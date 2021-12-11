«Интер» — «Кальяри». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» — «Кальяри», который состоится 12 декабря 2021 года

«Интер»

Коллектив Симоне Индзаги проиграл заключительный матч Лиги Чемпионов «Реалу» (0:2), но показал интересную и комбинационную игру в первой половине встречи. В чемпионате Италии команда смогла сократить существенное отставание от лидеров и теперь от «Милана» клуб отделяет всего одно очко. В матче с «Кальяри» у «Интера» будет отличный шанс набрать очередные три очка и как минимум не отставать от оппонентов.

04 декабря «Интер» крупно и уверенно обыграл на выезде «Рому» (3:0), а первого числа команда обыграла на своем поле «Специю» (2:0).

«Кальяри»

«Кальяри» является одним из аутсайдеров Серии А и не может навязать серьезную конкуренцию более сильным клубам. Перед стартом очередного тура клуб идет на 18 месте с 10 очками и несколько последних встреч завершил ничейным результатом, что много баллов ему не принесло. В игре с чемпионом Италии команде не могут помочь четыре травмированных футболиста, поэтому тренерскому штабу следует подыскать качественные подмены.

06 декабря «Кальяри» сыграл вничью с «Торино» (1:1), а 30 ноября не смог выявить победителя в матче с «Вероной» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер»– 1.17

Ничья – 8.1

Победит «Кальяри» – 19.59

Статистика

Пять последних матчей «Интера» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Кальяри» не может выиграть на выезде уже восемь встреч подряд

«Интер» выиграл восемь из десяти последних встреч с «Кальяри»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал больше 3.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.907. «Эмполи» находится в неплохой форме и вероятнее всего, сможет отличиться в предстоящем поединке. Предполагаем, что матч будет интересным и богатым на забитые мячи, так как в голах чемпиона Италии вряд ли стоит сомневаться.