень рад приехать в Россию и поддержать нашу сборную», — сказал Доненг.

Он добавил, что ЦАР пока не может организовать матч такого уровня на стадионе в Банги, так как там проходит реконструкция. Также министр выразил крайнюю заинтересованность в помощи со стороны России в подготовке кадров для местного футбола, как игроков, так и тренеров.