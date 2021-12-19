Сербы бьют рекорды Месси и Роналду. «Пикси» Стойкович нашёл подход к норовистым талантам

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19 декабря 2021, 20:25

Два Душана – герои футбольного года.

Драган Стойкович оправдал ожидания Венгера

В конце 80-х сербский полузащитник блистал в «Црвене Звезде», где хватало прекрасных мастеров. После ЧМ -90 пошел к Беккенбауэру в «Марсель». Но во Франции вмешались травмы, а затем и характер Драгана проявился. Прозванный «Пикси» в честь мышонка с бабочкой из старого американского мультика, Стойкович был норовистым как кот.

По легенде отказался бить пенальти в финале КЕЧ 1991 года, где его «Марсель» встретился с бывшим клубом Драгана – «Црвеной Звездой». Французы проиграли в серии 4:5, и после этого капризного полузащитника, который не раз получал дисциплинарные взыскания и травмы, отправили в аренду в «Верону».

Вернуться в Марсель триумфатором не получилось. Серб неожиданно уехал в далекую Японию, где встретил любимого тренера – Арсена Венгера, и провел много успешных лет. До конца в футболе не раскрылся, поэтому в итоге пошел искать себя в сложной тренерской профессии. Венгер еще десять лет назад отмечал, что у Стойковича его футбольная философия.

Арсен каждый год встречался с сербом в Лондоне, чтобы обсудить футбол. Хотя Драган долго рос до наставника европейской команды – работал в Японии и Китае 11 лет, именно ему доверили сборную Сербии. Ничего не ждали, ведь Португалия была фаворитом отборочной группы, но Стойкович выиграл 8 матчей из 12, лишь раз уступил и отправился на ЧМ -2022 напрямую, оставив Роналду в смертельных стыках с потенциальным финалом против Италии.

Тренер Стойкович точно среди героев года. Ему удалось мотивировать талантливую, но безалаберную сборную Сербии работать грамотнее. Конечно, шероховатости остались, да и скандал с бросанием Роналду капитанской повязки помним – славянам повезло в первом поединке. Но во втором решающем матче Стойкович в гостях победил 2:1, свою часть задания выполнил честно.

Сербы работали по правилам Венгера – владели мячом, коллекционировали передачи и били по воротам.

Душан Тадич – главный ассистент года в футболе

В последние недели фанаты Месси часто приходят в любой разговор о Левандовски и «Золотом мяче», даже если речь о награде 2020 года, и приводят один и тот же аргумент. Якобы поляку легко даются голы, поскольку выступает за «Баварию» в Бундеслиге. Вот только Роберт на 80 голов в ЛЧ потратил меньше времени, чем Месси и Роналду.

Плюс «Барселона» и «Реал» золотых времен тоже превосходили конкурентов. Футбол – пирамида. Если хороший форвард играет на низком уровне, то его забирают наверх. Поэтому в РПЛ не бьют мировые рекорды, а Холанд не может вечно выступать за «Зальцбург». И даже «Боруссию» Д по амбициям быстро перерастет. Когда бьют рекорд легенды, вроде достижения Месси по ассистам за календарный год, то это всегда отражение мастерства.

Тадичу, поскольку слабее Лионеля как футболист, на уровне «Аякса» и Сербии сложнее отдать 37 голевых передач, чем юному Месси в «Барселоне» и сборной Аргентины. В этом смысле футбол справедливый – похожие достижения бьют раз в десятилетия, а их авторы проводят исключительные футбольные месяцы. Капитан «Аякса» вывел команду в плей-офф ЛЧ , голландцы выиграли все шесть матчей, что бывало в истории турнира нечасто.

Звезды «Аякса» не выбирали себе оппонентов. Не нужно придираться, 37 голевых передач Душана – феноменальный показатель. Тадич способен улучшить рекорд, у него осталась одна игра до конца года.

Душан Влахович – лучший снайпер года в Серии А

И Тадич, и Влахович играют так, словно не прилагают усилий. Вдохновения много, уверенности в себе с каждым месяцем становилось больше. Неудивительно, что «Ювентус» и «Манчестер Сити» не прочь заполучить молодого Душана в собственный состав уже зимой.

В прошлом году Роналду забил 33 мяча в чемпионатах Италии весной и осенью. В 90-х в Серии А играли великие снайперы, например, обладатели «Золотых мячей» Ван Бастен и Шевченко. Титулы лучших нападающих сезона выиграли легенды. Какие имена! Виалли, Синьори, Батистута, Индзаги, Бирхофф, Креспо, Трезеге, Вьери, Тони, Дель Пьеро, Тотти, Ибрагимович.

Но с 1961 года никто после Омара Сивори из «Ювентуса» не мог забить 33 мяча. За всю историю высшей итальянской лиги только два человека забивали больше за 12 месяцев. Это нападающий «Ювентуса» Феличе Борель в 1933-м (41 мяч), и Гуннар Нордаль из «Милана» в 1950-м (36 мячей). Старина Роналду подтвердил класс, отличился 33 раза в непростое для футбола время год назад.

И сразу нашелся свежий молодой форвард, который повторил рекорд португальца. У Влаховича есть поединок в запасе против «Вероны» перед Рождеством, но у Душана уже 33 гола в 41 матче. Причем рекорд серба из четырех лучших достижений в истории смотрится самым сильным. В 1933 году Феличе Борель выступал на абсолютного чемпиона. «Ювентус» колотил голы, опережая «Интер», а форвард забивал 29 и 31 мяч в сезоне.

Нордаль в 1950 году попал в Серию А, где лидеры колотили более ста мячей за сезон, а все пропускали по 40-70 мячей. Сейчас даже 90 точных ударов – выдающийся показатель, и неподъемный для «Фиорентины», которая весной завершила сезон на тринадцатом месте в семи пунктах от прямого вылета. Сейчас подопечные Итальяно тоже теряют очки, даже в поединке, в котором Влахович повторил рекорд Роналду.

Зато сам Душан – красавец. Понятно, что его дни в составе «Фиорентины» сочтены, слишком крутой форвард для середняка. У сборной Сербии интересные футболисты – Костич, Милинкович-Савич, Гудель, не только Тадич и Влахович. Но именно два Душана замахнулись на рекорды Месси и Роналду. Просто представьте, что так выступили российские футболисты, их бы на руках носили.