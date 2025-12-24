«Бёрнли» – «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1766525243

сегодня, 00:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Бёрнли» – «Эвертон», который состоится 27 декабря 2025 года.

«Бёрнли»

«Бёрнли» с трудом вышел в АПЛ , но сейчас не оправдывает ожиданий своих болельщиков и не может закрепиться вне зоны вылета. Коллектив располагается на 19 месте с 11 баллами и от 17 места отстает уже на семь очков. В домашней игре с «Эвертоном», как и в других ближайших матчах коллективу важно исправить ситуацию и начать стоит с победой над «ирисками», которые также имеют свои планы на эти баллы.

20 декабря «Бернли» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1), а 13 числа на своем поле уступил «Фулхэму» (2:3).

«Эвертон»

Команда из Ливерпуля на данном этапе находится в самой середине турнирной таблицы АПЛ , а именно на десятом месте с 24 баллами. Ближайшие туры покажут направление, куда двинется «Эвертон» и за что будет бороться. Даже выездной поединок с аутсайдером является хорошим шансом для «ирисок» победить и сместиться в верхнюю часть турнирной таблицы на радость собственным болельщикам.

13 декабря «Эвертон» проиграл на выезде «Челси» (0:2), а второго числа минимально переиграл «Борнмут» (1:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Бернли» – 4.05

Ничья – 3.35

Победит «Эвертон» – 1.98

Статистика

«Бёрнли» проиграл семь поединков из десяти последних во всех турнирах

Шесть последних выездных матчей «Эвертона» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Эвертон» выиграл четыре из пяти последних поединков с «Бёрнли»

Прогноз

Поставить, на победу «Эвертона», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.98. Предполагаем, что «ириски» выглядят сейчас гораздо предпочтительнее и используют свои шансы у ворот «Бёрнли».