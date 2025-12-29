Владимир Путин наградил Сергея Галицкого орденом Дружбы

1767017371

29 декабря 2025, 17:09

Президент России наградил президента футбольного клуба «Краснодар» орденом Дружбы. Это следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

Аналогичной награды удостоен президент махачкалинского футбольного клуба «Динамо» . Глава государства отметил их заслуги в развитии физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.

Галицкому 58 лет. Он основал «Краснодар» в феврале 2008 года. В сезоне-2024/25 клуб стал чемпионом России, завоевав первый трофей в истории.