Сёмин высказался за возвращение классического формата Кубка России

29 декабря 2025, 13:58

Старый формат Кубка России с играми на выбывание делал футбольный турнир более зрелищным и понятным. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) планирует изменить формат турнира, вернувшись к схеме с играми на выбывание.

«Мне нравился старый формат Кубка России. Это был настоящий розыгрыш кубка. Я считаю, что стоит вернуться к классической схеме игр на выбывание», — сказал Семин.

«Так было интереснее: приезжаешь к команде Второй или Первой лиги, видишь полные стадионы, настоящий азарт. Этот формат мне ближе. Все ясно и понятно, если проиграл, то вылетаешь», — добавил он.

С сезона-2022/23 турнир разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». «Путь РПЛ» включает клубы Российской премьер-лиги, разделенные на четыре группы, которые играют по два круга, всего шесть матчей. По итогам группового этапа первые два места проходят в верхнюю сетку плей-офф, третьи — в нижнюю, четвертые выбывают. «Путь регионов» состоит из отборочных раундов с участием любительских команд и клубов Второй лиги. На стадии четвертого отборочного раунда к победителям третьего раунда подключаются клубы Первой лиги. Шестнадцать победителей играют по кубковой системе (один матч), четыре лучшие команды добавляются в нижнюю сетку плей-офф Кубка России. В суперфинале встретятся победители «пути РПЛ» и «пути регионов».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.

Del pierov
Del pierov
30 декабря 2025 в 09:34
Готовятся к возвращению в еврокубки. Вот и возвращают старый формат.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
29 декабря 2025 в 21:40
Идеальных форматов турниров не бывает.. Старая система с выбыванием неплохая была, но в ней высок элемент случайности. Многое зависло от жребия. Но сам принцип игры из двух матчей - это справедливо. А результаты жеребьевки во многом определяются принципом рассеивания команд РПЛ и ФНЛ. Существующий способ розыгрыша Кубка очень громоздкий и выполняет только одну задачу увеличить число игр клубов РПЛ и все. Мое мнение. Нужен турнир с выбыванием, но с продуманной (не слепой) жеребьевкой. Чтобы интрига не пропадала уже в 1\8 финала, если там сойдутся лидеры РПЛ.
td9jkptc8f8g
td9jkptc8f8g
29 декабря 2025 в 21:11
Палыч дело говорит, большинство думаю его поддерживает
lazzioll
lazzioll
29 декабря 2025 в 18:57
лучший формат у англичан. более 150 лет турниру а ничего лучше и не придумали. и начинают самые ноунеймы с самых низов в экспредварительных раундах и топ шесть присоединяется не поздно, то есть есть возможность сыграть тому же Гримсби с МанЮнайтед) в италии например мне не нравится что первая десятка по итогам сезона старутет в кубке с 1/8. в итоге у команды 4-5 матчей до трофея. это мало
oldrussian
oldrussian
29 декабря 2025 в 16:46
Пора уже и чемпионат вернуть к формату весна-осень.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
29 декабря 2025 в 16:31
Согласен с Семиным, голосую двумя руками за возвращение старого формата.
Capral
Capral
29 декабря 2025 в 16:22
Ruperrt!

Где ты увидел длинный чемпионат? Длинный чемпионат был в сезоне 2011-2012. Длинный чемпионат в Примере, но точно, не, так называемый кубок России.
CCCP1922
CCCP1922
29 декабря 2025 в 16:20
Мнение Семина совпадает с точкой зрения большинства болельщиков. Что это за Кубок, в борьбе за который можно несколько раз проиграть? До сих пор формулу не знаю и не хочу знать.
sv_1969
sv_1969
29 декабря 2025 в 16:15
Как тут с Палычем не согласиться!!!
Capral
Capral
29 декабря 2025 в 16:00
Не часто соглашусь с Сёминым, но сейчас, он прав на все 1000%!!! Придумали извращение, в виде пути регионов и прочей мерзости, превратили кубок в мини чемпионат- не пойми во что. Лично я за розыгрыш кубка страны по старой схеме из двух игр- на своем поле и в гостях, но обязательно с преимуществом гостевого гола. В этом случае, как мне кажется, сохраняется интрига. Кубок тем хорош и ценен, что проигравший выбывает из борьбы. А вся эта волокита, с гнусными и глупыми путями- происки недалеких чинуш, засевших в управлении футбола России...
Rupertt
Rupertt
29 декабря 2025 в 15:57
Сейчас формат слишком перегружен. Эти «пути РПЛ», «пути регионов», верхние и нижние сетки — пока разберёшься, уже интерес пропадает. Кубок превратился в какой-то длинный чемпионат с кучей матчей, где гранды могут проиграть, но всё равно остаться в турнире.
Варвар7
Варвар7
29 декабря 2025 в 15:56
Палыч, спасибо за адекватную точку зрения - давно пора!
